1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
25 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман30 марта 2024Экскурсию с Василием в Тюмень однозначно советую
- ССергей24 марта 2024Отличный гид и экскурсия! Все продумано и четко организовано! Василий рассказал об истории Тюмени и Тобольска, о Тобольске и его знаменитых жителях. Удобная машина и звуковая система, позволяющая рассказывать без помех и в дороге
- ААлексей23 марта 2024Нам все очень понравилось. Организация на высоком уровне. Василий великолепно провёл экскурсию
- ООльга8 марта 2024В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 19 000 до 28 600. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тюмень на 1 день, гиды Тюмени подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тюмень так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024