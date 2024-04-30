30 минут
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
8 авг в 21:30
10 авг в 21:30
670₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
18 авг в 20:00
19 авг в 19:30
от 4 400₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: В районе моста Влюблённых
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
от 4 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
- ЕЕкатерина22 марта 2024Отличная экскурсия чтобы начать свое знакомство с городом! Катерина - очень внимательный, грамотный гид и отличный рассказчик! Учла все наши
- ЛЛюбовь18 марта 2024Очень понравилась экскурсия нашей группе, Екатерина- душевный гид, которая действительно с любовью рассказывает о городе, об его истории, много интересных
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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