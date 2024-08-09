2 дня
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Начало: Г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
9 авг в 09:30
23 авг в 09:30
12 500₽ за человека
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
9 авг в 20:27
16 авг в 08:00
12 500₽ за человека
3 дня
Сплав на байдарках по реке Осуга
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
9 авг в 08:00
16 авг в 20:27
12 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «За городом и природа»
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