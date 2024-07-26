В Виктория Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы Шикарные места, прекрасный гид! Если вы будете в Улан Удэ, советую к посещению данные места

Н Надежда Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан Экскурсия понравилась, экскурсовод (она же водитель) владеет темой, всё подробно рассказала, показала. Спасибо!

А Артем Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы Было все отлично, благодарю

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П Полина Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы Всем советую посетить экскурсию. Самая интересная поездка после Иволгинского дацана. Организатор оперативно со мной связалась и даже заехала в отель. Приятная рассказчица, много структурированной и интересной информации. Получила больше впечатлений, чем ожидала.