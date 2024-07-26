4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
Завтра в 11:30
6 авг в 10:30
3 900₽ за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
6 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 2 800₽ за человека
3 часа
Групповая
Групповая экскурсия в Улан-Удэ: культура, легенды и традиции Байкала
Погружение в бурятскую культуру и традиции на берегу Байкала. Уникальные обряды и легенды ждут вас
Начало: Местность «Каменная черепаха»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
6 авг в 14:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория26 июля 2024Шикарные места, прекрасный гид! Если вы будете в Улан Удэ, советую к посещению данные места
- ННадежда24 июля 2024Экскурсия понравилась, экскурсовод (она же водитель) владеет темой, всё подробно рассказала, показала. Спасибо!
- ААртем20 июля 2024Было все отлично, благодарю
- ААлексей17 июля 2024Отличная экскурсия. Очень грамотная, внимательная, отзывчивая экскурсовод Анастасия. Прекрасно знает тему, рассказала нам очень много интересной и полезной информации. Обязательно рекомендую Анастасия при выборе экскурсовода☺️
- ППолина8 июля 2024Всем советую посетить экскурсию. Самая интересная поездка после Иволгинского дацана. Организатор оперативно со мной связалась и даже заехала в отель. Приятная рассказчица, много структурированной и интересной информации. Получила больше впечатлений, чем ожидала.
- ББехтерева26 мая 2024Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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