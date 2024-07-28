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гордится им, старается сделать все, чтоб туристам понравилось и было комфортно, спасибо! Есть вопрос к организаторам - почему не предупредили экскурсовода, что необходимо иметь детское кресло?! В сообщении при бронировании я четко указала про возраст детей. Мне кажется вам стоит более внимательно относится к таким вещам!