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Обзорная экскурсия по городу Тюмень

Наталья А.
Наталья А. – Гид из Тюмени
Тюмень — стремительно меняющийся город 🏙️, который быстро превращается в очень привлекательное для жизни и работы место.

А какой Тюмень была раньше? Как складывалась судьба нашего города?
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу Тюмень
Обзорная экскурсия по городу Тюмень

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности по маршруту

На обзорной экскурсии 🧭 по Тюмени, мы расскажем об основных вехах в развитии города:

  • основание города и роль Ермака;
  • как часто случались пожары и какие первые каменные здания сохранились до наших дней;
  • о торговых связях сибирского города и о деятельности купцов-меценатов;
  • о промышленных предприятиях и о роли иностранцев в развитии края;
  • о работе в тылу в военное время;
  • о том как нашли нефть и газ и что стало происходить в это время с городом;
  • поговорим об основных тенденциях в развитии города и о том, какой видят Тюмень гости города.
В конце экскурсии посетим «Торговый Дом», где нас встретит супруга старшего сына И. П. Колокольникова Степана — Мария Николаевна Колокольникова. Она поведает о себе, о семье, расскажет историю 📖 появления чая в России и угостит чудесным сибирским напитком.
Что входит
  • Услугу экскурсовода
  • Транспорт
  • Театрализованное представление в Усадьбе Колокольниковых
Что не входит
  • Сувенирная продукция - от 100 руб.
Начало
🚩 ул. Перекопская, 5, Тюмень
Место завершения
🏁 Усадьба Колокольниковых, ул. Республики, 18, Тюмень
Обзорная экскурсия по городу Тюмень
Обзорная экскурсия по городу Тюмень
Обзорная экскурсия по городу Тюмень
Обзорная экскурсия по городу Тюмень

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья А.
Наталья А.
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