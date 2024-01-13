1 день

Прибытие в Уфу - Инзерские зубчатки - Новый год в горной деревне

Встреча в г. Уфа (желающих можем забрать из аэропорта).

Микроавтобус выезжает в 7:00 от остановки Центральный рынок, по дороге можем забрать с железнодорожного вокзала (7:30) и из аэропорта (примерно 8:00-8:30).

Выезд в горы.

Обед в селе Тирлянский.

Пересаживаемся на «Урал» и отправляемся по заснеженному лесу к подножию хребта Инзерские зубчатки (1,5 часа в пути).

Пешком нам предстоит пройти по тропе около полутора километров до вершины хребта – живописного горного цирка, где мы будем гулять между высокими каменными стенами, любоваться замысловатыми скальными формами и окружающими пейзажами Уральских гор.

В горном цирке перекусим и выпьем травяного чаю, а затем вернёмся к «Уралу».

Переезд в деревню Николаевка.

Заселение в уютный гостевой дом.

Встреча Нового года с блюдами русской и башкирской кухни.