За городом и природа – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Уфе, цены от 14 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
На машине
102 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
На машине
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Посетить уникальное место с древними наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
2750026 125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 июля 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Экскурсия понравилась, увидеть шиханы вживую того стоит. Экскурсовод Азат, приятный, интересно рассказывает, чувствуется, что любит свой край всей душой и
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    гордится им, старается сделать все, чтоб туристам понравилось и было комфортно, спасибо! Есть вопрос к организаторам - почему не предупредили экскурсовода, что необходимо иметь детское кресло?! В сообщении при бронировании я четко указала про возраст детей. Мне кажется вам стоит более внимательно относится к таким вещам!

    Экскурсия понравилась, увидеть шиханы вживую того стоит. Экскурсовод Азат, приятный, интересно рассказывает, чувствуется, что любит свой
  • М
    Марина
    26 июля 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Провели чудесный день с гидом Дианой. Невероятно приятный собеседник и рассказчик, а нам есть с кем и что сравнить!!! Доступная,
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    понятная, наглядная информация, ничего лишнего и плохо запоминающегося. Экскурсия без спешки. Отличные видовые локации и фотовпечатления. Спасибо огромнейшее гиду!!!! С удовольствием будем рекомендовать Диану нашим знакомым!!!

  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
  2. Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
  3. Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Памятник Салавату Юлаеву
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  5. Арт-КВАДРАТ
  6. Монумент Дружбы
  7. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  8. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  9. Голубое озеро
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 14 900 до 26 125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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