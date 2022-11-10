21:00 Сбор у ДК Солдатова.
Отъезд.
Краткий брифинг в дороге.
Расстояние 770 км.
08.00 Прибытие в г. Белорецк, завтрак в кафе.
После завтрака мы направимся на гору со сладким названием Малиновая, вершина которой имеет обзор на 360° с потрясающими видами на горы Уральского хребта.
На вершине устроим обеденный перекус.
Спуск.
Заселение на базу.
По возвращении на базу, предновогодняя суета, приготовление праздничного ужина.
Празднование Нового года, искры шампанского и бенгальских огней.
Трек за день 11 км, перепад высот 600 м.
Плотно позавтракав, мы совершим восхождение на вершину хребта Ялангас 1297 м.
С вершины открывается прекрасный вид на Большой Ямантау, хребты Машак и Кумардак, г. Кирель.
Обеденный перекус на горе.
По возвращению на базу – отдых, ужин, вечерние посиделки, настольные игры, для желающих – баня.
Трек за день 22 км, перепад высот 750 м.
Сегодня можно будет поспать немного побольше.
После завтрака мы отправимся в Пермь, по дороге остановимся на обед в кафе.
Ориентировочное время прибытия в 23:00.
Расстояние 770 км.
Тур предусматривает проживание в теплом доме.
Проживание в теплом доме, многоместное.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Тематика новогодней вечеринки:"лапландия – пати" – новогодний праздник пройдет в снежной Лапландии, где всегда морозно, а от холода спасает только живой огонь, теплая одежда и горячие напитки.
Дресс-код: одеться можно во что угодно, но в костюме обязательно должно присутствовать что-нибудь вязаное – будь то шапочка, митенки, шарф, свитер, жилетка, бактус, носки, гетры или даже чулки.