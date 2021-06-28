Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

6 день

Гафурийский район - Уфа. Отъезд

Завтрак.

Переезд в Гафурийский район (50км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.

Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях или посетить спа-комплекс санатория «Красноусольский» (водные процедуры, косметические процедуры)

Обед.

Автобусное путешествие (150 км.) до г. Уфа.

Приезд в Уфу к 18:00 (местное время) к месту начала маршрута.

Автопереезд за день – 200 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – на курорте Красноусольский.