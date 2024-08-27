На Рождество – экскурсии в Угличе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Угличе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Углич сквозь столетия
Пешая
96 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
Погрузитесь в историю Углича: Кремль, монастыри, старинные улицы и уникальные истории. Увлекательное путешествие во времени за три часа
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
23 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Откройте для себя уникальный Углич: от древнего кремля до самобытной деревни кацкарей. Почувствуйте дух старины
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
9 сен в 12:30
от 4 300 за всё до 5 чел.
Уютная старина Углича
Пешая
85 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютная старина Углича
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Начало: На площади Успенской
Завтра в 09:00
9 сен в 12:00
от 3 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    27 августа 2024
    Уютная старина Углича
    Нам очень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать гида своим друзьям.
  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Углич сквозь столетия
    Мы много путешествуем по разным городам и часто заказываем экскурсии на Трипстере. Можем с уверенностью назвать Анну одним из лучших
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    гидов, кто с нами когда-либо работал! Экскурсия очень грамотно структурирована, в то же время Анна легко адаптируется к пожеланиям туристов и плавно корректирует маршрут и содержание экскурсии, при этом не нарушая хода повествования. Кажется, что она может много рассказать о каждом здании и домике города, даже отклоняясь от обычных туристических мест. Кроме того, Анна очень приятна и деликатна в общении. Три часа экскурсии пролетели незаметно! Большое спасибо!!! Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анжелика
    17 августа 2024
    Углич сквозь столетия
    Были в августе 2024. Спасибо огромное Анне за проведенную экскурсию. Очень понравилось. Ненавязчиво, но очень информативно прошло наше знакомство с
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    г. Углич. Анна очень интересно рассказывала, видно, что очень любит и гордиться своим городом. После экскурсии проштудировали интернет и ещё раз почитали историю города. Обязательно ещё приедем и, надеюсь, еще раз увидимся с Анной 🤗🤗🤗

    Были в августе 2024. Спасибо огромное Анне за проведенную экскурсию. Очень понравилось. Ненавязчиво, но очень информативно
  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Углич сквозь столетия
    Отличный гид. Прекрасно знает город и его историю. Приятно слушать. Отличный маршрут. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
    Замечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтовая, но дорога ровная, специальной
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    машины не требует. Любопытная, почти этнографическая, экскурсия по быту и языку кацкарей. Есть возможность купить деревенские продукты и сувениры. Лучше, конечно, при себе наличность иметь. Очень вкусный обед из печи.

    Замечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтоваяЗамечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтоваяЗамечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтоваяЗамечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтоваяЗамечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтоваяЗамечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтовая
  • О
    Ольга
    6 июля 2024
    Уютная старина Углича
    Первый раз были в Угличе. Экскурсию провела Анастасия. Три с лишним часа пролетели как один миг. Прекрасная подача истории. Мы были очень довольны. Спасибо большое. Вернемся еще раз и узнаем еще что- то новое
  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
    Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения! Впервые удивления керосиновую лампу-аккумулятор!
    Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения!Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения!Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения!Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения!Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения!
  • К
    Клара
    7 июня 2024
    Уютная старина Углича
    В Угличе были несколько раз. И каждый раз восхищаемся этим уютным, с богатой историей городом. В этот раз благодаря гиду Анастасии узнали новые интересные факты и побывали в местах, которые раньше небыли в планах экскурсий.
    В Угличе были несколько раз. И каждый раз восхищаемся этим уютным, с богатой историей городом. В
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
    Анастасия - прекрасный рассказчик, провели с Настей весь день, после прогулки по городу съездили к кацкарям, а потом ещё покатались
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    на лодочке, получилось очень насыщенно и интересно. Настя знает очень много фактов, готова ответить на любой вопрос и удивило, насколько Анастасия предана городу и идентифицирует себя с ним и с его историей. Это очень радует

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Углич сквозь столетия
  2. Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
  3. Уютная старина Углича
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Успенская площадь
  7. Палаты угличских князей
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в сентябре 2024
Сейчас в Угличе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 300. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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