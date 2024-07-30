Что ещё посмотреть – экскурсии в Тюмени

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тюмень с высоты
Пешая
66 отзывов
30 минут
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
8 авг в 21:30
10 авг в 21:30
670 за человека
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Пешая
37 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
18 авг в 20:00
19 авг в 19:30
от 4 400 за всё до 2 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Пешая
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 21:30
6 авг в 21:30
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    30 июля 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Были в гостях у Альмиры 29 июля. И да, эту экскурсию можно действительно сравнить с походом в гости к доброму
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    другу! Альмира очаровала нас с первого взгляда. Прекрасная подача материала, удивительные, словно сказки, истории. И, конечно, ароматный чай и богатый стол! А ещё мы смогли примерить шикарные национальные костюмы! Это было просто волшебно! Спасибо Вам за гостеприимство, с удовольствием вернёмся ещё! Владимир, Ирина, Ольга, Евгения и маленький Герман.

    Были в гостях у Альмиры 29 июля. И да, эту экскурсию можно действительно сравнить с походомБыли в гостях у Альмиры 29 июля. И да, эту экскурсию можно действительно сравнить с походомБыли в гостях у Альмиры 29 июля. И да, эту экскурсию можно действительно сравнить с походом
  • Л
    Лидия
    21 июля 2024
    Тюмень с высоты
    Очень понравилась подача информации от Татьяны о славном городе Тюмень! Спасибо!
    Очень понравилась подача информации от Татьяны о славном городе Тюмень! Спасибо!
  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Тюмень с высоты
    Татьяна представила совершенно потрясающую концепцию, благодаря которой каждый путешественник может ориентироваться в городе и представлять, в какой исторической части он
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    находится в настоящий момент и какие события здесь происходили. Теперь мы знаем, где находится сердце города, как работает машина времени и какая связь между улицей Республики и" мамой Кузьмы"

  • А
    Алиса
    9 июля 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Было очень круто, душевно, вкусно!!! У нас была группа из 3 поколений нашей семьи - всем было интересно. За угощение
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    и наряды отдельное спасибо - не ожидала, а было прям огонь! Домой купили чай, как был на экскурсии, теперь пью и вспоминаю с теплотой! Очень круто, однозначно рекомендую

  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Тюмень с высоты
    Это не совсем экскурсия. Это просто выход на смотровую площадку жилого дома для обзора вечерней Тюмени сверху. Нам очень понравилось! Очень красивый вид. Посещение смотровой площадки сопровождается интересным рассказом о городе и о тех зданиях, которые мы видим внизу. Данную экскурсию рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
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    Мы как будто окунулись в прошлое, прошлись по старинным улочкам, прикоснулись к вековой истории. Спасибо Альмире за необычайную экскурсию, за гостеприимство и угощения, за то, что копилка наших знаний пополнилась историческими фактами и событиями, за бесценные и полезные советы. 3 часа пролетели незаметно. Одно удовольствие было общаться, слушать увлекательные истории. Это запомнится надолго!

  • С
    Сергей
    29 апреля 2023
    «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
    Экскурсия была индивидуальная, Татьяна (экскурсовод) очень интересно, без занудства и с юмором вела экскурсию. Показывала видеоматериалы, могла глубже ответить на
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    уточняющие вопросы. Что особенно интересно Татьяна имеет собственное мнение подкрепленное изучением первоисточников. В конце экскурсии нас ждал прекрасный вид из квартиры близлежащего дома где нас угостили и согрели чаем. Очень познавательно и душевно. РЕКОМЕНДУЕМ

  • Н
    Наталья
    26 октября 2021
    «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
    Татьяна чудесна! Говорю это как экскурсовод-любитель по другому городу. Она погружает в эпоху, показывает очевидные и не очень сходства и
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    различия в новом для вас городе. Если вы хотите посмотреть на город изнутри, увидеть глазами местного жителя - спешите к Татьяне. Она чудесна. С ув., Наталья

  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2021
    «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
    Отличная экскурсия! Татьяна смогла за пару часов влюбить в свой родной город!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Тюмень с высоты
  2. «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
  3. По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
  4. Ночная Тюмень и её легенды
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 670 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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