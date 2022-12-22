Новогодние каникулы в Уфе

Тур создан специально для тех, кто хочет «открыть» для себя Уфу с разных сторон

Тур создан специально для тех, кто хочет «открыть» для себя Уфу с разных сторон.

За три дня вы успеете прогуляться и по южной, и по северной части столицы, полюбуетесь городом в зимнем одеянии и посетите самые интересные мероприятия.

Вы сможете встретиться в юрте с настоящим башкирским Дедом Морозом, отведать знаменитый башкирский мед и побывать во многих знаковых местах города. Заснеженная и сверкающая огнями Уфа ждет вас!
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе
Ближайшие даты:
6
янв

Что вас ожидает 🤩

Погружение в историю
Погружение в историю
Мы посетим настоящую башкирскую юрту, станцуем национальный танец, послушаем народные песни и встретимся с башкирским Дедом Морозом
Многоликая Уфа
Многоликая Уфа
Полюбуемся столицей, украшенной новогодними огнями, и увидим все излюбленные места горожан
Феерическое шоу
Феерическое шоу
Побываем на сказочном шоу «Джуманджи» и насладимся выступлением цирковых артистов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом Морозом

Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.

(При необходимости можем встретить на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)

11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).

Встреча с сопровождающим.

12:00 Посещение настоящей башкирской юрты в центре города:

  • приветственное слово хозяйки/хозяина юрты, рассказ про юрту и ее фэн-шуй;
  • башкирская народная песня (озон кой);
  • рассказ про курай (национальный музыкальный инструмент) + послушаем вживую звучание;
  • рассказ про танцы – мастер-класс по основам башкирского танца;
  • рассказ про кыл-кубыз / или кубыз/ или думбру (национальный музыкальный инструмент), исполнение композиций;
  • сюрприз/подарок от хозяйки/хозяина юрты;
  • фотосессия.

*С 18 декабря 2022 по 08 января 2023 встреча с башкирским Дедом Морозом – Актун Бабай, в юрте.

Посещение музея Ленина.

Объект культурного наследия «Дом, в котором жили Ленин Владимир Ильич и Крупская Надежда Константиновна в 1900 г.».

В Доме-музее 3 зала со сменными экспозициями и тематическими выставками.

Первый зал посвящен пребыванию В. И. Ленина и Н. К. Крупской в Уфе и их деятельности по подготовке газеты «Искра».

В залах интерьер и мебель конца ХIХ – начала ХХ вв., представлены документы, книги, картины о жизни и деятельности В. И. Ленина.

В мезонине дома расположены мемориальные комнаты, обстановка в которых восстановлена по воспоминаниям Н. К. Крупской.

14:00 Вкусный обед в кафе.

15:00 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.

Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.

Увидите Гостиный двор, памятники Ленину и Шаляпину, народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и композитору Загиру Исмагилову.

А еще — Аксаковский народный дом, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания.

Вы узнаете всё о традициях башкирского гостеприимства.

Посещение медовой лавки.

В лавке представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного и полезного меда в России.

(За доплату: Дегустация меда из медового фонтана с баурсаком и с медовухой)

Вы увидите самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву, самый новый памятник города – М. Шаймуратову и здание Конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции.

Уфа всегда была творческим городом — мы расскажем, как с ней связаны классики русской литературы, историки с мировым именем, а также дирижер и рок-звезды.

18:00 Завершение экскурсии у гостиницы «Башкирия».

Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом МорозомПрибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по новогоднему городу, посещение башкирской юрты и встреча с Дедом Морозом
2 день

Автобусная экскурсия "Новогодняя Черниковка". Посещение шоу "Джуманджи"

09:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время: самостоятельные прогулки, посещение музеев и театров по желанию.

15:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

16:00 Автобусная экскурсия «Новогодняя Черниковка» по северной части города, с выходами на объекты.

Экскурсия в промышленный район Уфы – Черниковка.

Именно здесь расположены те самые заводы Башнефти.

Один из красивых и в то же время спорных районов Уфы.

Сталинский ампир, строгая ленинградская диагональ улиц и живые красивые парки.

18:00 Вкусный ужин (самостоятельно за доп. плату).

19:00 Посещение шоу «Джуманджи» в Городском Дворце Культуры

Сказочное и незабываемое шоу «Джуманджи» подарит вам бесконечную бурю положительных эмоций, удивляя зрителей любых возрастов.

Публика вместе с артистами попадет на волшебную планету, где мечты воплощаются в реальность и все желания сбываются.

Радовать публику будут талантливые иллюзионисты, которые продемонстрируют высочайший уровень мастерства, воздушные гимнасты, продемонстрируют укрощение стихии воздуха и многое другое.

Выполняя номера под куполом цирка, артисты не используют абсолютно никакого страховочного снаряжения.

Для этой программы было сшито 1000 авторских уникальных костюмов, написана авторская музыка, задействовано мощное итальянское световое оборудование.

Длительность представления «Джуманджи» около двух с половиной часов.

Шоу программа представлена в двух частях, между которыми есть короткий антракт, во время которого гости смогут отведать сладкие угощения в буфете.

Так же во время перерыва, у Вас будет возможность сделать памятные фотографии с артистами, что бы навсегда оставить воспоминания о прекрасно проведенном дне.

21:30 Завершение шоу. Самостоятельное отправление в гостиницу/кафе/ресторан.

Автобусная экскурсия "Новогодняя Черниковка". Посещение шоу "Джуманджи"Автобусная экскурсия "Новогодняя Черниковка". Посещение шоу "Джуманджи"Автобусная экскурсия "Новогодняя Черниковка". Посещение шоу "Джуманджи"Автобусная экскурсия "Новогодняя Черниковка". Посещение шоу "Джуманджи"
3 день

Завершение программы. Посещение ботанического сада

09:00 Завтрак в гостинице.

09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).

10:00 Трансфер до Ботанического сада.

10:30 Прогулка «Зимний сад» по оранжерее ботанического сада.

Ботанический сад примечателен не только одной из наиболее крупных научных коллекций живых растений в стране, но и огромной облагороженной территорией с множеством уютных романтичных уголков.

11:00 Мультимедийная выставка «Россия – Моя история».

Единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней (самостоятельно, по времени не ограничены).

Свободное время: самостоятельный обед, посещение музеев и театров по желанию.

Отправление на вокзал или в аэропорт в любое время по вашему желанию.

Завершение программы. Посещение ботанического садаЗавершение программы. Посещение ботанического садаЗавершение программы. Посещение ботанического сада

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Уфы на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Гостиница/номерОдноместное размещениеДвухместное размещениеМногоместное размещение
Хостел15 800
Гостиница до 3*20 60017 900
Гостиница до 4*25 60020 600

Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.

Варианты проживания

Хостел «Уфа»

2 ночи

Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.

В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.

Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.

Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»Хостел «Уфа»

Отель «Амакс Сити Hotel» 3*

2 ночи

К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.

Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.

От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.

Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*Отель «Амакс Сити Hotel» 3*

Гостиница «Башкирия» 4*

2 ночи

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.

Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*Гостиница «Башкирия» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги на комфортном туристическом автобусе
  • Проживание
  • Услуги профессионального и опытного экскурсовода
  • Сопровождение
  • Питание: 1 день – обед, 2-3 день – завтраки в гостинице
  • Входные билеты и мастер-классы в юрте
  • Входные билеты в музей Ленина
  • Входные билеты на шоу «Джуманджи»
  • Входные билеты в ботанический сад
  • Входные билеты в мультимедийную выставку «Россия – Моя история»
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Питание не включенное в программу
  • Дегустация меда в 1-й день тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

Точно ли прописано время начала и окончания экскурсий?

Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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