Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

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Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму

Посмотреть, как разводят рыбу, послушать рыбацкие рассказы и поучаствовать в дегустации

Людмила
Людмила – Гид из Тюмени
Приглашаем в тур «на крючке» всех любителей вкусной рыбки и рыбалки! На экскурсии 🧭 в группе до 20 человек вы отправитесь на Акваферму недалеко от Тюмени: узнаете, как разводят ценную рыбу 🐟, покормите форель, пофотографируетесь, продегустируете вкуснейшую копченую рыбу 🐟 и просто весело 🥳 проведете время.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 150 ₽ за человека

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Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму
Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму

Что вас ожидает

  • Душевная и легкая экскурсия ⛳. Из Тюмени вы поедете по старинному тракту: по пути узнаете о купеческой истории 📖 этих мест и «Жемчужине Сибири». И конечно, послушаете рассказы «заядлого рыбака». Сами включитесь в беседу, поучаствуете в конкурсах, ответите на каверзные рыбацкие вопросы.
  • Секреты аквафермы. В цехах вы увидите аквариумы для разведения ценных пород рыб (стерлядь, осетр, форель), а специалист расскажет, как вырастает здоровая рыба 🐟 Тюменского края. Вы покормите форель, дети также половят сачком мальков.
  • Дегустация: после полуторачасовой экскурсии 🧭 вы продегустируете рыбу 🐟 холодного и горячего копчения, а затем посетите рыбный магазин при акваферме.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном микроавтобусе 🚌 в группе до 20 человек
  • Дегустация включена в стоимость
  • Возьмите с собой деньги для покупки рыбы (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на улице Республики
Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму
Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму
Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму
Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму
Гастро-экскурсия из Тюмени на Акваферму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Людмила
Людмила
Работаю гидом-экскурсоводом более 10 лет в компании туроператора. Есть дипломы, благодарности, хорошие отзывы от путешественников. А также сертификаты повышения квалификации, соответствия туроператоров и экскурсоводов в сфере детского туризма. Я и другие наши гиды, с удовольствием проводим экскурсии по Тюмени, по Тюменской, Свердловской, Челябинской областям, Башкирии, Пермскому краю — как для индивидуальных путешественников, так и для групп. Разрабатываем и проводим экскурсии различной тематики. Очень любим наш город и передаем эту любовь нашим гостям!
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