Новогодний Ялангас и гора Малиновая

Проведите новогодние праздники среди великолепных зимних пейзажей Южного Урала

5
3 отзыва
Проведите новогодние праздники среди великолепных зимних пейзажей Южного Урала в дружеской атмосфере похода. Вас ждут восхождения на вершины, с которых откроются потрясающие виды на горы Уральского хребта!
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Новогодний Ялангас и гора Малиновая
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Лапландия-пати
Лапландия-пати
Уютная новогодняя вечеринка в стиле снежной Лапландии с горячими напитками и бенгальскими огнями
Душевная компания и жаркая банька
Душевная компания и жаркая банька
Нас ждут вечерние посиделки со вкусной едой, настольные игры, а желающие смогут попариться в баньке
Первое восхождение 2023 года!
Первое восхождение 2023 года!
1 января мы совершим восхождение на вершину хребта Ялангас – самое прекрасное начало года в окружении гор

Программа тура по дням

1 день

Переезд в г. Белорецк

21:00 Сбор у ДК Солдатова.

Отъезд.

Краткий брифинг в дороге.

Расстояние 770 км.

2 день

Гора Малиновая. Празднование Нового года

08.00 Прибытие в г. Белорецк, завтрак в кафе.

После завтрака мы направимся на гору со сладким названием Малиновая, вершина которой имеет обзор на 360° с потрясающими видами на горы Уральского хребта.

На вершине устроим обеденный перекус.

Спуск.

Заселение на базу.

По возвращении на базу, предновогодняя суета, приготовление праздничного ужина.

Празднование Нового года, искры шампанского и бенгальских огней.

Трек за день 11 км, перепад высот 600 м.

Гора Малиновая. Празднование Нового годаГора Малиновая. Празднование Нового годаГора Малиновая. Празднование Нового годаГора Малиновая. Празднование Нового года
3 день

Вершина хребта Ялангас

Плотно позавтракав, мы совершим восхождение на вершину хребта Ялангас 1297 м.

С вершины открывается прекрасный вид на Большой Ямантау, хребты Машак и Кумардак, г. Кирель.

Обеденный перекус на горе.

По возвращению на базу – отдых, ужин, вечерние посиделки, настольные игры, для желающих – баня.

Трек за день 22 км, перепад высот 750 м.

Вершина хребта ЯлангасВершина хребта ЯлангасВершина хребта ЯлангасВершина хребта Ялангас
4 день

Отъезд в Пермь

Сегодня можно будет поспать немного побольше.

После завтрака мы отправимся в Пермь, по дороге остановимся на обед в кафе.

Ориентировочное время прибытия в 23:00.

Расстояние 770 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в теплом доме.

Варианты проживания

Туристическая база

3 ночи

Проживание в теплом доме, многоместное.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Пермь – Белорецк – Пермь
  • При необходимости трансфер турбаза – начало маршрута и обратно
  • Проживание в теплом доме
  • Аренда личного и группового снаряжения (костровое и кухонное оборудование, общественная аптечка, средства связи и навигации)
  • Питание на маршруте (3 завтрака, 2 обеда перекусом, 2 ужина, праздничный стол)
  • Инструкторское сопровождение
  • Ланч-бокс (вода, банан, фирменный батончик)
  • Сувенир от компании
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пермь и обратно
  • Питание в дороге (кафе или перекус с собой)
  • Баня
Место начала и завершения?
Россия, Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак/спортивная сумка 40 - 70 для транспортировки вещей;
  • рюкзак 20 - 40 литров для прогулок на вершины;
  • хоба / подпопник (предоставляется);
  • фонарик (лучше налобный);
  • трекинговые палки;


Одежда и обувь:

  • ботинки трекинговые зимние (либо сапоги из ЭВА, утепленные);
  • бахилы или гамаши. Защищают от попадания снега в ботинок;
  • куртка теплая (возможно горнолыжная);
  • штаны теплая (возможно комбинезон);
  • шапка теплая, теплый бафф;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • варежки/перчатки утепленные;
  • комплект термобелья;
  • носки теплые и трекинговые 2 пары;
  • тапочки для дома;
  • одежда для дома и сна;
  • купальное белье для бани;

Что взять еще:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • личная посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
  • спички/зажигалка в гермоупаковке;
  • термос с чаем + перекус в дорогу;
  • аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены;
  • 2 пары х/б перчаток;
  • деньги на кафе;
  • банные принадлежности;

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

В каком стиле будет Новогодняя вечеринка?

Тематика новогодней вечеринки:"лапландия – пати" – новогодний праздник пройдет в снежной Лапландии, где всегда морозно, а от холода спасает только живой огонь, теплая одежда и горячие напитки.

Дресс-код: одеться можно во что угодно, но в костюме обязательно должно присутствовать что-нибудь вязаное – будь то шапочка, митенки, шарф, свитер, жилетка, бактус, носки, гетры или даже чулки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
10 ноя 2022
Замечательный гид Татьяна
Е
7 окт 2022
Организация хорошая, ни убавить ни прибавить
М
11 сен 2022
Организовано комфортное проживание, отличное питание. Сопровождала нас по Дагестану Валида, отличный гид.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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