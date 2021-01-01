Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии

Сергей О.
Сергей О. – Гид из Уфы
Уфа — один из самых больших по площади городов-миллионников России, поэтому знакомиться с ним лучше на автомобиле 🚘 во время обзорной экскурсии 🧭.

Для этого я использую добротный Тойота РАВ-4.

Знания 🎓 и опыт помогли мне собрать самое ценное, что нужно знать о городе.

Любовь к творчеству дала возможность изложить материал так, что каждый фрагмент экскурсионной программы стал маленьким произведением.

В итоге, вас ожидает увлекательное путешествие с интересными цитатами и даже стихами!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии

Что вы увидите

  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Памятник добровольному присоединению Башкирии к России
  • Набережная реки Белая
  • Художественный музей им. Нестерова
  • Театр оперы и балета
  • Дом правительства
  • Центральное духовное управление мусульман России
  • Памятник Федору Шаляпину
  • Мечеть Ар-Рахим
  • Церковь Рождества Богородицы

Что вы увидите:

    Мы проедемся по лучшей части города, которая является историческим, культурным и административным центром Уфы. Осмотрим знаменитый на всю Россию памятник Салавату Юлаеву. О национальном герое башкирского народа я знаю как никто другой, поскольку являюсь автором научной работы посвященной культу Салавата. Тема интересная!
    Далее в программе театр оперы и балета — видный памятник дореволюционной Уфы, ставший первой ступенью в карьере звезды мирового балета Рудольфа Нуриева. Здание Дворянского собрания, в котором дебютировал юный Федор Шаляпин, изящный особняк Музея археологии впечатлит смешением архитектурных стилей и богатством коллекции. Здесь названа малая часть из того, что предстоит увидеть.

    Что вы узнаете:

    • В промежутках между достопримечательностями 🏛️, вы узнаете: как был основан город; почему в 1918 году Уфа стала центром Белой России и как Уфа превратилась в столицу советской Башкирии (на последнюю тему у меня тоже научная работа). Познакомлю с официальной трактовкой событий и расскажу как было на самом деле. Как историку мне это легко и приятно. Удивительные факты освободят вас от устоявшихся представлений о нашем крае.
    Пища для ума и желудка
    Уфа — это ещё литература и искусство. Здесь родились известные писатели: Аксаков (автор сказки «Аленький цветочек»), ироничный Сергей Довлатов. Художник Михаил Нестеров, которому посвящен зал в Третьяковской галерее — тоже уфимец. О каждом имеются любопытные подробности. Башкирский мёд — отдельная тема. Уфа заслуживает звания медовой столицы ⭐️ России, потому что здесь в 2021 году пройдёт престижное мероприятие — Международный конгресс пчеловодов. Есть о чём поговорить и что попробовать.
    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Посещение музеев
    Начало и место завершения
    🚩 По Вашему желанию в пределах Уфы
    Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии
    Уфа: от русской крепости до столицы Башкирии

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Сергей О.
    Сергей О.
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