2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборУникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
По историческому центру неспешным шагом
Уфа откроется с новой стороны на этой экскурсии: памятные места и знаки великих людей, оставивших свой след
Начало: Телецентр, памятник Шайхазаде Бабичу, Гафури, 9
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 30 чел.
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия Уфы: Историческое ядро - ваш личный гид
Погрузитесь в историю Уфы с увлекательной аудиоэкскурсией, доступной прямо на вашем смартфоне
Начало: Ул. Тукаева, 46, Уфа
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
590₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Уфе: от Кремля до музея Нестерова
Погрузитесь в историю Уфы с аудиогидом «Душа города»: от Кремля до Нестеровки, исторические сокровища ждут вас
Начало: Ул. Сочинская, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета25 июля 2024Прекрасная экскурсия от Эльвиры. Интересно, не занудно, с любовью к родной Уфе и интересом к людям.
- ЕЕкатерина25 июля 2024Наше знакомство с Уфой состоялось. Удобный формат, когда между локациями перемещаешься на машине. Экскурсоводу Зульфие отдельное спасибо.
- ААлена9 июня 2024Уфа прекрасный, чистый, ухоженный город! Все что хотела, все увидела))
- ЕЕлена16 августа 2023На один день приезжали в Уфу. Экскурсию запланировали заранее. Город понравился, рассказ об Уфе был пропитан любовью к родному городу.
- ВВадим14 августа 2023Хорошая экскурсия. Кристина провела по основным интересным местам центра, разбавляя повествования занимательные фактами из истории Уфы и башкир. 2 часа пролетели незаметно
- ММаксим1 августа 2023Интересная экскурсия. Узнали много нового и необычного.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Популярные экскурсии»
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