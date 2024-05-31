На обзорной экскурсии по Уфе вас ждёт увлекательное путешествие по историческим и культурным местам города. Начнём с истории основания Уфы как города-крепости и пройдём сквозь несколько веков.Посетим фонтан «Семь девушек»,

где насладимся мелодиями башкирских композиторов, и здание Дворянского собрания, где узнаем о биографиях известных уфимцев. У памятника Салавату Юлаеву обсудим жизненный путь героя и секреты планировки города. Дополнят экскурсию старинные фотографии, легенды древнего Урала и музыка курая. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов, в зимнее время возможен отдых в кафе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главные места Уфы

Свой рассказ об Уфе я начну с истории её основания как города-крепости. И шаг за шагом проведу вас сквозь несколько веков и исторических эпох. Раскрою, почему в 1918 году Уфа стала центром Белой России и как город превратился в столицу советской Башкирии. Вот как это будет:

У фонтана «Семь девушек» насладимся мелодиями башкирских композиторов и оценим красоту национального костюма.

насладимся мелодиями башкирских композиторов и оценим красоту национального костюма. Возле здания Дворянского собрания поближе познакомимся с биографиями известных людей, родившихся и живших когда-либо в Уфе.

поближе познакомимся с биографиями известных людей, родившихся и живших когда-либо в Уфе. Рядом с памятником Салавату Юлаеву поговорим о жизненном пути героя и его подвигах. Заодно обсудим секреты планировки города и его знаменитых холмов.

Факты, легенды, предания

Дополнят мои рассказы бережно подобранные материалы, иллюстрирующие культурное наследие города. Я покажу коллекцию портретов видных общественных деятелей, а также старинные фотографии Уфы, выполненные Прокудиным-Горским. Поделюсь легендами и мифами древнего Урала и Башкирии. Включу для вас музыку курая. И помогу отыскать волшебную арку, где вам предстоит погружение в современное искусство Башкортостана и эволюцию уфимского рока.

Организационные детали