2.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Уфа в огнях и музыке фонтанов: Групповая экскурсия
Групповая экскурсия по фонтанам Уфы: от Советской площади до площади Салавата Юлаева. Узнайте легенды и традиции города
Начало: На Верхнеторговой площади
Расписание: в пятницу в 19:30
9 авг в 19:30
16 авг в 19:30
1 400₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Уфе на авто: история и культура Башкортостана
Погрузитесь в историю и культуру Уфы на индивидуальной экскурсии на авто. Узнайте о традициях башкирского народа и посетите знаковые места столицы Башкортостана
Сегодня в 13:30
Завтра в 15:30
9 000₽ за всё до 7 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Посетить уникальное место с древними наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
2750026 125₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 70006 300₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Уфа - за один день
Увидеть главное, узнать о знаменитых уфимцах и понять, чем живёт столица республики
Начало: На Первомайской площади
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 августа 2024Нам очень понравилась эта уникальная экскурсия: интересная задумка посещения фонтанов именно в ночное время, когда включают подсветку и фонтаны воспринимаются
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Все»
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