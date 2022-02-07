За время сплава можно познакомиться с объектами геологического наследия:



«Овин-камень». Располагается в 7 км от устья р. Тельпос прямо посреди реки. Представляет собой огромный булыжник высотой около 10 м и диаметром приблизительно 25 метров.



«Гердьюсский». Расположен на левом берегу р. Щугор, в 0,5 км ниже устья р. Гердью. Это невысокие (до 20 м) красивые скалы, тянущиеся 250 метров по левом берегу Щугора.



«Пристаньшорский». Расположен на правом берегу р. Щугор у ручья Пристань шор. Скалы высотой 15 м тянутся по правому берегу Щугора на протяжении 350 м.



«Верхние ворота р. Щугор». Представляют собой скальный каньон (35 км от устья р. Малый Паток). Общая протяженность каньонообразной долины составляет около 1 км. Ниже скал правого берега в Щугор впадает ручей Вельдор-кырта-ёль с узкой, глубоко врезанной долиной-ущельем. Вверх по ручью, в 150 м от устья, расположен живописный водопад. Он падает почти с 15-метровой высоты — это один из крупнейших водопадов на Северном Урале.



«Средние ворота р. Щугор» (23 км ниже стоянки Рублевая). Голые отвесные скалы по обоим берегам поднимаются вверх на 60 м.