Вы проведете Новогоднюю ночь в башкирской деревеньке, поднимитесь к скалистым гребням, сможете покататься на горных лыжах или лошадях. А вечерами вас будет ждать жаркая баня, ароматный глинтвейн и чай на горных травах.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу - Инзерские зубчатки - Новый год в горной деревне
Встреча в г. Уфа (желающих можем забрать из аэропорта).
Микроавтобус выезжает в 7:00 от остановки Центральный рынок, по дороге можем забрать с железнодорожного вокзала (7:30) и из аэропорта (примерно 8:00-8:30).
Выезд в горы.
Обед в селе Тирлянский.
Пересаживаемся на «Урал» и отправляемся по заснеженному лесу к подножию хребта Инзерские зубчатки (1,5 часа в пути).
Пешком нам предстоит пройти по тропе около полутора километров до вершины хребта – живописного горного цирка, где мы будем гулять между высокими каменными стенами, любоваться замысловатыми скальными формами и окружающими пейзажами Уральских гор.
В горном цирке перекусим и выпьем травяного чаю, а затем вернёмся к «Уралу».
Переезд в деревню Николаевка.
Заселение в уютный гостевой дом.
Встреча Нового года с блюдами русской и башкирской кухни.
Поездка на снегоходах к вершине Большого Иремеля
Завтрак.
Поездка на снегоходах к вершине второй по высоте точки Южного Урала.
Снегоходы довезут нас до высокогорного плато, после чего нам предстоит пройти пешком ещё километр, поднявшись по тропе на самый пик.
По дороге на гору мы устроим небольшой пикник в лесу.
Вечером вкусный ужин.
Банька на дровах и травяной чай.
Свободный день - дополнительно конная прогулка или катание на горнолыжном курорте
Завтрак.
Свободный день.
Дополнительно:
- Конно-санная прогулка в горной местности.
Мы поедем на санях, но желающие могут отправиться на прогулку верхом.
Стоимость: 2 500 руб. /чел.
- Катание на горных лыжах.
Организуем заброску на ГЛЦ Мраткино в 50 км от нашей деревни.
На ГЛЦ несколько кресельных и бугельный подъёмники, более 10 трасс и прекрасный лесной фрирайд.
Стоимость: скипасс и аренда горнолыжного снаряжения до 5 000 руб. /чел.
Обед в гостевом доме или можно взять с собой.
Ужин.
Баня.
Восхождение на гору Малиновая
Завтрак.
Сегодня у нас очень активный день – мы поднимемся на гору Малиновую.
Эта одна из самых живописных и впечатляющих вершин Южного Урала!
Нам предстоит пройти по лесной тропе 6 км в одну сторону, а наверху мы будем любоваться мощным скальным гребнем и окружающими горными пейзажами.
Устроим пикник на горе с красивыми видами.
Возвращение в гостевой дом.
Ужин.
А вечером нас снова ждет горячая банька.
Айгирские скалы - Уфа
Завтрак.
Покидаем турбазу и отправляемся в труднодоступное, но очень красивое место – Айгирские скалы или Зубы Шурале.
Нам предстоит вначале проехать на микроавтобусе (около 100 км), затем пересесть на пригородный поезд (поездка 25 минут) и добраться до станции Айгир.
Станция и деревенька Айгир находятся в узком ущелье горной речи, с обеих сторон которого вздымаются скалы.
От станции мы пройдем около получаса до начала подъёма на хребет, а затем поднимемся (восхождение занимает около часа) по лесной тропе к скалам хребта.
На смотровых площадках с видом на горное ущелье мы пообедаем и полюбуемся окрестными горами.
После спуска с горы нас ждёт обед на турбазе.
Возвращение на пригородном поезде в цивилизацию (25 минут), после чего мы поедем на микроавтобусе в Уфу.
Возвращение в Уфу ориентировочно в 21:00, можем отвезти в аэропорт, на железнодорожный вокзал или в центр города.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевой дом в Николаевке.
Варианты проживания
Гостевой дом в Николаевке
Двухэтажный гостевой дом в Николаевке.
На первом этаже кухня, гостиная и спальня с 4 односпальными кроватями, санузел (унитаз с раковиной).
На втором этаже 2 комнаты на 6 мест каждая, с двухъярусными кроватями, санузел (унитаз с раковиной).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Проживание в гостевом доме (4 ночи)
- Питание (начиная с обеда 1 дня по обед 5 дня, включая новогодний банкет)
- Трансфер по программе
- Снегоходный тур на гору Иремель
- Билеты на пригородный поезд до Айгирских скал и обратно
- Баня (1-4 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Конно-санная прогулка по горам (2 500 руб. /чел) или катание на горнолыжке (скипасс и аренда горнолыжного снаряжения до 5 000 руб. /чел) в 3ий день
- Туристическая страховка
- Личные траты
- Дополнительный трансфер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда и обувь;
- тёплое термобелье;
- тёплая зимняя куртка;
- утеплённые штаны;
- шапка;
- шарф/бафф;
- тёплая удобная обувь на -20-25 градусов, в этой обуви должно быть удобно ходить в несложный треккинг;
- тёплые носки, которые влезут в вашу обувь;
- свитер/флисовая кофта;
- тонкие перчатки;
- тёплые перчатки или рукавицы (рукавицы лучше сохраняют тепло);
- флисовые перчатки;
- тапочки для гостиниц;
- одежда для сна (удобные футболки, пижамы);
- купальник или плавки;
- полотенце;
- аптечка;
- документы;
- треккинговые палки;
- фонарик налобный;
- рюкзак 20–30 литров для активных прогулок по горам;
- сидушку (хобу);
- принадлежности для мытья;
- индивидуальную аптечку;
- одноразовые грелки для ног и рук.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Температурный режим и погодные условия
На новогодних праздниках в горах Южного Урала погода бывает непредсказуема.
Обычно днём -15-10°, но бывает значительно теплее (-5-1) или холоднее (до -20°).
На Южном Урале зимой много солнечных дней, однако в начале января возможны сильные снегопады и метели.
Восход солнца около 9:30, заход до 17:00.
Сколько дополнительно денег с собой?
Рекомендуем с собой взять:
На напитки, сувениры и т. д. рекомендуем запастись наличными порядка 5 000 руб.
Банкоматы есть только в Уфе.
Катание в ГЛЦ Мраткино можно оплатить по карте:
- скипас на 4 часа 1 600 руб.;
- аренда комплекта снаряжения (лыжи или сноуборд, ботинки) 450 руб. /час, аренда палок 150 руб. /час.
Как будет организовано питание?
В стоимость включены все приемы пищи с обеда 1 дня до обеда последнего, а также праздничный новогодний ужин с глинтвейном и шампанским.
Есть ли связь в туре?
На турбазе ловит МТС и Мегафон. WiFi нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой.
Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически.
Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек!
Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!