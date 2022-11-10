Тематика новогодней вечеринки:"лапландия – пати" – новогодний праздник пройдет в снежной Лапландии, где всегда морозно, а от холода спасает только живой огонь, теплая одежда и горячие напитки.

Дресс-код: одеться можно во что угодно, но в костюме обязательно должно присутствовать что-нибудь вязаное – будь то шапочка, митенки, шарф, свитер, жилетка, бактус, носки, гетры или даже чулки.