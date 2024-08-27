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гидов, кто с нами когда-либо работал! Экскурсия очень грамотно структурирована, в то же время Анна легко адаптируется к пожеланиям туристов и плавно корректирует маршрут и содержание экскурсии, при этом не нарушая хода повествования. Кажется, что она может много рассказать о каждом здании и домике города, даже отклоняясь от обычных туристических мест. Кроме того, Анна очень приятна и деликатна в общении. Три часа экскурсии пролетели незаметно! Большое спасибо!!! Однозначно рекомендуем!