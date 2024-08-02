В Виктория Углич - любовь с первого взгляда Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!

А Александра Сказочный Углич Нам все очень понравилось

Е Елена Углич - любовь с первого взгляда читать дальше информативную. Чуть более часа провели в Кремле, а остальное время - на машине по городу. Рекомендую, если интересует формат на машине. Спасибо большое Олегу за экскурсию! Хотели поехать на экскурсию длительностью не более двух часов, но, в то же время, максимально

М Мария Сказочный Углич Отличная экскурсия! Много интересного материала, и Ксения прекрасный рассказчик! Сын 10 лет очень увлеченно слушал и много запомнил по прошествии времени. Рассказ построен очень грамотно! Очень понравился город

Г Геннадий Сказочный Углич Ксения прекрасный гид, хорошо владеет материалом, приятная в общении, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!

О Ольга Загадочный Углич: история, тайны, легенды Действительно отличная экскурсия. Живая, честная, невероятно интересная! Нас было трое, и мы все считаем, что нам очень повезло и с экскурсовод, и с выбором темы. Однозначно рекомендую!!

В Вера Углич - любовь с первого взгляда Очень теплые и легкие воспоминания об экскурсии. Благодарим за прекрасный экскурс в историю нашей страны и города Углич.

Г Галина Загадочный Углич: история, тайны, легенды читать дальше за красивую речь и изложение материала. Слушать Наталью -удовольствие. Жалко, что время пролетело быстро. Однозначно рекомендуем за высокие профессиональные качества, чувство юмора и приятное общение с гостями города. Спасибо! Эта самая лучшая экскурсия за последнее время, на которой мы побывали. Огромное спасибо Наталье за глубокое знание истории родного города,