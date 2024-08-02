Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Угличе, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сказочный Углич
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
6 авг в 11:00
8 авг в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
130 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
132 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
3 200 за всё до 6 чел.
Углич в лучах закатного солнца
Пешая
29 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по святыням Углича: церкви Флора и Лавры, Димитрия на Крови и Воскресенский монастырь
6 авг в 17:30
11 авг в 16:30
от 2 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    2 августа 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!
    Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!
  • А
    Александра
    2 августа 2024
    Сказочный Углич
    Нам все очень понравилось
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за экскурсию! Хотели поехать на экскурсию длительностью не более двух часов, но, в то же время, максимально
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    информативную. Чуть более часа провели в Кремле, а остальное время - на машине по городу. Рекомендую, если интересует формат на машине.

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия! Много интересного материала, и Ксения прекрасный рассказчик! Сын 10 лет очень увлеченно слушал и много запомнил по прошествии времени. Рассказ построен очень грамотно! Очень понравился город
  • Г
    Геннадий
    27 июля 2024
    Сказочный Углич
    Ксения прекрасный гид, хорошо владеет материалом, приятная в общении, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Действительно отличная экскурсия. Живая, честная, невероятно интересная! Нас было трое, и мы все считаем, что нам очень повезло и с экскурсовод, и с выбором темы. Однозначно рекомендую!!
  • В
    Вера
    20 июля 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Очень теплые и легкие воспоминания об экскурсии. Благодарим за прекрасный экскурс в историю нашей страны и города Углич.
  • Г
    Галина
    19 июля 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Эта самая лучшая экскурсия за последнее время, на которой мы побывали. Огромное спасибо Наталье за глубокое знание истории родного города,
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    за красивую речь и изложение материала. Слушать Наталью -удовольствие. Жалко, что время пролетело быстро. Однозначно рекомендуем за высокие профессиональные качества, чувство юмора и приятное общение с гостями города. Спасибо!

  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Были в Угличе 13 июля небольшой компанией из г. Дмитрова. Хочется от всего сердца выразить огромную благодарность замечательному экскурсоводу Наталье.
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    Экскурсия прошла на одном дыхании! Благодаря Вам у нас теперь останутся только самые тёплые воспоминания о Вашем прекрасном городе! Спасибо!!! Получили море положительных эмоций от экскурсии! Три Дмитровчанки и Зая с зайцем)

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сказочный Углич
  2. Углич - любовь с первого взгляда
  3. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  4. Углич в лучах закатного солнца
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Воскресенский монастырь
  7. Успенская площадь
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в августе 2024
Сейчас в Угличе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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