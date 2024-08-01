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сказочно (иначе, чем днем); рассказ экскурсовода о истории создания этих фонтанов, каждая история так или иначе вплетается в историю города; во время перемещения от одного фонтана к другому мы слушали многие интересные факты о зданиях, исторических событиях, выдающихся жителях и мировых знаменитостях. Нам крайне повезло с Ириной, которая является аккредитованным экскурсоводом, которая, как мне кажется. знает все об Уфе, и является не только кладезем знаний истории Уфы, но и транслирует свою бесконечную любовь к этому городу; слушая ее невозможно не влюбиться в этот прекрасный город.