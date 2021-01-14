Конно-санные приключения на Южном Урале

Конно-санный тур разработан для любителей зимнего отдыха

5
3 отзыва
Конно-санный тур разработан для любителей зимнего отдыха.

По программе туристы познакомятся с красотами зимней природы Южного Урала, достопримечательностями и памятниками природы Белорецкого района Башкортостана, обучатся навыкам верховой езды и езды на санях, ухода за лошадьми, приобщатся к деревенскому быту, а также получат незабываемые впечатления от катания с гор на сноутюбингах.
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Конно-санные приключения на Южном Урале
Ближайшие даты:
4
янв
18
фев
4
мар

Описание

Возможно проведение тура в другие даты индивидуально или по групповым заявкам от 4 человек.

Программа тура по дням

1 день

С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

  • Встреча группы в г. Уфа (доп. плата):

10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

  • Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал) (доп. плата):

1. в день заезда с 04:00 до 06:00.

2. накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка)

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – не включен.

  • Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 08:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри».

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.

Возможно (за дополнительную плату) – верхом на лошади.

Ужин.

2 день

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Обед в термосах.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

Деревенская баня «по-белому».

3 день

Конно-санный переход через перевал с обзором на хребет Большой Шатак и хребты среднего Крака

Завтрак.

Конно-санный переход (30 км) через перевал с обзором на хребет Большой Шатак и хребты среднего Крака.

Размещение в лесной избушке, приготовление обеда и ужина на печи, вечер при свечах.

Ночёвка в спальниках.

4 день

Конно-санное возвращение на турбазу "Тенгри", "Деревенские хлопоты"

Завтрак.

Конно-санное возвращение на турбазу «Тенгри» (20 км). Обед.

Отдых на базе.

«Деревенские хлопоты» – обучение навыкам растопки печи, лепка пельменей.

Ужин.

Баня «по-белому».

5 день

«Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

По желанию (за дополнительную плату) – конно-верховая или конно-санная прогулка, катание на снегоходах.

Обед.

«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда, бальзамов.

  • Отъезд в г. Уфа (доп. плата):

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

  • Отъезд в г. Белорецк (доп. плата):

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени).

  • Самостоятельный отъезд

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. до 18:00 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в лесной избушке (1 ночь).

Турбаза «Тенгри»

Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.

Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.

В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.

На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение «туркласс».

Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме - печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет, русская баня "по-белому".

Размещение на маршруте (конно-санная часть): деревянные избы с печным отоплением (комнаты на 10-15 человек). Ночёвка на полатях в туристических спальниках. Туалет на улице. Есть избы с электричеством/ без электричества (освещение – свечи /керосиновые лампы).

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 2 800 руб. /чел.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» - 2 600 руб. /чел.
  • Индивидуальный трансфер
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу; Специальное: санки-кошёвки с конной упряжью.

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Как организован трансфер?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Варианты заезда на базу:

А вариант: встреча группы в г. Уфа:

10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км). Ориентировочное время приезда: 14.00. Завтрак - не включен.

Б вариант: встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

В день заезда с 04:00 до 06:00. Накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка). Групповой трансфер до с. Кага (80 км).Завтрак - не включен.

В вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 08:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда. 09:00 – 10:00 завтрак на турбазе.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Варианты отъезда с базы:

1 вариант отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

2 вариант отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени). В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. до 18:00 по местному времени).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
14 янв 2021
Понравилось всё, даже не знаю, с чего начать отзыв) Наверное, всё-таки с лошадей. Лошади были спокойные, но при этом активные, хорошо шли и шагом, и рысью, и иногда даже галопом. Это идеальное сочетание. В первый день прокатилась в санях, потом ездила верхом, это здорово, что есть выбор, так как мне в санях было бы скучновато 5 дней, но были в группе и люди, кому тяжело верхом, и каждый выбрал подходящий ему вариант. Места вокруг села Кага очень красивые, в основном горы, покрытые сосновым лесом. Хочется вернуться как-нибудь летом.
Проживание также оставило наилучшие впечатления. Мы сначала жили в доме с печкой, очень атмосферное место. Огромные окна, потрескивающие в печи дрова, огромный шкаф с книгами.
Потом удалось пожить в купольных домиках, в них очень комфортно и приятно. В каждом домике - 3 номера, туалет и душ. И ещё одну ночь мы провели в "лесной избушке". Эта "избушка" на самом деле оказалась большим домом с печью, огромным столом и очень хорошим хозяином, который протопил дом к нашему приезду.
Питание в туре организовано хорошо. Во сколько бы мы ни возвращались с конной прогулки, всегда можно было зайти в столовую на очень растянутый во времени обед. Еда достаточно простая, но очень вкусная, и ни разу не повторилась за 5 дней. И добавку давали без всяких проблем =)
Также понравилось то, что помимо лошадей, были экскурсии и посещение музея - избы горнозаводского крестьянина.
Трансфер тоже был отличный - мы ехали на очень комфортном микроавтобусе мерседес, водитель вёл очень аккуратно.
И особенно хочется отметить гидов. Несмотря на свой весьма юный возраст, они отлично справлялись со всем, Ксюша и Ваня - просто молодцы!
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.

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