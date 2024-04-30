Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Тюмени, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тюмень с высоты
Пешая
66 отзывов
30 минут
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
8 авг в 21:30
10 авг в 21:30
670 за человека
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Пешая
37 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
18 авг в 20:00
19 авг в 19:30
от 4 400 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
Пешая
81 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: В районе моста Влюблённых
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от 4 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
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    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    22 марта 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Отличная экскурсия чтобы начать свое знакомство с городом! Катерина - очень внимательный, грамотный гид и отличный рассказчик! Учла все наши
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    пожелания, была на связи, оперативно отвечала на вопросы, немного изменила подачу с учетом наших других экскурсий (чтобы информация не повторялась). В общем, мы прекрасно провели два часа: узнали много интересного, не устали, не перегрузились цифрами и датами - но точно сохранили много новых знаний! Рекомендуем Екатерину от всей души!

  • Л
    Любовь
    18 марта 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия нашей группе, Екатерина- душевный гид, которая действительно с любовью рассказывает о городе, об его истории, много интересных
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    фактов узнали))) маршрут построен интересно, подача информации увлекает, даже школьников, на все наши дополнительные вопросы получили исчерпывающие ответы, экскурсия проходит в очень доброжелательной лёгкой атмосфере, без лишних дат, получены рекомендации по музеям, ресторанам, советуем данную экскурсию с гидом Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тюмень с высоты
  2. «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
  3. Влюбиться в Тюмень за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 670 до 4 400. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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