Н Надежда 5

Хочется особо отметить нашего инструктора - Самсонова Егора. Спокойный, уверенный профессионал, рассказывал много про Урал и другие свои путешествия, приятный в общении, да еще и замечательный повар)) нам очень повезло, что мы путешествовали с ним.