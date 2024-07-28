10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборБашкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
6 авг в 08:00
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14 900₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
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Из Уфы - к водопаду Кук-Караук, Салаватской пещере и горе Хуазе
Посетить самые любимые природные достопримечательности уфимцев
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7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
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13 часов
Индивидуальная
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Пещера Шульган-Таш и башкирская культура: путешествие в сердце Урала
Посетить уникальное место с древними наскальными рисунками эпохи верхнего палеолита
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
2750026 125₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 июля 2024Экскурсия понравилась, увидеть шиханы вживую того стоит. Экскурсовод Азат, приятный, интересно рассказывает, чувствуется, что любит свой край всей душой и
- ММарина26 июля 2024Провели чудесный день с гидом Дианой. Невероятно приятный собеседник и рассказчик, а нам есть с кем и что сравнить!!! Доступная,
- ННаталья26 июля 2024Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «За городом и природа»
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