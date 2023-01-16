Покорение уральских вершин

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Увлекательное зимнее путешествие по заснеженным увалам горных отрогов и лесным снегоходным трассам.

Туристы передвигаются по маршруту как в роли пассажира, так и в роли водителя — по желанию и после прохождения «инструктажа по управлению снегоходом и выполнению правил техники безопасности».
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Покорение уральских вершин
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
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16
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Что вас ожидает:

Острые ощущения от катания на снегоходах
Острые ощущения от катания на снегоходах
Инструктора обучат нас вождению снегохода, а также навыкам езды по пересеченной местности
Уютные купольные дома
Уютные купольные дома
Будем жить в уютных купольных домах в заснеженных лесах Башкирии
Эстетика южно-уральской природы
Эстетика южно-уральской природы
Увидим хребты Среднего Крака, снежные долины рек и Доменные ворота

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулочный выезд на снегоходах

1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак – не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда 14:00

Завтрак – не включен;

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 04:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).

Инструктаж.

Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).

Ужин.

Встреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходах
2 день

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Снегоходный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака: погружение в эстетику южно-уральской природы.

Снегоходный переезд ~ 30 км, ~ 3 часа.

Усовершенствуем навыки управления снегоходом на пересеченной местности, тренируем взаимопомощь и взаимопонимание в команде, и конечно, любуемся красотой уральской зимы.

Обед на турбазе «Тенгри».

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

Ужин.

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Выезд в долину Белой и Черной речки

Завтрак на турбазе.

Выезд в долину Белой и Черной речки.

Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.

Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).

Обед.

«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства. Отъезд.

1 вариант – в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Уфа: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21.00.

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени).

Выезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речкиВыезд в долину Белой и Черной речки

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.

Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе – 5 000 руб. (2 н.)

Доплата за одноместное размещение на снегоходе – 24 000 руб.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Проживание на турбазе (2х местное размещение)
  • Питание по программе
  • Аренда снегоходов и экипировки, ГСМ
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
  • Работа персонала и инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка или с. Кага
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 4 000 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 3 600 руб.
  • Доплата за 1-номестный номер (2 ночи) 5000 руб.
  • Доплата за прохождение тура при размещении «один на снегоходе» 24000 руб. (3 дня)
  • Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза (по желанию свой, выдается в экипировке);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм/флисовый костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья.
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Какое предоставляется снаряжение?

Личное

  • постельное бельё;
  • посуда на группу, термосы;
  • специальное – снегоходы «Polaris Widetrack»;
  • экипировка (комбинезон, обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем).

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе:

  • валенки;
  • туристические лыжи.
Что еще важно знать?

Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).

Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально - водительские права категории В (легковой автомобиль). Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!

Покупка путёвки на тур по цене «вдвоём на снегоходе» возможна при условии общего веса участников на одной машине не более 150-170 кг. При весе одного участника «120 кг и более» возможно только участие в туре по цене «один на снегоходе».

При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.

Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.

Что нужно знать о багаже?

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.

Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.

В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см.

Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте

Какая будет погода?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 янв 2023
Были в снегоходном туре с 02-04.01.23г на базе «Тенгри». Снегу выпало море! С погодой повезло, было не холодно! С удовольствием покатались на снежиках по свежему снегу. Спасибо ребятам инструкторам Ивану и Гавриилу! Получили позитивный заряд бодрости! Из за снега видов и зимних пейзажей Башкирии не получилось увидеть, придётся вернуться еще раз!
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

Тур входит в следующие категории Уфы

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