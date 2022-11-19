1 день

Прибытие в Тюмень. Заселение в отель с источникам и экскурсионная программа по городу

Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от прилета группы и пожеланий туристов.

13:05 Прибытие в международный аэропорт «Рощино» города Тюмень.

Трансфер в Термальный курорт «ЛетоЛето», заселение в отель (возможен ранний заезд).

«ЛетоЛето» это единственный курорт, где природный источник находится почти в самом сердце города:

скважина глубиной 1248 метров;

температура воды 38-43 c;

степень минерализации 8,33-8,97 г/дм³;

110 гидромассажных форсунок.

Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм.

В «ЛетоЛето» вы насладитесь комплексным отдыхом – покатаетесь с экстремальных горок в аквапарке, поплаваете в волновом бассейне и медленной реке, погреетесь в жарких саунах, джакузи и получите настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике под открытым небом.

16:00 встреча с гидом в холе отеля, начало экскурсии по городу «Моя Сибирь», где вас ждет посвящение в Сибиряки, вы узнаете о первом городе Сибири о его истории, развитии, о людях, внесших вклад в развитие и создание этой территории, а также о современной жизни горожан и самой территории Тюменской области.

18:30 Ужин в ресторане-музее «Чум».

Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.

Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.

Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.

Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна, стерляди; из мяса оленя, лося, дикой птицы.

Варенье готовят из хвои, блины – из черемухи, и многое другое.

20:00 Возвращение в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.