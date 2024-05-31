На обзорной экскурсии по Уфе вас ждёт увлекательное путешествие по историческим и культурным местам города. Начнём с истории основания Уфы как города-крепости и пройдём сквозь несколько веков.
Посетим фонтан «Семь девушек»,
Посетим фонтан «Семь девушек»,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Исторические факты
- 🎨 Культурное наследие
- 📸 Уникальные фотографии
- 🎵 Музыка курая
- 📚 Легенды и мифы
- 🌆 Прогулка по центру
Что можно увидеть
- Фонтан «Семь девушек»
- Здание Дворянского собрания
- Памятник Салавату Юлаеву
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главные места Уфы
Свой рассказ об Уфе я начну с истории её основания как города-крепости. И шаг за шагом проведу вас сквозь несколько веков и исторических эпох. Раскрою, почему в 1918 году Уфа стала центром Белой России и как город превратился в столицу советской Башкирии. Вот как это будет:
- У фонтана «Семь девушек» насладимся мелодиями башкирских композиторов и оценим красоту национального костюма.
- Возле здания Дворянского собрания поближе познакомимся с биографиями известных людей, родившихся и живших когда-либо в Уфе.
- Рядом с памятником Салавату Юлаеву поговорим о жизненном пути героя и его подвигах. Заодно обсудим секреты планировки города и его знаменитых холмов.
Факты, легенды, предания
Дополнят мои рассказы бережно подобранные материалы, иллюстрирующие культурное наследие города. Я покажу коллекцию портретов видных общественных деятелей, а также старинные фотографии Уфы, выполненные Прокудиным-Горским. Поделюсь легендами и мифами древнего Урала и Башкирии. Включу для вас музыку курая. И помогу отыскать волшебную арку, где вам предстоит погружение в современное искусство Башкортостана и эволюцию уфимского рока.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- В зимнее время можем зайти в кафе отдохнуть и погреться: в этом случае еда и напитки оплачиваются отдельно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана «Семь девушек»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Уфе
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь прежде всего на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
31 мая 2024
Добрый день. 31.05.24 были на экскурсии с Марией. Мария прекрасный гид. Ответила на все наши вопросы и поделилась с нами интереснейшей информацией. Экскурсия адаптирована для всех возрастов. Экскурсия нам всем
И
Ирина
5 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид провела нас по самым примечательным местам центра города Уфы. Иногда заходили греться и пить горячие напитки. Гид нас не подгонял. Посмотрели всё, что мы хотели. Мы остались довольны этим гидам и рекомендовали бы его другим туристам.
Е
Елена
2 мар 2024
Очень интересную экскурсию провела Мария. Узнали много познавательных фактов об Уфе и Башкирии, маршрут продуман.
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