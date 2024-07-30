читать дальше другу! Альмира очаровала нас с первого взгляда. Прекрасная подача материала, удивительные, словно сказки, истории. И, конечно, ароматный чай и богатый стол! А ещё мы смогли примерить шикарные национальные костюмы! Это было просто волшебно! Спасибо Вам за гостеприимство, с удовольствием вернёмся ещё! Владимир, Ирина, Ольга, Евгения и маленький Герман.

Были в гостях у Альмиры 29 июля. И да, эту экскурсию можно действительно сравнить с походом в гости к доброму