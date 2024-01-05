Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Мы подготовили насыщенную культурную программу: насладимся спектаклем «Тётушка Чарли» и побываем в доме, где в 1917-1918 жила семья Николая II, пообщаемся с отцом Сергием в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре и познакомимся с мастером-косторезом.
А ещё вы попробуете лучшую ромовую бабу по рецепту 17 века, узнаете тайну Распутина и прогуляетесь по Тобольскому Кремлю.
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Дом-музей Распутина, Абалакский мужской монастырь и спектакль
Встречаемся в Тобольске и в 10:00 отправимся в село Покровское. Посетим частный Дом-музей Распутина. Познакомимся с историей этого загадочного человека, приближенного к императорской семье, узнаем, какие предсказания он давал Романовым и был ли на самом деле провидцем.
В 14:30 прибудем в Абалак и пообедаем в ресторане «Белая Сова». Стол будет ломиться от сибирских блюд, а особый уют создаст настоящий камин. После трапезы побываем в Абалакском Свято-Знаменском мужском монастыре. Нас встретит отец Сергий и проведёт экскурсию, а затем мы поднимемся на колокольню.
Продолжим культурную программу в Тобольском драматическом театре в 18:00. Будем смотреть спектакль «Тётушка Чарли».
В 19:00 заселимся в гостиницу, после чего у вас будет свободное время.
Музей семьи Николая II, Тобольский кремль и Рождественский ужин
В 08:00-09:30 позавтракаем в отеле, встретимся с гидом и поедем в Музей семьи Николая II. Вы увидите Губернаторский дом, где в 1917-1918 годы жила императорская семья. Затем проведём для вас экскурсию по «духовной столице» Сибири — Тобольску.
В 11:00 посетим Музей истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича. А дальше отправимся в Тобольский Кремль. Рассмотрим образец сибирского зодчества 17-18 века и заглянем в центральный музейный комплекс — Дворец наместника, где собраны уникальные предметы из Тобольского музея-заповедника и воссозданы интерьеры разных эпох.
Пообедаем в кафе «Поварня» блюдами старосибирской кухни. Здесь готовят лучшие в регионе ромовые бабы по рецепту 17 века. Только представьте: мягкое влажное тесто, сливочная помадка, кедровые орешки, изюм и домашние цукаты. Это обязательно нужно попробовать!
В 15:00 посетим Тюремный замок на территории Кремля, где содержались ссыльные, каторжники и заключённые.
После экскурсии по Кремлю вернёмся в гостиницу и отдохнём, а в 19:30 вас ждёт Рождественский ужин до 21:30. Затем — свободное время. По желанию вы сможете посетить праздничное богослужение в главном соборе Сибири —Софийско-Успенский соборе.
Экскурсия по Тобольску, косторезная мастерская и мастер-класс
С 08:00 до 10:00 завтрак в гостинице. Затем — обзорная экскурсия по Тобольску. Знакомиться с городом будем через истории его известных уроженцев: Менделеева, Ершова, Алябева и других.
В 12:00 отправимся в косторезную мастерскую Минсалима Тимергазаева, хранящего секрет древнего ремесла. Встретимся с мастером и узнаем, как создаются удивительные произведения искусства.
Дальше вас ждёт мастер-класс по росписи ангела в «Доме мастеров». Пообедаем в кафе города, а в 14:30 поедем в Тюмень. Оттуда — трансфер в аэропорт Рощино. Рекомендуем улетать в Москву в 19:55 рейсом «Аэрофлота».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинается в Тобольске в 10:00Завершение: Аэропорт Тюмени, вечер. Рекомендуемый рейс - в 19:55, «Аэрофлот»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.