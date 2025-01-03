Авторский тур
5 дней
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Начало: Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров...
3 янв в 08:00
77 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Начало: Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
5 янв в 08:00
45 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Золотое кольцо Сибири: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск
Испечь метровый блин, побывать в Доме северных людей и попробовать старосибирскую кухню
Начало: Тюмень, 14:00
25 июля в 14:00
16 авг в 14:00
45 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Активный отдых»
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