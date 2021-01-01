Что вы увидите:

Мы проедемся по лучшей части города, которая является историческим, культурным и административным центром Уфы. Осмотрим знаменитый на всю Россию памятник Салавату Юлаеву. О национальном герое башкирского народа я знаю как никто другой, поскольку являюсь автором научной работы посвященной культу Салавата. Тема интересная!

Далее в программе театр оперы и балета — видный памятник дореволюционной Уфы, ставший первой ступенью в карьере звезды мирового балета Рудольфа Нуриева. Здание Дворянского собрания, в котором дебютировал юный Федор Шаляпин, изящный особняк Музея археологии впечатлит смешением архитектурных стилей и богатством коллекции. Здесь названа малая часть из того, что предстоит увидеть.

Что вы узнаете:

В промежутках между достопримечательностями 🏛️, вы узнаете: как был основан город; почему в 1918 году Уфа стала центром Белой России и как Уфа превратилась в столицу советской Башкирии (на последнюю тему у меня тоже научная работа). Познакомлю с официальной трактовкой событий и расскажу как было на самом деле. Как историку мне это легко и приятно. Удивительные факты освободят вас от устоявшихся представлений о нашем крае.

Пища для ума и желудка

Уфа — это ещё литература и искусство. Здесь родились известные писатели: Аксаков (автор сказки «Аленький цветочек»), ироничный Сергей Довлатов. Художник Михаил Нестеров, которому посвящен зал в Третьяковской галерее — тоже уфимец. О каждом имеются любопытные подробности. Башкирский мёд — отдельная тема. Уфа заслуживает звания медовой столицы ⭐️ России, потому что здесь в 2021 году пройдёт престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Есть о чём поговорить и что попробовать.