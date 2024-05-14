Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Тюмени, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
Сегодня в 10:00
8 авг в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Прогулка скандинавской ходьбой
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по исторической Тюмени: Набережная, храмы и старинные взвозы
Прогулка по исторической Тюмени: мужской монастырь, 4-х ярусная Набережная, архитектурные жемчужины и старинные взвозы. Насладитесь видами и историей города
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
Сегодня в 16:00
8 авг в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 авг в 21:00
18 авг в 20:30
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
  2. Прогулка скандинавской ходьбой
  3. Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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