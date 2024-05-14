3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
Сегодня в 10:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по исторической Тюмени: Набережная, храмы и старинные взвозы
Прогулка по исторической Тюмени: мужской монастырь, 4-х ярусная Набережная, архитектурные жемчужины и старинные взвозы. Насладитесь видами и историей города
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
Сегодня в 16:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 авг в 21:00
18 авг в 20:30
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем кто хочет лучше узнать историю своего города и гостям нашей любимой Тюмени!
- ААльмира13 марта 2024Отличная экскурсия, проходила по центру города,узнали много новой и полезной информации о известных дореволюционных деятелях, почетных жителях города Тюмени! Елена прекрасный гид.
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