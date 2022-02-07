Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»

Активный тур в национальном парке Югыд Ва

5
3 отзыва
Активный тур в национальном парке «Югыд Ва.

Сплав по северной реке Щугор протяженностью 310 км! Щугор – отличная не экстремальная речка с очень чистой водой, отсутствием населенки и клещей, прекрасной рыбалкой, замечательными видами, дикими берегами, приличным течением, скалистыми утесами. Плывя по ней, ощущаешь истинный отдых и полное отрешение от цивилизации.
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Сплав по реке Щугор в национальном парке «Югыд Ва»
Ближайшие даты:
26
июл

Что вас ожидает 🤩

Мегасплав в 310 км!
Мегасплав в 310 км!
Активный отдых и невероятные красоты национального парка «Югыд ва»
Живописные скалы и водопады
Живописные скалы и водопады
За время сплава познакомимся со многими объектами геологического наследия

Программа тура по дням

1 день
Встреча в г. Ухта

Прибытие в г. Ухта.

Встреча группы в 15:00 на ж/д вокзале г. Ухта

Далее доброска до г. Вук-тыл.

Ночевка.

2 день
Стоянка Верхний Щугор

Ночевка на стоянке КОП "Верхний Щугор".

Со стоянки можно совершить радиальный выход на гору Ярута.

Посещение стелы «Европа-Азия».

3 день
Сплав до стоянки «Понья»

Сплав от стоянки КОП «Верхний Щугор» до стоянки «Понья» (12 км).

Ночевка на стоянке.

4 день
Сплав до стоянки «Озерная»

Сплав от стоянки «Понья» до стоянки «Озерная» (55 км).

Ночевка на стоянке.

5 день
Сплав до стоянки «Пороги»

Сплав от стоянки «Озерная» до стоянки «Пороги» (32 км).

Ночевка на стоянке «Пороги».

6 день
Сплав до стоянки «Торговая»

Сплав от стоянки «Пороги» до стоянки «Торговая» (22 км).

Ночевка на стоянке «Торговая».

7 день
Сплав до стоянки «Глубник»

Сплав от стоянки «Торговая» до стоянки «Глубник» (24 км).

Ночевка на стоянке «Глубник».

8 день
Выход на гору Тельпосиз

Делаем радиальный выход на гору Тельпосиз.

Стоянка на "Глубник".

9 день
Сплав до стоянки «Седью»

Сплав от стоянки «Глубник» до стоянки «Седью» (30 км).

Ночевка на стоянке «Седью».

Во время сплава знакомство с геопамятником "Овин-камень".

10 день
Сплав до стоянки «Малый Паток»

Сплав от стоянки «Седью» до стоянки «Малый Паток» (26 км).

Ночевка на стоянке.

Баня.

11 день
Сплав до стоянки «Рублевая»

 Сплав от стоянки «Малый Паток» до стоянки «Рублевая» (14 км).

Ночевка на стоянке "Рублевая".

12 день
Сплав до стоянки &quot;Ихтиологов&quot;

Сплав до стоянки "Ихтиологов" (30 км).

Во время сплава можно совершить радиальную экскурсию на водопад на Верхних воротах Щугора.

Ночевка на стоянке «Ихтиологов».

13 день
Сплав до стоянки «Мичабичевник»

Сплав от стоянки «Ихтиологов» до стоянки «Мичабичевник» (31 км).

Ночевка на стоянке «Мичабичевник».

14 день
Сплав до КОП в устье р. Щугор

Сплав от стоянки «Мичабичевник» до КОП в устье р. Щугор (30 км).

Ночевка на стоянке КОП «у.р. Щугор».

Во время сплава знакомство с геопамятником Нижние ворота р. Щугор.

15 день
Отъезд

Доставка туристов на катере от КОП Устье Щугора в Вук-Тыл + трансфер из Вук-Тыла в Ухту.

Ориентировочное время прибытия в Ухту в 23:00 к ж/д вокзалу.

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доброска Ухта – Вуктыл – КОП Усть Щугор и обратно
  • Услуги инструктора
  • Питание по программе
  • Проживание в домиках /кемпингах
  • Прокат туристического оборудования и инвентаря: палатки, спальники, коврики, костровое оборудование, катамараны
  • Походная баня
  • Страховка от НС
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ухта и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Коми, Ухта
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, маски и перчатки;
  • штормовка (легкая ветрозащитная куртка без подклада);
  • флисовая кофта (легкая, теплая, быстро сохнущая);
  • термобельё или футболка с длинным рукавом (синтетика, чтобы быстро сохла);
  • футболка с коротким рукавом;
  • штаны 2 пары (парадно-выходные и ходовые);
  • носки 4 пары (термоноски – 3 пары (синтетика, чтобы быстро сохли и прочные), теплые – 1 пара);
  • головной убор (бейсболка / бандана / панама и москитная сетка (по желанию));
  • дождевик (плащ);
  • обувь 2 пары: ходовая – кроссовки или ботинки (защищенный носок, твердая подошва) и сапоги из Эва (легкие);
  • антикомарин: спрей 1 флакон (OFF Экстрим) и пластинки (для палатки);
  • шапочка + перчатки;
  • аптечка (лейкопластырь рулонный, таблетки от собственных хронических заболеваний);
  • рюкзак (объем не менее 80 литров), гермочехол;
  • коврик;
  • спальный мешок (–10 °C);
  • тарелка, кружка, нож, ложка;
  • предметы личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, мыло, туалетная бумага);
  • сидушка;
  • часы наручные (по желанию);
  • жилет (непродуваемый, легкий, теплый; по желанию);
  • крем от солнца, гигиеническая помада (по желанию);
  • рюкзак для восхождений (легкий, маленький, без твердой спинки, что сложить кофту, дождевик, перекус, фляжку);
  • фляжка или бутылка пластиковая 0,5 л;
  • гермомешок (можно внутрь рюкзака, можно сверху рюкзака, можно вместо рюкзака);
  • бродни (если у вас они есть, берите).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что увидим в туре?

За время сплава можно познакомиться с объектами геологического наследия:

«Овин-камень». Располагается в 7 км от устья р. Тельпос прямо посреди реки. Представляет собой огромный булыжник высотой около 10 м и диаметром приблизительно 25 метров.

«Гердьюсский». Расположен на левом берегу р. Щугор, в 0,5 км ниже устья р. Гердью. Это невысокие (до 20 м) красивые скалы, тянущиеся 250 метров по левом берегу Щугора.

«Пристаньшорский». Расположен на правом берегу р. Щугор у ручья Пристань шор. Скалы высотой 15 м тянутся по правому берегу Щугора на протяжении 350 м.

«Верхние ворота р. Щугор». Представляют собой скальный каньон (35 км от устья р. Малый Паток). Общая протяженность каньонообразной долины составляет около 1 км. Ниже скал правого берега в Щугор впадает ручей Вельдор-кырта-ёль с узкой, глубоко врезанной долиной-ущельем. Вверх по ручью, в 150 м от устья, расположен живописный водопад. Он падает почти с 15-метровой высоты — это один из крупнейших водопадов на Северном Урале.

«Средние ворота р. Щугор» (23 км ниже стоянки Рублевая). Голые отвесные скалы по обоим берегам поднимаются вверх на 60 м.

Особенности тура
  • Заброска к началу маршрута автотранспортом с г. Вуктыл до стоянки КОП «Верхний Щугор» (130 км) по вдольтрассовому проезду газопровода (требуется спец. разрешение).
  • Туроператор оставляет за собой право изменять программу тура, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
  • При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 фев 2022
Всем рекомендую смело выбирать данный тур. Организаторы отработали на 5+
Н
24 авг 2021
Хочется особо отметить нашего инструктора - Самсонова Егора. Спокойный, уверенный профессионал, рассказывал много про Урал и другие свои путешествия, приятный в общении, да еще и замечательный повар)) нам очень повезло, что мы путешествовали с ним.
О
21 июля 2021
Спасибо за организацию моего отдыха

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