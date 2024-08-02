2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
6 авг в 11:00
8 авг в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗагадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
3 200₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по святыням Углича: церкви Флора и Лавры, Димитрия на Крови и Воскресенский монастырь
6 авг в 17:30
11 авг в 16:30
от 2 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория2 августа 2024Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!
- ААлександра2 августа 2024Нам все очень понравилось
- ЕЕлена31 июля 2024Спасибо большое Олегу за экскурсию! Хотели поехать на экскурсию длительностью не более двух часов, но, в то же время, максимально
- ММария27 июля 2024Отличная экскурсия! Много интересного материала, и Ксения прекрасный рассказчик! Сын 10 лет очень увлеченно слушал и много запомнил по прошествии времени. Рассказ построен очень грамотно! Очень понравился город
- ГГеннадий27 июля 2024Ксения прекрасный гид, хорошо владеет материалом, приятная в общении, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ООльга21 июля 2024Действительно отличная экскурсия. Живая, честная, невероятно интересная! Нас было трое, и мы все считаем, что нам очень повезло и с экскурсовод, и с выбором темы. Однозначно рекомендую!!
- ВВера20 июля 2024Очень теплые и легкие воспоминания об экскурсии. Благодарим за прекрасный экскурс в историю нашей страны и города Углич.
- ГГалина19 июля 2024Эта самая лучшая экскурсия за последнее время, на которой мы побывали. Огромное спасибо Наталье за глубокое знание истории родного города,
- ААнна14 июля 2024Были в Угличе 13 июля небольшой компанией из г. Дмитрова. Хочется от всего сердца выразить огромную благодарность замечательному экскурсоводу Наталье.
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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