Что вас ожидает

Коллекция музея

Музей располагается на двух этажах — мы покажем и раскроем самое любопытное о его экспонатах. Вы увидите предметы быта 18-19 века и сравните их с теми, что используются в хозяйстве сегодня. Посмотрите экспозиции навесных и врезных замков и поймете, как люди запирали ценности. Здесь-то и представлен самый древний предмет музея: кованый ключик времен Византийской империи. А еще мы продемонстрируем сейф с тремя секретами (начало 19 века): как он открывается, как работает механизм, какие тайны скрыты внутри — обсудим на экскурсии.

Действующая кузница

После вы пройдете в кузницу и познакомитесь со старинными и современными инструментами; например, увидите огромные английские стуловые «кузнечные» тиски. Мы расскажем об особенностях кузнечного дела, поделимся профессиональными хитростями и даже покажем, как работают мастера.

По желанию за доплату вы сможете попробовать себя в роли кузнечного мастера и выковать сувенир. Какой — загадка нашего музея!

Организационные детали