Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

Душевная и легкая экскурсия ⛳. Из Тюмени вы поедете по старинному тракту: по пути узнаете о купеческой истории 📖 этих мест и «Жемчужине Сибири». И конечно, послушаете рассказы «заядлого рыбака». Сами включитесь в беседу, поучаствуете в конкурсах, ответите на каверзные рыбацкие вопросы.
Секреты аквафермы. В цехах вы увидите аквариумы для разведения ценных пород рыб (стерлядь, осетр, форель), а специалист расскажет, как вырастает здоровая рыба 🐟 Тюменского края. Вы покормите форель, дети также половят сачком мальков.
Дегустация: после полуторачасовой экскурсии 🧭 вы продегустируете рыбу 🐟 холодного и горячего копчения, а затем посетите рыбный магазин при акваферме.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном микроавтобусе 🚌 в группе до 20 человек
Дегустация включена в стоимость
Возьмите с собой деньги для покупки рыбы (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на улице Республики
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Работаю гидом-экскурсоводом более 10 лет в компании туроператора. Есть дипломы, благодарности, хорошие отзывы от путешественников. А также сертификаты повышения квалификации, соответствия туроператоров и экскурсоводов в сфере детского туризма. Я и другие наши гиды, с удовольствием проводим экскурсии по Тюмени, по Тюменской, Свердловской, Челябинской областям, Башкирии, Пермскому краю — как для индивидуальных путешественников, так и для групп. Разрабатываем и проводим экскурсии различной тематики. Очень любим наш город и передаем эту любовь нашим гостям!