Самостоятельное прибытие в Уфу, на место сбора.
(При необходимости можем встретить на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату)
11:50 Сбор группы на территории музея Ленина (ул. Достоевского, 78).
Встреча с сопровождающим.
12:00 Посещение настоящей башкирской юрты в центре города:
*С 18 декабря 2022 по 08 января 2023 встреча с башкирским Дедом Морозом – Актун Бабай, в юрте.
Посещение музея Ленина.
Объект культурного наследия «Дом, в котором жили Ленин Владимир Ильич и Крупская Надежда Константиновна в 1900 г.».
В Доме-музее 3 зала со сменными экспозициями и тематическими выставками.
Первый зал посвящен пребыванию В. И. Ленина и Н. К. Крупской в Уфе и их деятельности по подготовке газеты «Искра».
В залах интерьер и мебель конца ХIХ – начала ХХ вв., представлены документы, книги, картины о жизни и деятельности В. И. Ленина.
В мезонине дома расположены мемориальные комнаты, обстановка в которых восстановлена по воспоминаниям Н. К. Крупской.
14:00 Вкусный обед в кафе.
15:00 Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Уфа» по южной части города, с выходами на объекты.
Вы раскроете секрет названия башкирской столицы, узнаете, кем были ее первые жители и кто строил город-крепость, который никогда не был покорен.
Увидите Гостиный двор, памятники Ленину и Шаляпину, народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму и композитору Загиру Исмагилову.
А еще — Аксаковский народный дом, загадочный дом купца Костерина и здание Дворянского собрания.
Вы узнаете всё о традициях башкирского гостеприимства.
Посещение медовой лавки.
В лавке представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.
Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного и полезного меда в России.
(За доплату: Дегустация меда из медового фонтана с баурсаком и с медовухой)
Вы увидите самую высокую конную статую в России — памятник Салавату Юлаеву, самый новый памятник города – М. Шаймуратову и здание Конгресс-холла «Торатау», сочетающее восточную архитектуру и европейские тенденции.
Уфа всегда была творческим городом — мы расскажем, как с ней связаны классики русской литературы, историки с мировым именем, а также дирижер и рок-звезды.
18:00 Завершение экскурсии у гостиницы «Башкирия».
Свободное время: самостоятельный ужин, посещение городского пространства Арт-Квадрат, посещение музеев и театров по желанию.
09:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время: самостоятельные прогулки, посещение музеев и театров по желанию.
15:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
16:00 Автобусная экскурсия «Новогодняя Черниковка» по северной части города, с выходами на объекты.
Экскурсия в промышленный район Уфы – Черниковка.
Именно здесь расположены те самые заводы Башнефти.
Один из красивых и в то же время спорных районов Уфы.
Сталинский ампир, строгая ленинградская диагональ улиц и живые красивые парки.
18:00 Вкусный ужин (самостоятельно за доп. плату).
19:00 Посещение шоу «Джуманджи» в Городском Дворце Культуры
Сказочное и незабываемое шоу «Джуманджи» подарит вам бесконечную бурю положительных эмоций, удивляя зрителей любых возрастов.
Публика вместе с артистами попадет на волшебную планету, где мечты воплощаются в реальность и все желания сбываются.
Радовать публику будут талантливые иллюзионисты, которые продемонстрируют высочайший уровень мастерства, воздушные гимнасты, продемонстрируют укрощение стихии воздуха и многое другое.
Выполняя номера под куполом цирка, артисты не используют абсолютно никакого страховочного снаряжения.
Для этой программы было сшито 1000 авторских уникальных костюмов, написана авторская музыка, задействовано мощное итальянское световое оборудование.
Длительность представления «Джуманджи» около двух с половиной часов.
Шоу программа представлена в двух частях, между которыми есть короткий антракт, во время которого гости смогут отведать сладкие угощения в буфете.
Так же во время перерыва, у Вас будет возможность сделать памятные фотографии с артистами, что бы навсегда оставить воспоминания о прекрасно проведенном дне.
21:30 Завершение шоу. Самостоятельное отправление в гостиницу/кафе/ресторан.
09:00 Завтрак в гостинице.
09:50 Сбор группы у гостиницы «Башкирия» 4* (ул. Ленина, 25/29).
10:00 Трансфер до Ботанического сада.
10:30 Прогулка «Зимний сад» по оранжерее ботанического сада.
Ботанический сад примечателен не только одной из наиболее крупных научных коллекций живых растений в стране, но и огромной облагороженной территорией с множеством уютных романтичных уголков.
11:00 Мультимедийная выставка «Россия – Моя история».
Единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней (самостоятельно, по времени не ограничены).
Свободное время: самостоятельный обед, посещение музеев и театров по желанию.
Отправление на вокзал или в аэропорт в любое время по вашему желанию.
Тур предусматривает проживание в гостинице Уфы на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Одноместное размещение
|Двухместное размещение
|Многоместное размещение
|Хостел
|–
|–
|15 800
|Гостиница до 3*
|20 600
|17 900
|–
|Гостиница до 4*
|25 600
|20 600
|–
Примерные варианты размещения в Уфе: хостел «Уфа», хостел «7days», Амакс Сити Отель 3*, гостиница Башкирия 4*.
Хостел «Уфа» расположен в Уфе, в 8 км от Олимпийского парка и в 1,6 км от Театра оперы и балета. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, общая кухня и общий лаундж.
В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств микроволновая печь, холодильник, чайник, душ и тапочки. В распоряжении гостей общая ванная комната с феном. Предоставляется постельное белье.
Поблизости можно посетить такие достопримечательности, как сквер Мустая Карима, парк имени Ивана Якутова и Башкирский государственный университет. Расстояние до международного аэропорта Уфа составляет 22 км.
К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.
Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.
От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.
Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.
Поездка от гостиницы «Башкирия» до международного аэропорта Уфы занимает 30 минут.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Компания оставляет за собой право, вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств, с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А, так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
Продолжительность экскурсий, выезд и время в пути являются ориентировочными и не может считаться обязательным пунктом программы, так как зависят от факторов, на которые компания не может влиять: пробки, аварийные ситуации на дорогах, проведение ремонтных работ по трассе следования, ухудшение погодных условий и т. д.