Мультитур – это новые навыки, постоянная смена активностей, разнообразие и охват большой территории. За одну поездку Вы испытаете самые разные виды отдыха: экскурсия по горному селу, поездка в пещеру, катания в санях, интересные мастер-классы и погружение в быт горнозаводских крестьян. Это активный физически несложный тур, доступный для всех!

Познакомимся с природным и культурным наследием, полюбуемся на окрестные горные вершины с обзорной вышки

Поучаствуем в мастер-классе по лепке пельменей, а по желанию продегустируем бортевой мед

Познакомимся с зимним лесом, следами животных и богатым разнообразие птиц, обитающих зимой в лесу, а по желанию можем добавить прогулки на снегоходах и лыжах

Есть возможность проведения для готовых групп от 4-х человек в любые даты под индивидуальный запрос.

Программа тура по дням

1 день Встреча

Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км). Ориентировочное время приезда: 14:00. Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»). Обед. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов». Посещение памятника архитектуры – Никольский храм. Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых. Ужин. Мастер-класс «Лепка пельменей»: приготовление пельменей из качественных деревенских продуктов.

2 день Обзор хребтов Башкирского заповедника. «Шульган-таш»

Завтрак. Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале. Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки). Переезд до заповедника «Шульган-таш». Обед. Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера). Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности. Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду. Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш». Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла. Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл. У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату). Возвращение на турбазу «Тенгри». Ужин.

3 день Посещение музея

Завтрак. Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах. Обед. Ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью. Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек. Ужин.

4 день Конно-санная прогулка

Завтрак на турбазе. Ознакомление с упряжью. Обучение навыкам управления лошадью. Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км). Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами. Живописнейшие разнообразные виды Башкирии, ее горы и степи, скалы и холмы, леса и реки произведут неизгладимое впечатление. Прекрасная возможность познакомится с зимним лесом, следами животных и увидеть богатое разнообразие птиц, обитающих зимой в лесу. Кристально чистый воздух и масса положительных впечатлений от природы – гарантируется. Обед в термосах. Возвращение на турбазу. Возможно разнообразить свой отдых прогулкой на снегоходах, на лыжах, посещением бани (за дополнительную плату). Ужин.

5 день Экскурсия на конный двор, отъезд