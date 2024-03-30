Экскурсии на 1 день в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Тюмени, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000 за человека
Однодневная поездка в Тобольск
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
25 июня в 09:00
20 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Тобольск
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    30 марта 2024
    Однодневная поездка в Тобольск
    Экскурсию с Василием в Тюмень однозначно советую
  • С
    Сергей
    24 марта 2024
    Однодневная поездка в Тобольск
    Отличный гид и экскурсия! Все продумано и четко организовано! Василий рассказал об истории Тюмени и Тобольска, о Тобольске и его знаменитых жителях. Удобная машина и звуковая система, позволяющая рассказывать без помех и в дороге
  • А
    Алексей
    23 марта 2024
    Однодневная поездка в Тобольск
    Нам все очень понравилось. Организация на высоком уровне. Василий великолепно провёл экскурсию
  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
    В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
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    он- в избытке. В чугуне Он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, Подмигивает мне, как очевидцу. Иосиф Бродский. Я спонтанно решила начало марта провести в новом для меня городе Тюмени и зашла на мой любимый сайт в поисках необычной, интересной и познавательной экскурсии. Финальную точку в моем тюменском туре с названием «Шотландцы в Сибири» получилось поставить на Ура! Я провела замечательный день в окрестностях города в кругу приветливых и внимательных девушек- гида Марии и организатора этой программы Лилии. Я много открыла для себя нового- узнала об увлекательной семейной истории известных сибирских промышленников, которые внесли огромный вклад в развитие этого региона. Приятно прогулялась по окрестностям нескольких деревень, посетила гостевой дом, в котором меня угостили натуральной, вкусной едой и напитками. Также мне удалось познакомиться с местным виноделом и приобрести на память «северное» вино. По ходу экскурсии останавливались у небольшой церкви, частной обсерватории, биатлонном центре и экопарке. Если Вас утомил высокоскоростной темп современного времени, желается душевного общения, красивых пейзажей и свежего воздуха, натуральных вкусняшек и необычных историй, то я очень рекомендую выбрать этот однодневный тур!!! Мария и Лилия спасибо Вам огромное!!! С самыми добрыми пожеланиями, Ольга.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 19 000 до 28 600. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тюмень на 1 день, гиды Тюмени подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тюмень так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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