Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

Работаю гидом-экскурсоводом более 10 лет в компании туроператора. Есть дипломы, благодарности, хорошие отзывы от путешественников. А также сертификаты повышения квалификации, соответствия туроператоров и экскурсоводов в сфере детского туризма. Я и другие наши гиды, с удовольствием проводим экскурсии по Тюмени, по Тюменской, Свердловской, Челябинской областям, Башкирии, Пермскому краю — как для индивидуальных путешественников, так и для групп. Разрабатываем и проводим экскурсии различной тематики. Очень любим наш город и передаем эту любовь нашим гостям!

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