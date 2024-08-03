Все – экскурсии в Угличе

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Угличе, цены от 2 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сказочный Углич
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Сказочный Углич: Путешествие сквозь века от Кремля до Воскресенского монастыря
Погрузитесь в уникальную атмосферу Углича, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по эпохам
Начало: На Успенской площади
6 авг в 11:00
8 авг в 14:00
3 200 за всё до 10 чел.
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
На катере
скидка
10%
123 отзыва
30 минут
Водная прогулка
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
8 авг в 17:00
10 авг в 09:30
58005 220 за всё до 5 чел.
Углич - любовь с первого взгляда
На машине
130 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Углич - любовь с первого взгляда: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу древнего Углича, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
4 500 за всё до 4 чел.
Загадочный Углич: история, тайны, легенды
Пешая
132 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Загадочный Углич: погружение в историю, тайны и легенды города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Угличу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Успенская площадь, д. 5
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
3 200 за всё до 6 чел.
Углич в лучах закатного солнца
Пешая
29 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Углич в лучах закатного солнца: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по святыням Углича: церкви Флора и Лавры, Димитрия на Крови и Воскресенский монастырь
6 авг в 17:30
11 авг в 16:30
от 2 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Сказочный Углич
    Все было замечательно! Спасибо Ксении за экскурсию! У нас были маленькие дети, это вносило свои коррективы, но никак не повлияло на качество! ❤️🌹
  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Шикарный экскурсовод. Интересно и познавательно провела экскурсию. Интересно и развёрнуто отвечает на вопросы, хороший собеседник.
  • В
    Виктория
    2 августа 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!
    Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!Большая удача, встретится и слушать такого экскурсовода как Олег! Спасибо большое, за интереснейший рассказ, наслаждались каждым сказаным словом!
  • А
    Александра
    2 августа 2024
    Сказочный Углич
    Нам все очень понравилось
  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Углич - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за экскурсию! Хотели поехать на экскурсию длительностью не более двух часов, но, в то же время, максимально
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    информативную. Чуть более часа провели в Кремле, а остальное время - на машине по городу. Рекомендую, если интересует формат на машине.

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Очень понравилась экскурсия «По волжской глади»! Интересные факты, отличная прогулка. Благодаря Надежде посетили чудотворную икону. Всё супер!
  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Сказочный Углич
    Отличная экскурсия! Много интересного материала, и Ксения прекрасный рассказчик! Сын 10 лет очень увлеченно слушал и много запомнил по прошествии времени. Рассказ построен очень грамотно! Очень понравился город
  • А
    Анастасия
    27 июля 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Большое спасибо за экскурсию! Были с двумя подростками, которых порой трудно заинтересовать, но даже они получили большое удовольствие. Очень интересно
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    Надежда рассказывает о городе и исторических событиях. Отдельно хочется отметить капитана и аккуратность вождения катера. Экскурсия с воды открывает город и его окрестности совсем с другой стороны.

    Большое спасибо за экскурсию! Были с двумя подростками, которых порой трудно заинтересовать, но даже они получили
  • Е
    Евгения
    24 июля 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Прекрасная экскурсия солнечным летним днем! Чистый катер, замечательный капитан и интересный, интеллигентный экскурсовод Надежда! Очень приятные впечатления у взрослых и детей!
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Загадочный Углич: история, тайны, легенды
    Действительно отличная экскурсия. Живая, честная, невероятно интересная! Нас было трое, и мы все считаем, что нам очень повезло и с экскурсовод, и с выбором темы. Однозначно рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сказочный Углич
  2. По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
  3. Углич - любовь с первого взгляда
  4. Загадочный Углич: история, тайны, легенды
  5. Углич в лучах закатного солнца
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Воскресенский монастырь
  7. Успенская площадь
  8. Палаты угличских князей
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в августе 2024
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