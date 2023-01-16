Туристы передвигаются по маршруту как в роли пассажира, так и в роли водителя — по желанию и после прохождения «инструктажа по управлению снегоходом и выполнению правил техники безопасности».
янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, прогулочный выезд на снегоходах
1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Завтрак – не включен.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда 14:00
Завтрак – не включен;
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
- в день заезда с 04:00 до 06:00.
- накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Завтрак – включен.
Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.
Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).
Инструктаж.
Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).
Ужин.
Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Снегоходный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака: погружение в эстетику южно-уральской природы.
Снегоходный переезд ~ 30 км, ~ 3 часа.
Усовершенствуем навыки управления снегоходом на пересеченной местности, тренируем взаимопомощь и взаимопонимание в команде, и конечно, любуемся красотой уральской зимы.
Обед на турбазе «Тенгри».
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
Ужин.
Выезд в долину Белой и Черной речки
Завтрак на турбазе.
Выезд в долину Белой и Черной речки.
Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.
Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).
Обед.
«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства. Отъезд.
1 вариант – в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Уфа: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21.00.
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.
Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе – 5 000 руб. (2 н.)
Доплата за одноместное размещение на снегоходе – 24 000 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Внутримаршрутный транспорт
- Проживание на турбазе (2х местное размещение)
- Питание по программе
- Аренда снегоходов и экипировки, ГСМ
- Экскурсии по программе
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
- Работа персонала и инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка или с. Кага
- Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 4 000 руб.
- Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 3 600 руб.
- Доплата за 1-номестный номер (2 ночи) 5000 руб.
- Доплата за прохождение тура при размещении «один на снегоходе» 24000 руб. (3 дня)
- Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши;
- «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза (по желанию свой, выдается в экипировке);
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- 2-3 пары шерстяных носков;
- удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
- тёплый спортивный костюм/флисовый костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья.
- купальник/плавки (бани бывают разные!)
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Какое предоставляется снаряжение?
Личное
- постельное бельё;
- посуда на группу, термосы;
- специальное – снегоходы «Polaris Widetrack»;
- экипировка (комбинезон, обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем).
За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе:
- валенки;
- туристические лыжи.
Что еще важно знать?
Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально - водительские права категории В (легковой автомобиль). Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!
Покупка путёвки на тур по цене «вдвоём на снегоходе» возможна при условии общего веса участников на одной машине не более 150-170 кг. При весе одного участника «120 кг и более» возможно только участие в туре по цене «один на снегоходе».
При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.
Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.
Что нужно знать о багаже?
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см.
Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте
Какая будет погода?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!