С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

Новогодние конно-санные приключения и Уфа

Этот тур прекрасная возможность хорошо отдохнуть и запастись впечатлениями на весь предстоящий год

5
3 отзыва
Этот тур прекрасная возможность хорошо отдохнуть и запастись впечатлениями на весь предстоящий год.

Проведите пять незабываемых дней на Южном Урале: двухдневная экскурсионная программа в городе Уфа и катания в санях по заснеженным тропам хребта Крака.
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Новогодние конно-санные приключения и Уфа
Ближайшие даты:
2
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • местный колорит – знакомство с бытом горнозаводских крестьян дегустация блюд башкирской и русской кухонь;
  • красоты зимней природы Южного Урала – достопримечательности и памятники природы Белорецкого района Башкортостана;
  • активный зимний отдых – обучимся навыкам верховой езды и езды на санях, ухода за лошадьми, приобщимся к деревенскому быту, а также получим яркие впечатления от катания с гор на сноутюбингах.

Программа тура по дням

1 день

С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

Встреча группы: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа: центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Ужин.

Для заезда с 31.12 – праздничный ужин.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, экскурсии – по с. Кага, конно-санная прогулка.

2 день

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Обед в термосах.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Отдых на базе.

Возможно разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату).

Ужин.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, конно-санная прогулка;

3 день

Конный двор «Деревенские хлопоты», отъезд г. Уфа

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Освобождение номеров.

Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Обед.

«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер.

Размещение в выбранной гостинице в городе Уфа.

Самостоятельный ужин.

Автопереезд за день – 300 км

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, экскурсии – музей.

4 день

Экскурсия по городу Уфа

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (4 часа).

Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С. Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр).

Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.

Обед с элементами башкирской кухни.

Посещение Национального музея Республики Башкортостан - одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.

Завершение экскурсионной программы дня к 16:30.

Самостоятельный ужин.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).

Возможно дополнить программу: мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб. /чел.).

5 день

Ботанический сад, Лимонарий, исторический парк

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

9:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.

На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).

Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).

Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.

Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края (возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).

Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).

Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.

Трансфер до гостиницы.

Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.

В стоимость включено: питание – завтрак, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).

Возможно дополнить программу, оплачивается отдельно:

  • посещением Аквапарка, колеса обозрения, планетария, мультимедийной выставки в галерее «Облака», музея «Россия – моя история»;
  • фотосессия «Башкирский национальный костюм» (от 5000 руб. /группа);
  • интерактивная программа «Башкирский воин»: показательный бой, рассказ о костюмах и нарядах башкирского народа (от 5000 руб. /группа);
  • загородная экскурсия с дегустацией кумыса и минеральной воды «Курорты Южного Урала: Юматово» (4 часа, от 4 человек).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице в Уфе.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.

Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.

В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.

На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Гостиница 4* Hilton Garden Inn Ufa Riverside

2 ночи

Расположена по адресу г. Уфа, ул. Аксакова, 4.

Двухместный номер с удобствами. Завтрак – шведский стол.

Возможно за доп. плату одноместное размещение, посещение спа-центра.

Гостиница 4* Hilton Garden Inn Ufa RiversideГостиница 4* Hilton Garden Inn Ufa Riverside

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
  • Самостоятельное питание
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?

стационарное, по программе, еду готовит повар; Запросы по специальному согласованию с туроператором.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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