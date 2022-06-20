С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

5 день

Ботанический сад, Лимонарий, исторический парк

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

9:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.

На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).

Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).

Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.

Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края (возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).

Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).

Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.

Трансфер до гостиницы.

Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.

В стоимость включено: питание – завтрак, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).

Возможно дополнить программу, оплачивается отдельно: