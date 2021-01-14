С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

Возможно проведение тура в другие даты индивидуально или по групповым заявкам от 4 человек.
10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда: 14:00
Завтрак – не включен.
1. в день заезда с 04:00 до 06:00.
2. накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка)
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Завтрак – не включен.
С 08:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри».
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.
Возможно (за дополнительную плату) – верхом на лошади.
Ужин.
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Обед в термосах.
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
Деревенская баня «по-белому».
Завтрак.
Конно-санный переход (30 км) через перевал с обзором на хребет Большой Шатак и хребты среднего Крака.
Размещение в лесной избушке, приготовление обеда и ужина на печи, вечер при свечах.
Ночёвка в спальниках.
Завтрак.
Конно-санное возвращение на турбазу «Тенгри» (20 км). Обед.
Отдых на базе.
«Деревенские хлопоты» – обучение навыкам растопки печи, лепка пельменей.
Ужин.
Баня «по-белому».
Завтрак.
Освобождение номеров.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
По желанию (за дополнительную плату) – конно-верховая или конно-санная прогулка, катание на снегоходах.
Обед.
«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда, бальзамов.
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени).
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. до 18:00 по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе и в лесной избушке (1 ночь).Турбаза «Тенгри»
Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.
Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.
В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.
На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение «туркласс».
Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме - печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет, русская баня "по-белому".
Размещение на маршруте (конно-санная часть): деревянные избы с печным отоплением (комнаты на 10-15 человек). Ночёвка на полатях в туристических спальниках. Туалет на улице. Есть избы с электричеством/ без электричества (освещение – свечи /керосиновые лампы).
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Групповое туристское оборудование для ночёвок в зимних походно-туристских условиях: спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики / ватные матрацы (в избах), костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь, термосы, посуда на группу; Специальное: санки-кошёвки с конной упряжью.
За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.
Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Варианты заезда на базу:
А вариант: встреча группы в г. Уфа:
10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км). Ориентировочное время приезда: 14.00. Завтрак - не включен.
Б вариант: встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
В день заезда с 04:00 до 06:00. Накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка). Групповой трансфер до с. Кага (80 км).Завтрак - не включен.
В вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
С 08:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда. 09:00 – 10:00 завтрак на турбазе.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Варианты отъезда с базы:
1 вариант – отъезд в г. Уфа:
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
2 вариант – отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени).
Самостоятельный отъезд:
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени). В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. до 18:00 по местному времени).
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.