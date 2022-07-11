Треккинг к вершине Южного Урала

Предлагаем Вам совершить восхождение на Б. Шатак. Без рюкзаков и трудностей

5
3 отзыва
Предлагаем Вам совершить восхождение на Б. Шатак. Без рюкзаков и трудностей.

Гора Большой Шатак – это горный массив в самом центре Южного Урала, удивительным образом сохранивший живое свидетельство исторических эпох: оледенение и великое потепление.

Разнообразие растительности от тундровой до степной, старовозрастные лиственницы (памятник природы), уникальные геологические образования.
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Треккинг к вершине Южного Урала
Ближайшие даты:
5
авг
19
авг
2
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • незабываемые пейзажи Южного Урала;
  • уединение с природой – проживать Вы будете в живописных местах в палатке и на туристической базе.

Тур проводится под запрос при наборе группы от 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», прогулка на гору Благодать

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00 оплачивается отдельно.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка)

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Размещение на туристской базе «Тенгри».

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Пешеходная прогулка на гору Благодать.

Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

2 день

Ручей Золотарский ключ

Пешеходный переход до ручья Золотарский ключ (старые золотые прииски, на которых велась золотодобыча в 50-х годах ХХ века).

Ночевка в палатках.

3 день

Ручей Большой - Курумники - водопад «Дуняша»

Переход до ручья Большой у подножия вершины Большой Шатак.

Курумники.

Небольшой водопад «Дуняша».

Ночевка в палатках.

4 день

Ручей Самозванка - хребет Малый Шатак

Переход до ручья Самозванка.

Хребет Малый Шатак.

Ночевка в палатках.

5 день

Переход в Кагу

Переход в Кагу.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Баня.

6 день

Отъезд

Отдых на базе.

Сдача снаряжения.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В гостях у Ухти-Тухти.

Обед.

Отъезд в г. Уфа:

(с 15:00 ч. до 16:00 по местному времени)

В день отъезда, после обеда, организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20.00 ч. до 21.00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и на туристских стоянках.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта. Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд. (за доп. оплату)

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное;

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе);

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Палаточный лагерь

3 ночи

Размещение в палатке

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин – в последний день)
  • Проживание на турбазе «Тенгри» и на туристских стоянках
  • Аренда снаряжения
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии и баня (по программе)
  • Внутримаршрутный транспорт (в т. ч. гужевая или автоподдержка- перевозка снаряжения и рюкзаков туристов)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа/г. Белорецк и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб. /чел
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб. /чел
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или хб, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце,
зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь и посуда.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
11 июля 2022
Замечательно!!!
Т
11 июля 2022
Очень милые люди
Н
2 июля 2022
Весь тур прошёл чётко по программе. А в некоторых случаях и немного сверх неё.

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