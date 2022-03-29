Все экскурсии в Ухте, билеты и развлечения
Забронируйте экскурсию в Ухте на 2022 год, 6 ⭐ отзывов, цены от 40000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
Авторский тур
Большая Страна
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Активный тур в национальном парке Югыд Ва
26 июля
40 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 15 чел.
Большая Страна
Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер
Экскурсионный тур «Вертолетная экскурсия на плато Маньпупунер» на 1 день
2 июля
16 июля
30 июля
12 авг
65 000₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Ухте»
- ММария29 марта 2022Грамотные гиды, красивейшее места.
- ННадежда24 марта 2022Дмитрию и Людмиле респект. Молодцы. Спасибо!
- ВВасилий Зудин7 февраля 2022Всем рекомендую смело выбирать данный тур. Организаторы отработали на 5+
- ННадежда24 августа 2021Хочется особо отметить нашего инструктора - Самсонова Егора. Спокойный, уверенный профессионал, рассказывал много про Урал и другие свои путешествия, приятный в общении, да еще и замечательный повар)) нам очень повезло, что мы путешествовали с ним.
- ЕЕфремов Владимир23 августа 2021Интересное место.
- ООльга21 июля 2021Спасибо за организацию моего отдыха