В ходе экскурсии мы посетим не только привычный правобережный Углич, но и отправимся в малоизвестное туристам Левобережье города.

Углич располагается на двух берегах Волги. Чаще всего, в ходе экскурсий, внимание уделяется его правой стороне, так как именно на правом берегу Волги началась история города, там находится Угличский кремль. И часто упускают из виду Левобережье, а зря. Малая сторона, а именно так в старину называли эту часть города, таит в себе немало интересного. Да, там не сохранились памятники архитектуры, но тем не менее история этого края довольно богата.

В ходе обзорной экскурсии вы узнаете много любопытных фактов и местных легенд, услышите подробный рассказ о грандиозном строительстве Угличского гидроузла, посетите два действующих монастыря, прокатитесь по живописным местам, побываете там, куда не водят туристов.

При желании в программу можно будет включить посещение Угличского кремля. Тогда продолжительность экскурсии увеличится.

Экскурсия проводится на машине.