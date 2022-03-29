Экскурсии по Ухте

Все экскурсии в Ухте, билеты и развлечения

Забронируйте экскурсию в Ухте на 2022 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 40000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
15 дней
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Активный тур в национальном парке Югыд Ва
26 июля
40 000 за 1 человека
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
1 день
🚁 На вертолёте
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Экскурсионный тур «Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер» на 1 день
2 июля
16 июля
30 июля
12 авг
65 000 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Ухте»

ХОРОШО
🧭
ТАМ