Уфа многоликая

Откройте своё сердце Уфе - коренная уфимка проведёт вас по культурному космосу Башкортостана. Прогулка по центру города с необычными открытиями на каждом шагу
На обзорной экскурсии по Уфе вас ждёт увлекательное путешествие по историческим и культурным местам города. Начнём с истории основания Уфы как города-крепости и пройдём сквозь несколько веков.

Посетим фонтан «Семь девушек»,
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где насладимся мелодиями башкирских композиторов, и здание Дворянского собрания, где узнаем о биографиях известных уфимцев. У памятника Салавату Юлаеву обсудим жизненный путь героя и секреты планировки города. Дополнят экскурсию старинные фотографии, легенды древнего Урала и музыка курая. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов, в зимнее время возможен отдых в кафе

5
3 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏛️ Исторические факты
  3. 🎨 Культурное наследие
  4. 📸 Уникальные фотографии
  5. 🎵 Музыка курая
  6. 📚 Легенды и мифы
  7. 🌆 Прогулка по центру

Что можно увидеть

  • Фонтан «Семь девушек»
  • Здание Дворянского собрания
  • Памятник Салавату Юлаеву
Уфа многоликая
Уфа многоликая
Уфа многоликая
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главные места Уфы

Свой рассказ об Уфе я начну с истории её основания как города-крепости. И шаг за шагом проведу вас сквозь несколько веков и исторических эпох. Раскрою, почему в 1918 году Уфа стала центром Белой России и как город превратился в столицу советской Башкирии. Вот как это будет:

  • У фонтана «Семь девушек» насладимся мелодиями башкирских композиторов и оценим красоту национального костюма.
  • Возле здания Дворянского собрания поближе познакомимся с биографиями известных людей, родившихся и живших когда-либо в Уфе.
  • Рядом с памятником Салавату Юлаеву поговорим о жизненном пути героя и его подвигах. Заодно обсудим секреты планировки города и его знаменитых холмов.

Факты, легенды, предания

Дополнят мои рассказы бережно подобранные материалы, иллюстрирующие культурное наследие города. Я покажу коллекцию портретов видных общественных деятелей, а также старинные фотографии Уфы, выполненные Прокудиным-Горским. Поделюсь легендами и мифами древнего Урала и Башкирии. Включу для вас музыку курая. И помогу отыскать волшебную арку, где вам предстоит погружение в современное искусство Башкортостана и эволюцию уфимского рока.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • В зимнее время можем зайти в кафе отдохнуть и погреться: в этом случае еда и напитки оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана «Семь девушек»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
31 мая 2024
Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами интереснейшей информацией. Экскурсия адаптирована для всех возрастов. Экскурсия нам всем
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очень понравилась. Дети и взрослые слушали с удовольствием. Возраст детей 7 и 8 лет. Так же очень понравился маршрут. Оптимально по времени (2 часа) и интересно по содержанию. Эта экскурсия так же будет удобна, если с Вами ребëнок на коляске. Везде удобно пройти, нет изнуряющих подъëмов и проч. В целом, отличный выбор для обзорной экскурсии в приятной компании!

И
5 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид провела нас по самым примечательным местам центра города Уфы. Иногда заходили греться и пить горячие напитки. Гид нас не подгонял. Посмотрели всё, что мы хотели. Мы остались довольны этим гидам и рекомендовали бы его другим туристам.
Е
2 мар 2024
Очень интересную экскурсию провела Мария. Узнали много познавательных фактов об Уфе и Башкирии, маршрут продуман.
Очень интересную экскурсию провела Мария. Узнали много познавательных фактов об Уфе и Башкирии, маршрут продуман.Очень интересную экскурсию провела Мария. Узнали много познавательных фактов об Уфе и Башкирии, маршрут продуман.Очень интересную экскурсию провела Мария. Узнали много познавательных фактов об Уфе и Башкирии, маршрут продуман.Очень интересную экскурсию провела Мария. Узнали много познавательных фактов об Уфе и Башкирии, маршрут продуман.

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