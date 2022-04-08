Экскурсия по Музею кузнечного мастерства

Рассмотреть старинные кованые предметы и раскрыть секреты ремесла

Индивидуальная
В нашей коллекции — более 5000 кованых предметов, самый древний из которых датирован 10-м веком.

Через эти экспонаты вы познакомитесь с бытом наших предков, а мы расскажем о традициях ковки и литья.

После пройдем в действующую кузницу — и вы узнаете, как сегодня работают мастера.

А еще можно организовать мастер-класс, чтобы вы примерили роль кузнеца!
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Экскурсия по Музею кузнечного мастерства
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Коллекция музея

Музей располагается на двух этажах — мы покажем и раскроем самое любопытное о его экспонатах. Вы увидите предметы быта 18-19 века и сравните их с теми, что используются в хозяйстве сегодня. Посмотрите экспозиции навесных и врезных замков и поймете, как люди запирали ценности. Здесь-то и представлен самый древний предмет музея: кованый ключик времен Византийской империи. А еще мы продемонстрируем сейф с тремя секретами (начало 19 века): как он открывается, как работает механизм, какие тайны скрыты внутри — обсудим на экскурсии.

Действующая кузница

После вы пройдете в кузницу и познакомитесь со старинными и современными инструментами; например, увидите огромные английские стуловые «кузнечные» тиски. Мы расскажем об особенностях кузнечного дела, поделимся профессиональными хитростями и даже покажем, как работают мастера.

По желанию за доплату вы сможете попробовать себя в роли кузнечного мастера и выковать сувенир. Какой — загадка нашего музея!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведут основатели музея
  • Стоимость экскурсии с мастер-классом составит от 5000 рублей (зависит от количества человек, детали уточняйте в переписке).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее кузнечного мастерства
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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