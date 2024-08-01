Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Уфе, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Уфа: первые впечатления
Пешая
66 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Уфа: первые впечатления - познавательная пешеходная экскурсия
Уфа: первые впечатления - путешествие по историческим местам, культуре и архитектуре башкирской столицы
Начало: У Фонтана «7 Девушек»
Завтра в 14:00
6 авг в 08:00
4 900 за всё до 5 чел.
Об Уфе - с любовью
Пешая
86 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов
На автобусе
2 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов: Групповая экскурсия
Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Начало: На Верхнеторговой площади
Расписание: в пятницу в 19:30
9 авг в 19:30
16 авг в 19:30
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Уфа в огнях и музыке фонтанов
    Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают подсветку и фонтаны воспринимаются
    читать дальше

    сказочно (иначе, чем днем); рассказ экскурсовода о истории создания этих фонтанов, каждая история так или иначе вплетается в историю города; во время перемещения от одного фонтана к другому мы слушали многие интересные факты о зданиях, исторических событиях, выдающихся жителях и мировых знаменитостях. Нам крайне повезло с Ириной, которая является аккредитованным экскурсоводом, которая, как мне кажется. знает все об Уфе, и является не только кладезем знаний истории Уфы, но и транслирует свою бесконечную любовь к этому городу; слушая ее невозможно не влюбиться в этот прекрасный город.

    Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включаютНам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Уфа: первые впечатления
  2. Об Уфе - с любовью
  3. Уфа в огнях и музыке фонтанов
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Памятник Салавату Юлаеву
  3. Фонтан «Семь девушек»
  4. Гостиный Двор
  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 154 ⭐ отзыва, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам