3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы

Погулять по самобытному селу, прокатиться в санях с лошадьми и насладиться заповедной природой

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Ответы на вопросы
Густой заснеженный лес на фоне горных хребтов, нетронутая природа, чистый воздух и увлекательные рассказы о традициях и поверьях, прошлом и настоящем помогут переключиться от рутинных дел и отдохнуть от городской суеты.

Вы побываете в Башкирском государственном заповеднике, научитесь управлять упряжкой, попробуете знаменитый мёд, погладите маралов и даже слепите пельмени под тёплые беседы. Маленькое, но насыщенное приключение поможет перезагрузиться и получить заряд вдохновения.
3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы
3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы
3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы
3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы
3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы
3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы
3 дня в живописной Башкирии: конная прогулка, местный колорит и Уральские горы
Ближайшие даты:
17
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст туристов — от 14 лет. Дети от 10 лет допускаются на маршрут в сопровождении родителей.
Тур рассчитан на неподготовленных туристов, не требует от участников физической нагрузки.
Список рекомендуемого личного снаряжения: рюкзак/сумка, тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник» х/б, закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза), шарф, непромокаемые рукавицы или 2 пары на смену), валенки (или забронировать в аренду), 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения, тёплый спортивный костюм, шерстяное трико, сменный комплект термобелья. Купальник/плавки для бани.
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расчёска, походное полотенце, туалетная бумага), личную аптечку, фонарь, фото-, видеоаппаратуру (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: тёплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа, Проспект октября, 31 (у универмага «Уфа») , в 10:00 по местному времени (разница с московским временем +2 часа) . Ориентировочное время приезда на турбазу в с. Кага - 14:00, трансфер за доплату. Также возможны самостоятельный заезд на турбазу с 14:00 до 15:00 и встреча в г. Белорецке на авто - и ж. - д. вокзале
Завершение: Уфа, Проспект октября, 31 (у универмага «Уфа») , 21:00. Также возможны самостоятельный выезд из с. Кага с 15:00 до 16:00 или групповой трансфер из с. Кага до ж. - д. вокзала г. Белорецка (с 15:00 до 16:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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