С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Варианты заезда на базу:

А вариант: встреча группы в г. Уфа:

10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км). Ориентировочное время приезда: 14.00. Завтрак - не включен.

Б вариант: встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

В день заезда с 04:00 до 06:00. Накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка). Групповой трансфер до с. Кага (80 км).Завтрак - не включен.

В вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 08:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда. 09:00 – 10:00 завтрак на турбазе.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Варианты отъезда с базы:

1 вариант – отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

2 вариант – отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени). В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. до 18:00 по местному времени).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.