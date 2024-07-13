2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, кремль и святые места
Погрузитесь в историю Углича, посетив его сердце - Угличский кремль, и узнайте тайны древних храмов и монастырей
Начало: Успенская площадь, Углич
Расписание: По договоренности
8 авг в 13:00
10 авг в 16:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Угличу с посещением музея Гидроэнергетики
Откройте для себя красоту Углича и тайны гидроэнергетики в одной увлекательной экскурсии. Погрузитесь в историю и науку
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Угличу с посещением музеев
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаковые места: от Успенского храма до уникальных музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Угличу: от церквей до Угличской ГЭС
Погрузитесь в историю Углича, посетив его знаменитые церкви, монастыри и уникальную Угличскую ГЭС
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Угличу: история, монастыри и Кремль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, осмотрев его знаковые места и монастыри, насладитесь красотой и историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по запросу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич: историческое путешествие по жемчужине России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: Ростовская улица, 22, Углич
Расписание: С 09.00 до 14.00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 июля 2024Отличный экскурсовод, интересный рассказ о городе
- AAnastasija13 мая 2024Были на экскурсии с экскурсоводам Наталией. Прекрасный, знающий профессионал. Экскурсия прошла легко, было очень интересно слушать об истории города, посетили уютный центр города. Обменялись мнениями, спасибо большое за экскурсию. Очень всем рекомендую!
- ААндрей1 мая 2024Интересная познавательная экскурсия по Угличу, с глубоким погружением в историю. Было очень интересно. Прошли практически всю основную часть города, узнали много для себя нового. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Популярные экскурсии»
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