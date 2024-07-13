A Anastasija

Были на экскурсии с экскурсоводам Наталией. Прекрасный, знающий профессионал. Экскурсия прошла легко, было очень интересно слушать об истории города, посетили уютный центр города. Обменялись мнениями, спасибо большое за экскурсию. Очень всем рекомендую!