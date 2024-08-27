3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Углич сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по Кремлю и монастырям
Погрузитесь в историю Углича: Кремль, монастыри, старинные улицы и уникальные истории. Увлекательное путешествие во времени за три часа
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
Колоритный Углич: от кремля до кацкарей
Откройте для себя уникальный Углич: от древнего кремля до самобытной деревни кацкарей. Почувствуйте дух старины
Начало: На Успенской площади
Завтра в 09:00
9 сен в 12:30
от 4 300₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютная старина Углича
Познакомиться с летописью города на Волге и ощутить дух древнерусской земли
Начало: На площади Успенской
Завтра в 09:00
9 сен в 12:00
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра27 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать гида своим друзьям.
- ЕЕлена20 августа 2024Мы много путешествуем по разным городам и часто заказываем экскурсии на Трипстере. Можем с уверенностью назвать Анну одним из лучших
- ААнжелика17 августа 2024Были в августе 2024. Спасибо огромное Анне за проведенную экскурсию. Очень понравилось. Ненавязчиво, но очень информативно прошло наше знакомство с
- ММария12 августа 2024Отличный гид. Прекрасно знает город и его историю. Приятно слушать. Отличный маршрут. Рекомендую.
- ООльга21 июля 2024Замечательная экскурсия, очень приятная интеллигентная гид, Анастасия. До деревни кацкарей ехать достаточно долго, часть дороги грунтовая, но дорога ровная, специальной
- ООльга6 июля 2024Первый раз были в Угличе. Экскурсию провела Анастасия. Три с лишним часа пролетели как один миг. Прекрасная подача истории. Мы были очень довольны. Спасибо большое. Вернемся еще раз и узнаем еще что- то новое
- ООльга9 июня 2024Чудесная экскурсия! Анастасия очень внимательно относилась к нашим вопросам! Блюда из печи - отдельный вид наслаждения! Впервые удивления керосиновую лампу-аккумулятор!
- ККлара7 июня 2024В Угличе были несколько раз. И каждый раз восхищаемся этим уютным, с богатой историей городом. В этот раз благодаря гиду Анастасии узнали новые интересные факты и побывали в местах, которые раньше небыли в планах экскурсий.
- ЮЮлия4 сентября 2023Анастасия - прекрасный рассказчик, провели с Настей весь день, после прогулки по городу съездили к кацкарям, а потом ещё покатались
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Угличу в сентябре 2024
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