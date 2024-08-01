Что ещё посмотреть – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Уфе, цены от 1 400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Уфа в огнях и музыке фонтанов
На автобусе
2 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов: Групповая экскурсия
Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Начало: На Верхнеторговой площади
Расписание: в пятницу в 19:30
9 авг в 19:30
16 авг в 19:30
1 400 за человека
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
На машине
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Посетить уникальное место с древними наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
2750026 125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Уфа в огнях и музыке фонтанов
    Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают подсветку и фонтаны воспринимаются
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    сказочно (иначе, чем днем); рассказ экскурсовода о истории создания этих фонтанов, каждая история так или иначе вплетается в историю города; во время перемещения от одного фонтана к другому мы слушали многие интересные факты о зданиях, исторических событиях, выдающихся жителях и мировых знаменитостях. Нам крайне повезло с Ириной, которая является аккредитованным экскурсоводом, которая, как мне кажется. знает все об Уфе, и является не только кладезем знаний истории Уфы, но и транслирует свою бесконечную любовь к этому городу; слушая ее невозможно не влюбиться в этот прекрасный город.

    Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уфа в огнях и музыке фонтанов
  2. Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
  3. Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Памятник Салавату Юлаеву
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 26 125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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