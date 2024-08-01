2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборУфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Завтра в 14:00
6 авг в 08:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов: Групповая экскурсия
Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Начало: На Верхнеторговой площади
Расписание: в пятницу в 19:30
9 авг в 19:30
16 авг в 19:30
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 августа 2024Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают подсветку и фонтаны воспринимаются
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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