1 день

Встреча и старт маршрута

Встреча на ж/д вокзале города Магнитогорска у памятника Сталевару, утром в 7 часов (время может измениться в зависимости от прилётов).

Загружаем в автобус личные и общественные вещи.

Заезжаем в Белорецк за теми, кто едет на поезде, ориентировочно в 9 часов.

Переезд до места стапеля (площадка для сбора флота) рядом с деревней Новомунасипово, ориентировочно дорога занимает 3 часа.

Планируем прибыть на место в районе 12:00.

По дороге санитарная остановка у святого источника Сажелка в селе Кага.

Кстати, если заранее приготовить купальные принадлежности, в источнике можно взбодриться окунувшись в + 5 градусов.

По приезду на место – информационный общий сбор, чай с перекусом.

Информация по технике безопасности (ТБ), создание договоренностей о комфортном проживании и совместном участии в создании программы.

Сбор судов, спуск флота на воду.

Герметичная упаковка снаряжения, продуктов и личных вещей.

Мастер-класс по управлению байдаркой и/или катамараном.

Обед.

Старт водного маршрута.

По плану в первый день нам предстоит пройти примерно 10 км до стоянки «пещера Калкаман Тишек» (Бол. Тимировская).

Останавливаемся на стоянку около 19:00 часов.

Ставим лагерь, ужинаем.

Общий сбор.

У вечернего костра делимся первыми впечатлениями и планами.