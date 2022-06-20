С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

Преимущества этого путешествия:
Встреча группы: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа: центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.
Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.
Ужин.
Для заезда с 31.12 – праздничный ужин.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, экскурсии – по с. Кага, конно-санная прогулка.
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Обед в термосах.
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Отдых на базе.
Возможно разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату).
Ужин.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, конно-санная прогулка;
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Освобождение номеров.
Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Обед.
«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер.
Размещение в выбранной гостинице в городе Уфа.
Самостоятельный ужин.
Автопереезд за день – 300 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, экскурсии – музей.
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (4 часа).
Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С. Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр).
Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.
Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.
Обед с элементами башкирской кухни.
Посещение Национального музея Республики Башкортостан - одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.
Завершение экскурсионной программы дня к 16:30.
Самостоятельный ужин.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).
Возможно дополнить программу: мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб. /чел.).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
9:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.
Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.
На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).
Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).
Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.
Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края (возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).
Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).
Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.
Трансфер до гостиницы.
Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.
В стоимость включено: питание – завтрак, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).
Возможно дополнить программу, оплачивается отдельно:
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице в Уфе.
Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.
Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.
В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.
На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);
Расположена по адресу г. Уфа, ул. Аксакова, 4.
Двухместный номер с удобствами. Завтрак – шведский стол.
Возможно за доп. плату одноместное размещение, посещение спа-центра.
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
стационарное, по программе, еду готовит повар; Запросы по специальному согласованию с туроператором.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.