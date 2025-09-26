Групповая
Обзорная экскурсия по Уфе
Погрузитесь в атмосферу Уфы, узнайте о её истории и культуре. Посетите главные достопримечательности и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Салавата Юлаева
Расписание: в пятницу в 14:00
26 сен в 14:00
3 окт в 14:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По живописным местам Башкирии
Исследуйте уникальные природные объекты Башкирии, поднимитесь на горные вершины и узнайте о богатой истории и культуре региона
27 сен в 08:00
29 сен в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Уфе
Познакомьтесь с Уфой за три часа! Прогулка по центру города, знаковые достопримечательности и увлекательные истории ждут вас. Завершите день с картой республики
Завтра в 10:00
27 сен в 10:00
7700 ₽ за всё до 4 чел.
