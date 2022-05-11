Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», гора Благодать

3 день

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века», отъезд

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Пешеходная прогулка на гору Благодать.

Обед. «За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа: (с 15:00 до 16:00 по местному времени)

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг.

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20.00 ч. до 21.00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд после обеда (до 15:00 ч. по местному времени).

Освобождение комнат до 14:00 (по местному времени).