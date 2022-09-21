Наш город славится историей и живописными пейзажами; но есть еще одна гордость Углича — часовой завод «Чайка». Кто-то до сих пор пользуется его продукцией, отмечая высокое качество. На экскурсии вы одновременно погрузитесь в давнее и недавнее, советское прошлое: после знакомства с городом вы попадете в музей завода и разберетесь, что скрывает циферблат знаменитых часов.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории и легенды городка на Волге

В первой части — обзорная экскурсия по Угличу. Мы прогуляемся по Волжской набережной и увидим Угличский гидроузел, на Успенской площади рассмотрим яркие торговые ряды и обсудим местное купечество. А еще полюбуемся храмовой архитектурой: церковью Димитрия на Крови, церковью Рождества Иоанна Предтечи и ансамблем Воскресенского монастыря.

На месте основания города поговорим о том, когда и как возник город, кто его основал и почему так назвал. Будут и легенды: о Петушином камне, о необычной цепи, украшающей набережную, и обязательно о царевиче Дмитрии — я поделюсь деталями этой истории, которые вы еще не знаете.

Не обойду стороной и современную жизнь города, покажу где можно купить вкусные угличские сувениры.

Как создаются знаменитые часы

После вас ждет экскурсия по музею часового завода «Чайка» с местным гидом. Часы на заводе стали выпускать далеко не сразу — вы узнаете, что до этого здесь производили, как в СССР зарождалось часовое производство и к каким ухищрениям приходилось прибегать отечественным делегациями, чтобы перенять опыт часового дела у зарубежных партнеров. Услышите о судьбе завода и о том, как он «выживал» в 90-е. И конечно, увидите множество советских экземпляров часов «Чайка», а также сам механизм и его отдельные части.

По желанию здесь же можно приобрести продукцию завода.

Кому будет интересна экскурсия

Путешественникам старше 15 лет.

Организационные детали

До Музея часового завода мы можем добраться на вашем трансфере или же арендовать такси (не входит в стоимость, около 140-170 руб.).

Посещение музея часового завода «Чайка»