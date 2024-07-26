4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
Завтра в 11:30
6 авг в 10:30
3 900₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Ушканьи острова: царство байкальских нерп и муравейников (всё включено)
Водная прогулка в Улан-Удэ - увлекательное путешествие по живописным местам Забайкальского национального парка
Начало: В Улан-Удэ или других местах по маршруту (смотрите...
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00 и 10:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
15 600₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
6 авг в 06:30
7 авг в 06:30
29 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Групповая
Групповая экскурсия в Улан-Удэ: культура, легенды и традиции Байкала
Погружение в бурятскую культуру и традиции на берегу Байкала. Уникальные обряды и легенды ждут вас
Начало: Местность «Каменная черепаха»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория26 июля 2024Шикарные места, прекрасный гид! Если вы будете в Улан Удэ, советую к посещению данные места
- ААртем20 июля 2024Было все отлично, благодарю
- ППолина8 июля 2024Всем советую посетить экскурсию. Самая интересная поездка после Иволгинского дацана. Организатор оперативно со мной связалась и даже заехала в отель. Приятная рассказчица, много структурированной и интересной информации. Получила больше впечатлений, чем ожидала.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Что ещё посмотреть»
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