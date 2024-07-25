Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Уфе, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
От города-крепости к современному мегаполису
На автобусе
104 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
По историческому центру неспешным шагом
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
По историческому центру неспешным шагом
Уфа откроется с новой стороны на этой экскурсии: памятные места и знаки великих людей, оставивших свой след
Начало: Телецентр, памятник Шайхазаде Бабичу, Гафури, 9
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000 за всё до 30 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
Пешая
3 отзыва
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид
Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне
Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
590 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
Пешая
2 отзыва
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    25 июля 2024
    От города-крепости к современному мегаполису
    Прекрасная экскурсия от Эльвиры. Интересно, не занудно, с любовью к родной Уфе и интересом к людям.
  • Е
    Екатерина
    25 июля 2024
    От города-крепости к современному мегаполису
    Наше знакомство с Уфой состоялось. Удобный формат, когда между локациями перемещаешься на машине. Экскурсоводу Зульфие отдельное спасибо.
  • А
    Алена
    9 июня 2024
    Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
    Уфа прекрасный, чистый, ухоженный город! Все что хотела, все увидела))
  • Е
    Елена
    16 августа 2023
    По историческому центру неспешным шагом
    На один день приезжали в Уфу. Экскурсию запланировали заранее. Город понравился, рассказ об Уфе был пропитан любовью к родному городу.
    читать дальше

    Узнали много исторических фактов. До поездки об Уфе, о Башкортостане знали только названия. Очень понравился Арт-квартал. Такое место украсит любой город. Спасибо Кристине за проведенную экскурсию.

  • В
    Вадим
    14 августа 2023
    По историческому центру неспешным шагом
    Хорошая экскурсия. Кристина провела по основным интересным местам центра, разбавляя повествования занимательные фактами из истории Уфы и башкир. 2 часа пролетели незаметно
  • М
    Максим
    1 августа 2023
    По историческому центру неспешным шагом
    Интересная экскурсия. Узнали много нового и необычного.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. От города-крепости к современному мегаполису
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  3. Аудиоэкскурсия в приложении: Путешествие по историческому ядру Уфы
  4. Аудиоэкскурсия в приложении: Душа города. От Кремля до Нестеровки
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 590 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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