На обзорной экскурсии 🧭 по Тюмени, мы расскажем об основных вехах в развитии города:
основание города и роль Ермака;
как часто случались пожары и какие первые каменные здания сохранились до наших дней;
о торговых связях сибирского города и о деятельности купцов-меценатов;
о промышленных предприятиях и о роли иностранцев в развитии края;
о работе в тылу в военное время;
о том как нашли нефть и газ и что стало происходить в это время с городом;
поговорим об основных тенденциях в развитии города и о том, какой видят Тюмень гости города.
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В конце экскурсии посетим «Торговый Дом», где нас встретит супруга старшего сына И. П. Колокольникова Степана — Мария Николаевна Колокольникова. Она поведает о себе, о семье, расскажет историю 📖 появления чая в России и угостит чудесным сибирским напитком.
Что входит
Услугу экскурсовода
Транспорт
Театрализованное представление в Усадьбе Колокольниковых
Что не входит
Сувенирная продукция - от 100 руб.
Начало
🚩 ул. Перекопская, 5, Тюмень
Место завершения
🏁 Усадьба Колокольниковых, ул. Республики, 18, Тюмень
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.