Есть возможность проведения для готовых групп от 4-х человек в любые даты под индивидуальный запрос.
Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда: 14:00.
Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Посещение памятника архитектуры – Никольский храм.
Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых.
Ужин.
Мастер-класс «Лепка пельменей»: приготовление пельменей из качественных деревенских продуктов.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника «Шульган-таш».
Обед.
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Туристы посетят музейно-демонстрационный комплекс Заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату).
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Обед.
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.
Ужин.
Завтрак на турбазе.
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Живописнейшие разнообразные виды Башкирии, ее горы и степи, скалы и холмы, леса и реки произведут неизгладимое впечатление.
Прекрасная возможность познакомится с зимним лесом, следами животных и увидеть богатое разнообразие птиц, обитающих зимой в лесу.
Кристально чистый воздух и масса положительных впечатлений от природы – гарантируется.
Обед в термосах.
Возвращение на турбазу.
Возможно разнообразить свой отдых прогулкой на снегоходах, на лыжах, посещением бани (за дополнительную плату).
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».
Обед.
Отъезд в г. Уфа с 15.00 ч. до 16.00 по местному времени: в день отъезда организован групповой трансфер.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21:00.
Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение "комфорт".
Стоимость тура в зависимости от выбранных дат, руб:
|Даты заездов
|Стоимость
|31.12.2021 по 04.01.2022
|27 500
|05.01.2022 по 09.01.2022,04.01.2022 по 08.01.2022
|24 500
|Остальные даты
|21 500
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.