Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином

Новогодний тур в Тюмени

Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую

Волшебство начинается! Мы отправляемся в духовную столицу Сибири в самое сказочное время года, когда хочется верить в чудеса, греться у камина и наслаждаться вкусной едой — всё это уже ждёт вас в туре.

Мы подготовили насыщенную культурную программу: насладимся спектаклем «Тётушка Чарли» и побываем в доме, где в 1917-1918 жила семья Николая II, пообщаемся с отцом Сергием в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре и познакомимся с мастером-косторезом.

А ещё вы попробуете лучшую ромовую бабу по рецепту 17 века, узнаете тайну Распутина и прогуляетесь по Тобольскому Кремлю.
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и Рождественским ужином
Ближайшие даты:
5
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль

Встречаемся в Тобольске и в 10:00 отправимся в село Покровское. Посетим частный Дом-музей Распутина. Познакомимся с историей этого загадочного человека, приближенного к императорской семье, узнаем, какие предсказания он давал Романовым и был ли на самом деле провидцем.

В 14:30 прибудем в Абалак и пообедаем в ресторане «Белая Сова». Стол будет ломиться от сибирских блюд, а особый уют создаст настоящий камин. После трапезы побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а затем мы поднимемся на колокольню.

Продолжим культурную программу в Тобольском драматическом театре в 18:00. Будем смотреть спектакль «Тётушка Чарли».

В 19:00 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.

Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакльДом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакльДом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль
2 день

Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужин

В 08:00-09:30 позавтракаем в отеле, встретимся с гидом и поедем в Музей семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. Затем проведём для вас экскурсию по «духовной столице» Сибири — Тобольску.

В 11:00 посетим Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. А дальше отправимся в Тобольский Кремль. Рассмотрим образец сибирского зодчества 17-18 века и заглянем в центральный музейный комплекс — Дворец наместника, где собраны уникальные предметы из Тобольского музея-заповедника и воссозданы интерьеры разных эпох.

Пообедаем в кафе «Поварня» блюдами старосибирской кухни. Здесь готовят лучшие в регионе ромовые бабы по рецепту 17 века. Только представьте: мягкое влажное тесто, сливочная помадка, кедровые орешки, изюм и домашние цукаты. Это обязательно нужно попробовать!

В 15:00 посетим Тюремный замок на территории Кремля, где содержались ссыльные, каторжники и заключённые.

После экскурсии по Кремлю вернёмся в гостиницу и отдохнём, а в 19:30 вас ждёт Рождественский ужин до 21:30. Затем — свободное время. По желанию вы сможете посетить праздничное богослужение в главном соборе Сибири —Софийско-Успенский соборе.

Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужинМузей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужин
3 день

Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс

С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице. Затем — обзорная экскурсия по Тобольску. Знакомиться с городом будем через истории его известных уроженцев: Менделеева, Ершова, Алябева и других.

В 12:00 отправимся в косторезную мастерскую Минсалима Тимергазаева, хранящего секрет древнего ремесла. Встретимся с мастером и узнаем, как создаются удивительные произведения искусства.

Дальше вас ждёт мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров». Пообедаем в кафе города, а в 14:30 поедем в Тюмень. Оттуда — трансфер в аэропорт Рощино. Рекомендуем улетать в Москву в 19:55 рейсом «Аэрофлота».

Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-классЭкскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинается в Тобольске в 10:00
Завершение: Аэропорт Тюмени, вечер. Рекомендуемый рейс - в 19:55, «Аэрофлот»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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