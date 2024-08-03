О Ольга Сказочный Углич Все было замечательно! Спасибо Ксении за экскурсию! У нас были маленькие дети, это вносило свои коррективы, но никак не повлияло на качество! ❤️🌹

Е Елена Загадочный Углич: история, тайны, легенды Шикарный экскурсовод. Интересно и познавательно провела экскурсию. Интересно и развёрнуто отвечает на вопросы, хороший собеседник.

В Виктория Углич - любовь с первого взгляда Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!

А Александра Сказочный Углич Нам все очень понравилось

Е Елена Углич - любовь с первого взгляда читать дальше информативную. Чуть более часа провели в Кремле, а остальное время - на машине по городу. Рекомендую, если интересует формат на машине. Спасибо большое Олегу за экскурсию! Хотели поехать на экскурсию длительностью не более двух часов, но, в то же время, максимально

Е Елена По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом Очень понравилась экскурсия «По волжской глади»! Интересные факты, отличная прогулка. Благодаря Надежде посетили чудотворную икону. Всё супер!

М Мария Сказочный Углич Отличная экскурсия! Много интересного материала, и Ксения прекрасный рассказчик! Сын 10 лет очень увлеченно слушал и много запомнил по прошествии времени. Рассказ построен очень грамотно! Очень понравился город

А Анастасия По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом читать дальше Надежда рассказывает о городе и исторических событиях. Отдельно хочется отметить капитана и аккуратность вождения катера. Экскурсия с воды открывает город и его окрестности совсем с другой стороны. Большое спасибо за экскурсию! Были с двумя подростками, которых порой трудно заинтересовать, но даже они получили большое удовольствие. Очень интересно

Е Евгения По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом Прекрасная экскурсия солнечным летним днем! Чистый катер, замечательный капитан и интересный, интеллигентный экскурсовод Надежда! Очень приятные впечатления у взрослых и детей!