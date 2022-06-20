Уральский узор. Мультитур

Мультитур - это новые навыки, постоянная смена активностей, разнообразие и охват большой территории

5
3 отзыва
Мультитур – это новые навыки, постоянная смена активностей, разнообразие и охват большой территории.

За одну поездку Вы испытаете самые разные виды отдыха: экскурсия по горному селу, поездка в пещеру, катания в санях, интересные мастер-классы и погружение в быт горнозаводских крестьян. Это активный физически несложный тур, доступный для всех!
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Уральский узор. Мультитур
Ближайшие даты:
04
янв
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янв
12
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19
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26
янв
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фев
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даты

Что вас ожидает 🤩

Приятная конная прогулка в санях
Приятная конная прогулка в санях
Познакомимся с зимним лесом, следами животных и богатым разнообразие птиц, обитающих зимой в лесу, а по желанию можем добавить прогулки на снегоходах и лыжах
Вкусный мастер-класс
Вкусный мастер-класс
Поучаствуем в мастер-классе по лепке пельменей, а по желанию продегустируем бортевой мед
Заповедные места Южного Урала
Заповедные места Южного Урала
Познакомимся с природным и культурным наследием, полюбуемся на окрестные горные вершины с обзорной вышки

Описание

Есть возможность проведения для готовых групп от 4-х человек в любые даты под индивидуальный запрос.

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда: 14:00.

Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Посещение памятника архитектуры – Никольский храм.

Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Ужин.

Мастер-класс «Лепка пельменей»: приготовление пельменей из качественных деревенских  продуктов.

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Обзор хребтов Башкирского заповедника. «Шульган-таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника «Шульган-таш».

Обед.

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера). 

Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки»)  в условиях бортничества – башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

 У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату).

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

Обзор хребтов Башкирского заповедника. «Шульган-таш»Обзор хребтов Башкирского заповедника. «Шульган-таш»Обзор хребтов Башкирского заповедника. «Шульган-таш»Обзор хребтов Башкирского заповедника. «Шульган-таш»Обзор хребтов Башкирского заповедника. «Шульган-таш»
3 день
Посещение музея

Завтрак. 

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Обед.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.

Ужин.

Посещение музеяПосещение музеяПосещение музея
4 день
Конно-санная прогулка

Завтрак на турбазе.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Живописнейшие разнообразные виды Башкирии, ее горы и степи, скалы и холмы, леса и реки произведут неизгладимое впечатление.

Прекрасная возможность познакомится с зимним лесом, следами животных и увидеть богатое разнообразие птиц, обитающих зимой в лесу.

Кристально чистый воздух и масса положительных впечатлений от природы – гарантируется.

Обед в термосах.

Возвращение на турбазу.

Возможно разнообразить свой отдых прогулкой на снегоходах, на лыжах, посещением бани (за дополнительную плату).

Ужин.

Конно-санная прогулкаКонно-санная прогулкаКонно-санная прогулка
5 день
Экскурсия на конный двор, отъезд

Завтрак.

Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».

Обед.

Отъезд в г. Уфа с 15.00 ч. до 16.00 по местному времени: в день отъезда организован групповой трансфер.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение "комфорт".

Стоимость тура в зависимости от выбранных дат, руб:

Даты заездов Стоимость
31.12.2021 по 04.01.202227 500
05.01.2022 по 09.01.2022,04.01.2022 по 08.01.202224 500
Остальные даты 21 500

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3-хместный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка, с. Кага и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 2 800 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 2 600 руб.
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода будет в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подходит этот тур?
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов, не требует от участников физической нагрузки;
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется;
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
  • от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 7 лет в сопровождении родителей.
Как организовано питание?

стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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