Прибытие в г. Ухта.
Встреча группы в 15:00 на ж/д вокзале г. Ухта
Далее доброска до г. Вук-тыл.
Ночевка.
Ночевка на стоянке КОП "Верхний Щугор".
Со стоянки можно совершить радиальный выход на гору Ярута.
Посещение стелы «Европа-Азия».
Сплав от стоянки КОП «Верхний Щугор» до стоянки «Понья» (12 км).
Ночевка на стоянке.
Сплав от стоянки «Понья» до стоянки «Озерная» (55 км).
Ночевка на стоянке.
Сплав от стоянки «Озерная» до стоянки «Пороги» (32 км).
Ночевка на стоянке «Пороги».
Сплав от стоянки «Пороги» до стоянки «Торговая» (22 км).
Ночевка на стоянке «Торговая».
Сплав от стоянки «Торговая» до стоянки «Глубник» (24 км).
Ночевка на стоянке «Глубник».
Делаем радиальный выход на гору Тельпосиз.
Стоянка на "Глубник".
Сплав от стоянки «Глубник» до стоянки «Седью» (30 км).
Ночевка на стоянке «Седью».
Во время сплава знакомство с геопамятником "Овин-камень".
Сплав от стоянки «Седью» до стоянки «Малый Паток» (26 км).
Ночевка на стоянке.
Баня.
Сплав от стоянки «Малый Паток» до стоянки «Рублевая» (14 км).
Ночевка на стоянке "Рублевая".
Сплав до стоянки "Ихтиологов" (30 км).
Во время сплава можно совершить радиальную экскурсию на водопад на Верхних воротах Щугора.
Ночевка на стоянке «Ихтиологов».
Сплав от стоянки «Ихтиологов» до стоянки «Мичабичевник» (31 км).
Ночевка на стоянке «Мичабичевник».
Сплав от стоянки «Мичабичевник» до КОП в устье р. Щугор (30 км).
Ночевка на стоянке КОП «у.р. Щугор».
Во время сплава знакомство с геопамятником Нижние ворота р. Щугор.
Доставка туристов на катере от КОП Устье Щугора в Вук-Тыл + трансфер из Вук-Тыла в Ухту.
Ориентировочное время прибытия в Ухту в 23:00 к ж/д вокзалу.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
За время сплава можно познакомиться с объектами геологического наследия:
«Овин-камень». Располагается в 7 км от устья р. Тельпос прямо посреди реки. Представляет собой огромный булыжник высотой около 10 м и диаметром приблизительно 25 метров.
«Гердьюсский». Расположен на левом берегу р. Щугор, в 0,5 км ниже устья р. Гердью. Это невысокие (до 20 м) красивые скалы, тянущиеся 250 метров по левом берегу Щугора.
«Пристаньшорский». Расположен на правом берегу р. Щугор у ручья Пристань шор. Скалы высотой 15 м тянутся по правому берегу Щугора на протяжении 350 м.
«Верхние ворота р. Щугор». Представляют собой скальный каньон (35 км от устья р. Малый Паток). Общая протяженность каньонообразной долины составляет около 1 км. Ниже скал правого берега в Щугор впадает ручей Вельдор-кырта-ёль с узкой, глубоко врезанной долиной-ущельем. Вверх по ручью, в 150 м от устья, расположен живописный водопад. Он падает почти с 15-метровой высоты — это один из крупнейших водопадов на Северном Урале.
«Средние ворота р. Щугор» (23 км ниже стоянки Рублевая). Голые отвесные скалы по обоим берегам поднимаются вверх на 60 м.