Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие

Комбинированный поход сплав по реке Белая и прохождение пещер

5
3 отзыва
Комбинированный поход сплав по реке Белая и прохождение пещер.

Тур для физически и морально готовых активно двигаться – идти, грести, плыть, лезть, ползти и карабкаться, взахлеб наслаждаться приключениями и, конечно, всерьез шутить весёлые шутки.

Для тех, кто не боится «ударить в грязь лицом», а скорее всего не лицом, а всем остальным организмом. Для сильных духом и телом любителей путешествий в нашем «меню» много вкусного!
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Спелеосплав на Южном Урале. Семейное путешествие
Ближайшие даты:
15
июл

Что вас ожидает 🤩

Изучение пещер
Изучение пещер
Познакомимся с таинственным миром пещер, по желанию даже устроим ночевку в одной из них
Тайны "Седого Урала"
Тайны "Седого Урала"
Услышим сказки, легенды и былины народов Урала, рассказанные у костра и в пещерах
Туристические мастер-классы
Туристические мастер-классы
Нас ждут мастер-классы по основным и дополнительным туристским дисциплинам
Увлекательный сплав по реке Белой
Увлекательный сплав по реке Белой
Сплавимся по реке Белая на байдарке и/или катамаране
Отрыв от цивилизации
Отрыв от цивилизации
Будем жить в палатках, рыбачить, купаться и отдыхать у костра за душевными разговорами

Программа тура по дням

1 день

Встреча и старт маршрута

Встреча на ж/д вокзале города Магнитогорска у памятника Сталевару, утром в 7 часов (время может измениться в зависимости от прилётов).

Загружаем в автобус личные и общественные вещи.

Заезжаем в Белорецк за теми, кто едет на поезде, ориентировочно в 9 часов.

Переезд до места стапеля (площадка для сбора флота) рядом с деревней Новомунасипово, ориентировочно дорога занимает 3 часа.

Планируем прибыть на место в районе 12:00.

По дороге санитарная остановка у святого источника Сажелка в селе Кага.

Кстати, если заранее приготовить купальные принадлежности, в источнике можно взбодриться окунувшись в + 5 градусов.

По приезду на место – информационный общий сбор, чай с перекусом.

Информация по технике безопасности (ТБ), создание договоренностей о комфортном проживании и совместном участии в создании программы.

Сбор судов, спуск флота на воду.

Герметичная упаковка снаряжения, продуктов и личных вещей.

Мастер-класс по управлению байдаркой и/или катамараном.

Обед.

Старт водного маршрута.

По плану в первый день нам предстоит пройти примерно 10 км до стоянки «пещера Калкаман Тишек» (Бол. Тимировская).

Останавливаемся на стоянку около 19:00 часов.

Ставим лагерь, ужинаем.

Общий сбор.

У вечернего костра делимся первыми впечатлениями и планами.

Встреча и старт маршрутаВстреча и старт маршрутаВстреча и старт маршрута
2 день

Днёвка. Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Б. Тимировская)

Сегодня стоим на одном месте – адаптируемся и идём в первую пещеру!

Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Бол. Тимироваская) (2А к. с.), пещера горизонтальная, проходиться практически без использования специального оборудования.

Проходим пещеру несколькими группами (отделениями), по очереди.

Знакомимся с морфологией пещер, с азами спелеологии, техникой безопасности в пещерах.

Возможна параллельная работа группы на скалах: знакомство со спелеотехникой – SRT (спуск и подъем по верёвкепри помощиспециального оборудования).

При необходимости мастер-класс по управлению байдаркой и/или катамараном.

А так же рыбалка, отдыхалка и купалка.

Вечерние посиделки у костра, планирование следующего дня.

Днёвка. Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Б. Тимировская)Днёвка. Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Б. Тимировская)Днёвка. Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Б. Тимировская)
3 день

Сплав до стоянки «Пионерский лагерь»

Сплав до стоянки «Пионерский лагерь», идём по реке около 18 -20 км.

Любуемся незабываемыми скальными пейзажами, катаемся на перекатах, наслаждаемся видами башкирских деревень.

В жару купаемся прям "находу".

Сплав до стоянки «Пионерский лагерь»Сплав до стоянки «Пионерский лагерь»Сплав до стоянки «Пионерский лагерь»
4 день

Длинный сплавной день через дер. Старосубхангулово

Сплав до пещеры Верхняя Миндигуловская.

По дороге заходим в деревню Старосубхангулово.

Здесь есть магазины, почта, больница.

Сколько здесь местного колорита!

Идём по реке около 25-27 км

Длинный сплавной день через дер. СтаросубхангуловоДлинный сплавной день через дер. СтаросубхангуловоДлинный сплавной день через дер. Старосубхангулово
5 день

Прохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские. Дер. Киекбаево

Прохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские.

Это не категорийные пещеры, но интересны наличием так называемых "шкурников".

Сухие, местами узкие, местами плоские, но однозначно темные и прохладные.

Кстати температура воздуха в пещерах, которые мы с вами посетим, колеблется от 4х до 9ти градусов С.

За исключением пещеры "Медвежий колодец", там от +2 до легкого минуса.

Внизу пещеры ледяная пробка, но это через пару дней.

Вход в Нижнюю Миндигуловскую прям с воды, бывают года, когда он полностью под водой и тогда пещера отдыхает от антропогенной нагрузки.

Сплав до пещеры Голубая (2А к. с.), деревня Киекбаево.

Идём по реке примерно 6 км.

Вечером готовимся к прохождению пещеры.

И душевно сидим у костра.

Прохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские. Дер. КиекбаевоПрохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские. Дер. КиекбаевоПрохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские. Дер. Киекбаево
6 день

Прохождение пещеры Голубая

Радиальный (туда-обратно) выход в пещеру Голубая (к. с. 2А), примерно 1,5 км до пещеры.

Изучаем и проходим пещеру небольшими группами.

Те кто не в пещере будут тренироваться рядом на скалах со вторым инструктором (знакомство со спелеотехникой подъема и спуска по вертикальной веревке (SRT-техника).

Или дежурить в лагере готовить еду, ловить рыбу и пр.

Поменяемся по заранее обговоренной схеме дежурства.

Вечером посидим у костра.

На этой стоянке растёт много вкусной земляники.

Ароматные и целебные травы – душица, зверобой, тысячелистник, дикая смородина.

Прохождение пещеры ГолубаяПрохождение пещеры ГолубаяПрохождение пещеры Голубая
7 день

Сплав до устья реки Травал

Сплав до устья реки Таравал (примерно 3 км).

Постановка лагеря.

Ужин, песни под гитару, сон.

Возможно проведение одного из мастер-классов и/или организация походной бани, зависит от погоды.

Вечерний сбор у костра, ужин, разбор дня, планирование следующего дня.

Посиделки у костра.

В этот день возможны изменения маршрута, если у группы будет интерес, достаточный уровень навыков и физическая готовность (решает инструктор), прохождение вертикальной пещеры "Медвежий колодец" (3А к. с.).

Сплав до устья реки ТравалСплав до устья реки ТравалСплав до устья реки Травал
8 день

Радиальный выход. Прохождение пещеры Травал

Радиальный выход-прогулка на плато, карстовый мост Таравал.

Это не просто выход, это практически подъем на "крышу мира".

Мы с вами увидим вершины самых древних гор на этой планете – Седого Урала.

А за одно заглянем в красивую пещеру Таравальская (н. к.).

Вечером посидим у костерка, а может соорудим походную баню.

Радиальный выход. Прохождение пещеры ТравалРадиальный выход. Прохождение пещеры ТравалРадиальный выход. Прохождение пещеры Травал
9 день

Прохождение пещеры Сказка

Это ещё один день с уникальной возможностью!

Оказавшись в мире темноты, тишины и прохлады мы с вами сегодня можем побывать в "шкуре" настоящих спелеологов и остаться в пещере на ночёвку.

Полная темнота, и практически полная тишина создают условия для самого качественного сна.

Выключив фонарики и расслабившись в тёплым спальнике мозг отдыхает от привычных "эфирных" нагрузок.

Нигде на планете человек не испытывает таких интересных ощущений, как в пещере!

Сплав до пещеры Сказка (5км).

Прохождение пещеры Сказка (к. с. 2А).

Ночевка в пещере (по желанию участников и решению инструктора).

Возможно мастер-класс по топосъемке пещер.

Топосъемка входной галереи пещеры Сказка.

Прохождение пещеры СказкаПрохождение пещеры СказкаПрохождение пещеры Сказка
10 день

Посещение пещеры Капова (Шульган-Таш) . Отъезд

Сплав до пещеры Капова (Шульган-Таш) примерно 5 км.

Экскурсия в пещеру Капова (Шульган-Таш).

Пещера оборудована дорожками и лесенками, рядом музей «Башкирского мёда», кафе, магазины.

Обед.

Сбор и упаковка судов, общественного снаряжения, упаковка личных вещей.

Переезд до г. Магнитогорска через г. Белорецк (примерно 260км), зависит от билетов на поезд или самолет.

Посещение пещеры Капова (Шульган-Таш) . ОтъездПосещение пещеры Капова (Шульган-Таш) . ОтъездПосещение пещеры Капова (Шульган-Таш) . Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей

Проживание в 3-4-местных палатках.

Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необходимые переезды по району
  • Проживание на территории национального парка «Башкирия», использование платных стоянок
  • Экскурсия в заповедник Шульган-Таш (Капова пещера и музей башкирского мёда)
  • Проживание в 3-4-местных палатках.
  • 3х-разовое питание на программе + перекусы (участники готовят самостоятельно при поддержке инструкторов)
  • Использование лагерного снаряжения (палатки, тенты, костровое и кухонное оборудование и пр.)
  • Использование специального снаряжения (сплавное – спас. жилет, байдарка/катамаран, весла и др., спелеологическое – каски, веревки, карабины, индивидуальные страховочные системы и пр.)
  • Участие опытных инструкторов и высококвалифицированных специалистов – спелеологов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Магнитогорска/Белорецка и обратно
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 20%-ной скидкой в нашем прокате
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Челябинская область, Магнитогорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и кофморта на маршруте.

В этот поход необходимо взять с собой спелеокомплект:

  • Крепкий комбинезон или костюм для пещер (прочный капрон, кардура) - 1 комплект;
  • Тёплое термобельё или изотермик - 1 комплект;
  • Теплая бандана или не массивная шапка - 1 шт.;
  • Сапоги резиновые высокие (на шерст. носок) - 1 шт.;
  • Перчатки длинные резиновые плотные (типа диэлектрики) - 1 пара;
  • Фонарик налобный - 2 шт. (запасные батарейки 3-4 компл.);
  • Рекомендуем взять с собой комплект для сплава:
  • Обувь сплавная (кеды, сандалии с закрытой пяткой);
  • Водоотталкивающий костюм;
  • Кепку или бандана с козырьком;

Снаряжение:

  • Рюкзак для похода выходного дня (70 л – мужчины, 50 л – женщины);
  • Накидка на рюкзак;
  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • Спальник летний (температура комфорта +5*С - +15* С);
  • Перчатки рабочие;
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный;
  • Гермомешок;

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Термобельё;
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Шерстяные носки;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Шлёпки/кроксы/сандалии;
  • Удобные штаны;
  • Треккинговые кроссовки;

Личные вещи:

  • Паспорт;
  • Деньги;
  • Часы наручные;
  • Фотоаппарат;
  • Телефон;
  • Блокнот и ручка;

Рекомендуем добавить:

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Пластиковая бутылка;
  • Туалетная бумага;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • Предметы личной гигиены;
  • Лёгкое полотенце;
  • Спички;
  • Очки солнцезащитные;
  • Средство от комаров;
  • Средство от клещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 3 500 рублей – “со своим снаряжением для воды”.

Скидка, для тех, кто берёт свое водное снаряжение- байдарку с насосом, весло, спасжилет, гермомешок.

Стоимость тура для детей– 28 800 рублей.

Детям от 0 до 12 лет. Не суммируется с другими скидками.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2022
Все отлично, претензий нет!
А
16 авг 2022
Организаторам спасибо за открытость.
Все случилось, доставили из АЭРОПОРТА на такси до основной группы.
Н
12 авг 2022
Хочу выгразить огромную благодарность турклубу за организацию данного тура. Родителям с детьми такие туры очень актуальны! Пожалуйста, делайте их побольше!) Организация тура превзошла мои ожидания. Транспорт - на высоте, автобусы очень комфортабельные, при этом всегда чистые. Водители аккуратные и доброжелательные. Турбазы выбраны очень неплохие при имеющихся ограничениях по цене. Самая лучшая была в Чемале. Инструкторы - огромное им спасибо, просто замечательные. Особенно приятно, что серьезный подход у клуба и инструкторов в отношении безопасности. Всегда в любом месте с собой аптечка - полный набор. Всегда есть замыкающий - а это очень важно. Всегда готовы помочь и по максимуму учесть пожелания всех.
Детям понравился тур очень - сын долго плакал, что он закончился. Дочь сказала, что ей понравилось всё! Следующим летом хочется только на Алтай и только с вами. Спасибо огромное!

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