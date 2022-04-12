Два Углича (Углич классический и малоизвестное Левобережье)

Два Углича

Мини-группа
Два Углича (Углич классический и малоизвестное Левобережье)
Два Углича (Углич классический и малоизвестное Левобережье)
Два Углича (Углич классический и малоизвестное Левобережье)
Два Углича (Углич классический и малоизвестное Левобережье)
Два Углича (Углич классический и малоизвестное Левобережье)

Что вас ожидает 🤩

  • Богоявленский женский монастырь
  • Воскресенский мужской монастырь
  • Угличская ГЭС
  • Шлюз
  • Площадь Успенская
  • Волжская набережная
  • Церковь Рождества Иоанна Предтечи
В ходе экскурсии мы посетим не только привычный правобережный Углич, но и отправимся в малоизвестное туристам Левобережье города.
Углич располагается на двух берегах Волги. Чаще всего, в ходе экскурсий, внимание уделяется его правой стороне, так как именно на правом берегу Волги началась история города, там находится Угличский кремль. И часто упускают из виду Левобережье, а зря. Малая сторона, а именно так в старину называли эту часть города, таит в себе немало интересного. Да, там не сохранились памятники архитектуры, но тем не менее история этого края довольно богата.
В ходе обзорной экскурсии вы узнаете много любопытных фактов и местных легенд, услышите подробный рассказ о грандиозном строительстве Угличского гидроузла, посетите два действующих монастыря, прокатитесь по живописным местам, побываете там, куда не водят туристов.
При желании в программу можно будет включить посещение Угличского кремля. Тогда продолжительность экскурсии увеличится.
Экскурсия проводится на машине.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение двух монастырей
Что не входит
  • Посещение кремля
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Островского, д. 1 (у кафе «Опята»)
Завершение: площадь Успенская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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