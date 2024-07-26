Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Улан-Удэ, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
На машине
56 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
Завтра в 11:30
6 авг в 10:30
3 900 за человека
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
На машине
37 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
6 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 2 800 за человека
Место силы на Байкале
3 часа
Групповая
Групповая экскурсия в Улан-Удэ: культура, легенды и традиции Байкала
Погружение в бурятскую культуру и традиции на берегу Байкала. Уникальные обряды и легенды ждут вас
Начало: Местность «Каменная черепаха»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
5 000 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
  2. Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
  3. Место силы на Байкале
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в августе 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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