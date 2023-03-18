Начало: Уфа, Проспект октября, 31 (у универмага «Уфа») , в 10:00 по местному времени (разница с московским временем +2 часа) . Ориентировочное время приезда на турбазу в с. Кага - 14:00, трансфер за доплату. Также возможны самостоятельный заезд на турбазу с 14:00 до 15:00 и встреча в г. Белорецке на авто - и ж. - д. вокзале

Завершение: Уфа, Проспект октября, 31 (у универмага «Уфа») , 21:00. Также возможны самостоятельный выезд из с. Кага с 15:00 до 16:00 или групповой трансфер из с. Кага до ж. - д. вокзала г. Белорецка (с 15:00 до 16:00)