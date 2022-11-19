Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа

Проведите выходные с пользой для здоровья

Проведите выходные с пользой для здоровья! Вы будете жить в одном из лучших отелей Тюмени с собственными термами, а также посетите термальные источники «Верхний Бор».

Вас ждут настоящие сибирские бани с программой парения и восстановления, прекрасная сибирская кухня, чай из самовара на дровах и тюменские сладости. Вы познакомитесь с Тюменью в экскурсионной программе, посетите сыроварню и попробуете местные сыры.

Добро пожаловать в первый город Сибири! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/tyumenskaya-oblast/goryachee-serdce-tyumeni-sibirskie-termy-138264
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Горячее сердце Тюмени. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
30
ноя
22
фев
3
мая

Что вас ожидает 🤩

Максимальное расслабление
Максимальное расслабление
Проведите эти дни купаясь в термальных источниках, которые славятся своей оздоровительной силой
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Вы попробуете мясо оленя, лося и дикой птицы, варенье из хвои и блины из черемухи, а в конце вас будет ждать большая дегустация крафтового сыра с вином и фруктами
Таинственный мир русской бани
Таинственный мир русской бани
Лучшие пармастеры Тюменской области подготовили для вас различные программы парения и восстановления

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тюмень. Заселение в отель с источникам и экскурсионная программа по городу

Время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от прилета группы и пожеланий туристов.

13:05 Прибытие в международный аэропорт «Рощино» города Тюмень.

Трансфер в Термальный курорт «ЛетоЛето», заселение в отель (возможен ранний заезд).

«ЛетоЛето» это единственный курорт, где природный источник находится почти в самом сердце города:

  • скважина глубиной 1248 метров;
  • температура воды 38-43 c;
  • степень минерализации 8,33-8,97 г/дм³;
  • 110 гидромассажных форсунок.

Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее и оздоравливающее воздействие на организм.

В «ЛетоЛето» вы насладитесь комплексным отдыхом – покатаетесь с экстремальных горок в аквапарке, поплаваете в волновом бассейне и медленной реке, погреетесь в жарких саунах, джакузи и получите настоящее удовольствие от купания в целебном термальном источнике под открытым небом.

16:00 встреча с гидом в холе отеля, начало экскурсии по городу «Моя Сибирь», где вас ждет посвящение в Сибиряки, вы узнаете о первом городе Сибири о его истории, развитии, о людях, внесших вклад в развитие и создание этой территории, а также о современной жизни горожан и самой территории Тюменской области.

18:30 Ужин в ресторане-музее «Чум».

Вы попробуете блюда из национальной кухни коренных народов тюменского севера.

Тюменская область делится на юг региона и два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский.

Ямало-Ненецкий – округ, где живет народ ненцы и Ханты-Мансийский округ, где живут 2 народа: ханты и манси.

Блюда этих народов готовятся из речной рыбы муксуна, стерляди; из мяса оленя, лося, дикой птицы.

Варенье готовят из хвои, блины – из черемухи, и многое другое.

20:00 Возвращение в отель свободное время посещение термального источника и SPA по желанию.

Прибытие в Тюмень. Заселение в отель с источникам и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источникам и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источникам и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источникам и экскурсионная программа по городуПрибытие в Тюмень. Заселение в отель с источникам и экскурсионная программа по городу
2 день

Сибирские бани

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.

11:30 встреча с гидом в холе отправление в Сибирские бани с программой парения и восстановления.

Приглашаем Вас окунуться в таинственный мир правильной русской бани и оздоровления!

Лучшие пармастеры Тюменской области подготовили для вас различные программы парения и восстановления.

Одна из традиций русской бани – париться не спеша.

Комфортное повышение температуры первого пара и постепенно нарастающий темп парения с дубовыми вениками, плавно подготавливают тело и запускают процессы оздоровления.

Пространство уединения и тишины в центре городской жизни для современных и динамичных людей, для ценителей хорошего пара и выверенных банных и СПА программ.

16:30 Возвращение в отель, свободное время.

Сибирские баниСибирские бани
3 день

Горячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на Сыроварню

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице.

11:30 встреча с гидом в холе выезд на горячий источник «Верхний бор».

12:30 приезд на горячий источник «Верхний бор».

Бассейн площадью около 400 кв. м. расположен в гостиничном комплексе «Открытый термальный бассейн» (ОТБ), имеет необычную форму и разделен на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с гидромассажными установками.

В бассейне всегда поддерживается оптимальная температура от +39°С до +40°С.

14:30 выезд на Сыроварню.

15:30 прибытие на Сыроварню. Экскурсия и дегустация сыров.

Вас ждет подробная экскурсия по сыроварне и спуск в подземную камеру созревания, большая дегустация крафтового сыра с вином, с подробным описанием каждого сыра, с рекомендациями по сочетанию сыра и вкусным закусками из свежих натуральных продуктов.

18:30 Возвращение в отель свободное время.

Горячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на СыроварнюГорячий источник «Верхний Бор». Экскурсия на Сыроварню
4 день

Окончание программы

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице

Свободное время. Посещение термального источника и SPA.

19:55 Вылет вечерним рейсом (время прописано ориентировочно, и может меняться в зависимости от вылета группы и пожеланий туристов).

Окончание программыОкончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в термальном курорте «ЛетоЛето».

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

НомерСтоимость
Двухместный стандарт62 400
Двухместный джуниор сьют64 420
Одноместный75 400

В стоимость проживания входит завтрак по системе «шведский стол».

Варианты проживания

Отель «ЛетоЛето» 4*

3 ночи

Термальный курорт и СПА «ЛетоЛето» расположен в Тюмени. К услугам гостей большой аквапарк, ресторан, бар и крытый бассейн. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеется письменный стол. В распоряжении гостей собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном. В числе удобств номеров термального курорта и СПА «ЛетоЛето» – кондиционер и шкаф.

По утрам гостям подают завтрак «шведский стол». Расстояние до международного аэропорта Рощино составляет 12 км.

Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*Отель «ЛетоЛето» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в Лето Лето в выбранной категории номера
  • Посещение акватермального комплекса Лето Лето 8 часов ежедневно
  • Питание (3 завтрака, 1 ужин)
  • Интерактивная экскурсия по Тюмени
  • Индивидуальная программа парения в Банях Сибири
  • Посещение термального комплекса Верхний бор
  • Экскурсия с дегустацией на сыроварню
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Работа гида экскурсовода 4 дня
  • Транспортные услуги по программе
  • Поздний выезд в 4-й день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Тюмень и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Тюмень
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте происходит передвижение по маршруту?

На комфортабельных микроавтобусах Mercedes.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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