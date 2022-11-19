Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от прилета группы и пожеланий туристов.
13:05 Прибытие в международный аэропорт «Рощино» города Тюмень.
Трансфер в Термальный курорт «ЛетоЛето», заселение в отель (возможен ранний заезд).
«ЛетоЛето» это единственный курорт, где природный источник находится почти в самом сердце города:
Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм.
В «ЛетоЛето» вы насладитесь комплексным отдыхом – покатаетесь с экстремальных горок в аквапарке, поплаваете в волновом бассейне и медленной реке, погреетесь в жарких саунах, джакузи и получите настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике под открытым небом.
16:00 встреча с гидом в холе отеля, начало экскурсии по городу «Моя Сибирь», где вас ждет посвящение в Сибиряки, вы узнаете о первом городе Сибири о его истории, развитии, о людях, внесших вклад в развитие и создание этой территории, а также о современной жизни горожан и самой территории Тюменской области.
18:30 Ужин в ресторане-музее «Чум».
Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.
Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.
Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.
Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна, стерляди; из мяса оленя, лося, дикой птицы.
Варенье готовят из хвои, блины – из черемухи, и многое другое.
20:00 Возвращение в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.
11:30 встреча с гидом в холе отправление в Сибирские бани с программой парения и восстановления.
Приглашаем Вас окунуться в таинственный мир правильной русской бани и оздоровления!
Лучшие пармастеры Тюменской области подготовили для вас различные программы парения и восстановления.
Одна из традиций русской бани – париться не спеша.
Комфортное повышение температуры первого пара и постепенно нарастающий темп парения с дубовыми вениками, плавно подготавливают тело и запускают процессы оздоровления.
Пространство уединения и тишины в центре городской жизни для современных и динамичных людей, для ценителей хорошего пара и выверенных банных и СПА программ.
16:30 Возвращение в отель, свободное время.
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.
11:30 встреча с гидом в холе выезд на горячий источник «Верхний бор».
12:30 приезд на горячий источник «Верхний бор».
Бассейн площадью около 400 кв. м. расположен в гостиничном комплексе «Открытый термальный бассейн» (ОТБ), имеет необычную форму и разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными установками.
В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.
14:30 выезд на Сыроварню.
15:30 прибытие на Сыроварню. Экскурсия и дегустация сыров.
Вас ждет подробная экскурсия по сыроварне и спуск в подземную камеру созревания, большая дегустация крафтового сыра с вином, с подробным описанием каждого сыра, с рекомендациями по сочетанию сыра и вкусным закусками из свежих натуральных продуктов.
18:30 Возвращение в отель свободное время.
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице
Свободное время. Посещение термального источника и SPA.
19:55 Вылет вечерним рейсом (время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от вылета группы и пожеланий туристов).
Тур предусматривает проживание в термальном курорте «ЛетоЛето».
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Номер
|Стоимость
|Двухместный стандарт
|62 400
|Двухместный джуниор сьют
|64 420
|Одноместный
|75 400
В стоимость проживания входит завтрак по системе «шведский стол».
Термальный курорт и СПА «ЛетоЛето» расположен в Тюмени. К услугам гостей большой аквапарк, ресторан, бар и крытый бассейн. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеется письменный стол. В распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В числе удобств номеров термального курорта и СПА «ЛетоЛето» – кондиционер и шкаф.
По утрам гостям подают завтрак «шведский стол». Расстояние до международного аэропорта Рощино составляет 12 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На комфортабельных микроавтобусах Mercedes.