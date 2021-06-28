Насыщенная программа в короткие сроки пребывания на Южном Урале – идеально для занятых людей! Оптимальный набор природных и культурных достопримечательностей региона в сочетании с хорошими условиями проживания и комфортными автобусными переездами – превратят неделю Вашего отдыха в незабываемое путешествие.
Преимущества этого путешествия:
10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага(300 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Размещение на турбазе «Тенгри».
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Ужин.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед.
Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
Экскурсия в музей «Золотой пчелы», действующей бортевой пасеки.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон)
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО – уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Переезд в природный парк «Мурадымовское ущелье» (110 км), который славится экзотическими каньонами и пещерными красотами.
Размещение в гостиничном комплексе на кордоне природного парка (2-х мест номера с удобствами).
Ужин.
Автопереезд за день – 230 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш. гос. заповедник.
Завтрак.
Отдых в природном парке Мурадымовское ущелье.
Обзор горных хребтов.
Этот уголок природы по характеру рельефа, геологическому строению, по богатству растительного и животного мира является уникальным природным памятником: скалы, круто обрывающиеся над рекой Большой Ик, обилие пещер на этой территории притягивают путешественников.
Здесь самая большая концентрация пещер на Южном Урале
По желанию возможны специальные экскурсии по пещерам природного парка (доп. плата)
Обед.
Трансфер до Нугушского водохранилища, размещение на турбазе, ужин
Автопереезд за день – 140 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию природного парка.
Завтрак.
Переезд в национальный парк «Башкирия», расположенный на западных отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая.
Отдых на Нугушском водохранилище.
Обед.
Нугушское водохранилище и расположенный по соседству национальный парк — любимейшие места отдыха в Башкирии.
Водоем, часто именуемый «морем» или «озером», опоясан живописными хребтами.
В непосредственной близости от гор, в окружении лесов, удивительных памятников природы Южного Урала.
Рядом с Нугушским водохранилищем (на реке Нугуш) находится Юмагузинское водохранилище (на реке Белая).
По желанию группы возможна обзорная экскурсия на катере по Нугушскому водохранилищу (за доп. плату).
Возвращение на турбазу. Ужин.
Автопереезд за день – 50 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию национального парка.
Завтрак.
Переезд в с. Воскресенское.
Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.
Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года.
Основатели галереи известные московские художники воспитанники Московской средней художественной школы, эвакуированные туда в 1941 году.
Переезд до Шиханов.
Размещение в гостинице (2-х местный номер с удобствами).
Обед.
Пешеходная прогулка на одну из гор (5-7 км).
Горы Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.
До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Ужин.
Автопереезд за день – 150 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – Воскресенская картинная галерея;
Завтрак.
Переезд в Гафурийский район (50км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях или посетить спа-комплекс санатория «Красноусольский» (водные процедуры, косметические процедуры)
Обед.
Автобусное путешествие (150 км.) до г. Уфа.
Приезд в Уфу к 18:00 (местное время) к месту начала маршрута.
Автопереезд за день – 200 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – на курорте Красноусольский.
Тур предусматривает в гостиницах и на турбазах:
Стандартные 2-х местные номера с удобствами в номере или на блок.
Доплата за одноместное размещение – 10 000р.
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.
На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Основным направлением туристической базы "Тенгри" является активный отдых: летом – конные прогулки, сплавы, походы по живописным окрестностям, зимой – прогулки на снегоходе, катание на лыжах, санках, тюбинг.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Есть Wi-Fi.
Гостиница «Агидель» расположена в городе Сибай. Рядом расположен парк славы, краеведческий музей. Инфраструктура: ресторан, прачечная, банкомат.
2-хместный стандартный номер. В номере: кровать, Wi-fi, туалетно-косметические принадлежности, телевизор, кабельные каналы, ванна или душ, полотенца, вешалка для одежды.
Гостиница «Ашкадар» – одна из самых популярных гостиниц в городе Стерлитамак. Недалеко от гостиницы находится площадь им. Ленина, где расположен памятник семью и отцу, памятник влюбленным и фонтан. Инфраструктура: ресторан, прачечная, банкомат.
В номере: кровать, рабочий стол, гардероб, ЖК телевизор с кабельным телевидением, телефон, холодильник, чайник, кондиционер, Wi-Fi.
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-х разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.