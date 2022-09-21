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Описание
Что вас ожидает
Истории и легенды городка на Волге
В первой части — обзорная экскурсия по Угличу. Мы прогуляемся по Волжской набережной и увидим Угличский гидроузел, на Успенской площади рассмотрим яркие торговые ряды и обсудим местное купечество. А еще полюбуемся храмовой архитектурой: церковью Димитрия на Крови, церковью Рождества Иоанна Предтечи и ансамблем Воскресенского монастыря. На месте основания города поговорим о том, когда и как возник город, кто его основал и почему так назвал. Будут и легенды: о Петушином камне, о необычной цепи, украшающей набережную, и обязательно о царевиче Дмитрии — я поделюсь деталями этой истории, которые вы еще не знаете. Не обойду стороной и современную жизнь города, покажу где можно купить вкусные угличские сувениры.
Как создаются знаменитые часы
После вас ждет экскурсия по музею часового завода «Чайка» с местным гидом. Часы на заводе стали выпускать далеко не сразу — вы узнаете, что до этого здесь производили, как в СССР зарождалось часовое производство и к каким ухищрениям приходилось прибегать отечественным делегациями, чтобы перенять опыт часового дела у зарубежных партнеров. Услышите о судьбе завода и о том, как он «выживал» в 90-е. И конечно, увидите множество советских экземпляров часов «Чайка», а также сам механизм и его отдельные части. По желанию здесь же можно приобрести продукцию завода.
Кому будет интересна экскурсия
Путешественникам старше 15 лет.
Организационные детали
До Музея часового завода мы можем добраться на вашем трансфере или же арендовать такси (не входит в стоимость, около 140-170 руб.).
Посещение музея часового завода «Чайка»
Вход и экскурсия по музею оплачиваются отдельно; в музее нет фиксированной платы за билеты, экскурсия проводится за пожертвование
Экскурсию можно попробовать забронировать на другой день, это необходимо делать заранее, минимум за 4-5 дней, чтобы я могла договориться с музеем часов «Чайка»; детали уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Волжская набережная, у кафе «Опята» (ул. Островского, д. 1)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Угличе
Провела 149 экскурсий для 322 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости Углича! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с историческим образованием. Очень люблю свой город и горжусь им, ведь за более чем тысячелетнюю историю Углич пережил многое, несколько раз, словно птица Феникс, возрождался из пепла и при всем этом не утратил своего очарования! Буду рада рассказать обо всем этом на нашей экскурсии. Помимо фактов поведаю и предания старины глубокой: местные легенды и фольклор. Также предлагаю вашему вниманию экскурсию в тихий уютный город Мышкин! Скучно не будет!