2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
6 авг в 11:00
8 авг в 14:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
30 минут
Водная прогулка
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
8 авг в 17:00
10 авг в 09:30
58005 220₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗагадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
3 200₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по святыням Углича: церкви Флора и Лавры, Димитрия на Крови и Воскресенский монастырь
6 авг в 17:30
11 авг в 16:30
от 2 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 августа 2024Все было замечательно! Спасибо Ксении за экскурсию! У нас были маленькие дети, это вносило свои коррективы, но никак не повлияло на качество! ❤️🌹
- ЕЕлена3 августа 2024Шикарный экскурсовод. Интересно и познавательно провела экскурсию. Интересно и развёрнуто отвечает на вопросы, хороший собеседник.
- ВВиктория2 августа 2024Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!
- ААлександра2 августа 2024Нам все очень понравилось
- ЕЕлена31 июля 2024Спасибо большое Олегу за экскурсию! Хотели поехать на экскурсию длительностью не более двух часов, но, в то же время, максимально
- ЕЕлена28 июля 2024Очень понравилась экскурсия «По волжской глади»! Интересные факты, отличная прогулка. Благодаря Надежде посетили чудотворную икону. Всё супер!
- ММария27 июля 2024Отличная экскурсия! Много интересного материала, и Ксения прекрасный рассказчик! Сын 10 лет очень увлеченно слушал и много запомнил по прошествии времени. Рассказ построен очень грамотно! Очень понравился город
- ААнастасия27 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Были с двумя подростками, которых порой трудно заинтересовать, но даже они получили большое удовольствие. Очень интересно
- ЕЕвгения24 июля 2024Прекрасная экскурсия солнечным летним днем! Чистый катер, замечательный капитан и интересный, интеллигентный экскурсовод Надежда! Очень приятные впечатления у взрослых и детей!
- ООльга21 июля 2024Действительно отличная экскурсия. Живая, честная, невероятно интересная! Нас было трое, и мы все считаем, что нам очень повезло и с экскурсовод, и с выбором темы. Однозначно рекомендую!!
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