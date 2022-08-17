Встреча на ж/д вокзале города Магнитогорска у памятника Сталевару, утром в 7 часов (время может измениться в зависимости от прилётов).
Загружаем в автобус личные и общественные вещи.
Заезжаем в Белорецк за теми, кто едет на поезде, ориентировочно в 9 часов.
Переезд до места стапеля (площадка для сбора флота) рядом с деревней Новомунасипово, ориентировочно дорога занимает 3 часа.
Планируем прибыть на место в районе 12:00.
По дороге санитарная остановка у святого источника Сажелка в селе Кага.
Кстати, если заранее приготовить купальные принадлежности, в источнике можно взбодриться окунувшись в + 5 градусов.
По приезду на место – информационный общий сбор, чай с перекусом.
Информация по технике безопасности (ТБ), создание договоренностей о комфортном проживании и совместном участии в создании программы.
Сбор судов, спуск флота на воду.
Герметичная упаковка снаряжения, продуктов и личных вещей.
Мастер-класс по управлению байдаркой и/или катамараном.
Обед.
Старт водного маршрута.
По плану в первый день нам предстоит пройти примерно 10 км до стоянки «пещера Калкаман Тишек» (Бол. Тимировская).
Останавливаемся на стоянку около 19:00 часов.
Ставим лагерь, ужинаем.
Общий сбор.
У вечернего костра делимся первыми впечатлениями и планами.
Сегодня стоим на одном месте – адаптируемся и идём в первую пещеру!
Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Бол. Тимироваская) (2А к. с.), пещера горизонтальная, проходиться практически без использования специального оборудования.
Проходим пещеру несколькими группами (отделениями), по очереди.
Знакомимся с морфологией пещер, с азами спелеологии, техникой безопасности в пещерах.
Возможна параллельная работа группы на скалах: знакомство со спелеотехникой – SRT (спуск и подъем по верёвкепри помощиспециального оборудования).
При необходимости мастер-класс по управлению байдаркой и/или катамараном.
А так же рыбалка, отдыхалка и купалка.
Вечерние посиделки у костра, планирование следующего дня.
Сплав до стоянки «Пионерский лагерь», идём по реке около 18 -20 км.
Любуемся незабываемыми скальными пейзажами, катаемся на перекатах, наслаждаемся видами башкирских деревень.
В жару купаемся прям "находу".
Сплав до пещеры Верхняя Миндигуловская.
По дороге заходим в деревню Старосубхангулово.
Здесь есть магазины, почта, больница.
Сколько здесь местного колорита!
Идём по реке около 25-27 км
Прохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские.
Это не категорийные пещеры, но интересны наличием так называемых "шкурников".
Сухие, местами узкие, местами плоские, но однозначно темные и прохладные.
Кстати температура воздуха в пещерах, которые мы с вами посетим, колеблется от 4х до 9ти градусов С.
За исключением пещеры "Медвежий колодец", там от +2 до легкого минуса.
Внизу пещеры ледяная пробка, но это через пару дней.
Вход в Нижнюю Миндигуловскую прям с воды, бывают года, когда он полностью под водой и тогда пещера отдыхает от антропогенной нагрузки.
Сплав до пещеры Голубая (2А к. с.), деревня Киекбаево.
Идём по реке примерно 6 км.
Вечером готовимся к прохождению пещеры.
И душевно сидим у костра.
Радиальный (туда-обратно) выход в пещеру Голубая (к. с. 2А), примерно 1,5 км до пещеры.
Изучаем и проходим пещеру небольшими группами.
Те кто не в пещере будут тренироваться рядом на скалах со вторым инструктором (знакомство со спелеотехникой подъема и спуска по вертикальной веревке (SRT-техника).
Или дежурить в лагере готовить еду, ловить рыбу и пр.
Поменяемся по заранее обговоренной схеме дежурства.
Вечером посидим у костра.
На этой стоянке растёт много вкусной земляники.
Ароматные и целебные травы – душица, зверобой, тысячелистник, дикая смородина.
Сплав до устья реки Таравал (примерно 3 км).
Постановка лагеря.
Ужин, песни под гитару, сон.
Возможно проведение одного из мастер-классов и/или организация походной бани, зависит от погоды.
Вечерний сбор у костра, ужин, разбор дня, планирование следующего дня.
Посиделки у костра.
В этот день возможны изменения маршрута, если у группы будет интерес, достаточный уровень навыков и физическая готовность (решает инструктор), прохождение вертикальной пещеры "Медвежий колодец" (3А к. с.).
Радиальный выход-прогулка на плато, карстовый мост Таравал.
Это не просто выход, это практически подъем на "крышу мира".
Мы с вами увидим вершины самых древних гор на этой планете – Седого Урала.
А за одно заглянем в красивую пещеру Таравальская (н. к.).
Вечером посидим у костерка, а может соорудим походную баню.
Это ещё один день с уникальной возможностью!
Оказавшись в мире темноты, тишины и прохлады мы с вами сегодня можем побывать в "шкуре" настоящих спелеологов и остаться в пещере на ночёвку.
Полная темнота, и практически полная тишина создают условия для самого качественного сна.
Выключив фонарики и расслабившись в тёплым спальнике мозг отдыхает от привычных "эфирных" нагрузок.
Нигде на планете человек не испытывает таких интересных ощущений, как в пещере!
Сплав до пещеры Сказка (5км).
Прохождение пещеры Сказка (к. с. 2А).
Ночевка в пещере (по желанию участников и решению инструктора).
Возможно мастер-класс по топосъемке пещер.
Топосъемка входной галереи пещеры Сказка.
Сплав до пещеры Капова (Шульган-Таш) примерно 5 км.
Экскурсия в пещеру Капова (Шульган-Таш).
Пещера оборудована дорожками и лесенками, рядом музей «Башкирского мёда», кафе, магазины.
Обед.
Сбор и упаковка судов, общественного снаряжения, упаковка личных вещей.
Переезд до г. Магнитогорска через г. Белорецк (примерно 260км), зависит от билетов на поезд или самолет.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Проживание в 3-4-местных палатках.
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и кофморта на маршруте.
В этот поход необходимо взять с собой спелеокомплект:
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
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Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Предоставляется скидка 3 500 рублей – “со своим снаряжением для воды”.
Скидка, для тех, кто берёт свое водное снаряжение- байдарку с насосом, весло, спасжилет, гермомешок.
Стоимость тура для детей– 28 800 рублей.
Детям от 0 до 12 лет. Не суммируется с другими скидками.