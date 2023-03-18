Возраст туристов — от 14 лет. Дети от 10 лет допускаются на маршрут в сопровождении родителей.
Тур рассчитан на неподготовленных туристов, не требует от участников физической нагрузки.
Список рекомендуемого личного снаряжения: рюкзак/сумка, тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник» х/б, закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза), шарф, непромокаемые рукавицы или 2 пары на смену), валенки (или забронировать в аренду), 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения, тёплый спортивный костюм, шерстяное трико, сменный комплект термобелья. Купальник/плавки для бани.
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расчёска, походное полотенце, туалетная бумага), личную аптечку, фонарь, фото-, видеоаппаратуру (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: тёплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.