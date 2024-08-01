2.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов: Групповая экскурсия
Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Начало: На Верхнеторговой площади
Расписание: в пятницу в 19:30
9 авг в 19:30
16 авг в 19:30
1 400₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Посетить уникальное место с древними наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
2750026 125₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 августа 2024Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают подсветку и фонтаны воспринимаются
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Что ещё посмотреть»
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