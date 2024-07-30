30 минут
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
8 авг в 21:30
10 авг в 21:30
670₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
18 авг в 20:00
19 авг в 19:30
от 4 400₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 21:30
6 авг в 21:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир30 июля 2024Были в гостях у Альмиры 29 июля. И да, эту экскурсию можно действительно сравнить с походом в гости к доброму
- ЛЛидия21 июля 2024Очень понравилась подача информации от Татьяны о славном городе Тюмень! Спасибо!
- ЕЕлена17 июля 2024Татьяна представила совершенно потрясающую концепцию, благодаря которой каждый путешественник может ориентироваться в городе и представлять, в какой исторической части он
- ААлиса9 июля 2024Было очень круто, душевно, вкусно!!! У нас была группа из 3 поколений нашей семьи - всем было интересно. За угощение
- ННаталья22 июня 2024Это не совсем экскурсия. Это просто выход на смотровую площадку жилого дома для обзора вечерней Тюмени сверху. Нам очень понравилось! Очень красивый вид. Посещение смотровой площадки сопровождается интересным рассказом о городе и о тех зданиях, которые мы видим внизу. Данную экскурсию рекомендуем!
- ННадежда22 мая 2024Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
- ССергей29 апреля 2023Экскурсия была индивидуальная, Татьяна (экскурсовод) очень интересно, без занудства и с юмором вела экскурсию. Показывала видеоматериалы, могла глубже ответить на
- ННаталья26 октября 2021Татьяна чудесна! Говорю это как экскурсовод-любитель по другому городу. Она погружает в эпоху, показывает очевидные и не очень сходства и
- ЕЕкатерина5 сентября 2021Отличная экскурсия! Татьяна смогла за пару часов влюбить в свой родной город!
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