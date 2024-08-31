скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
79007 110₽ за всё до 6 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 августа 2024Очень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятный человек!!! Маршрут составлен очень грамотно! Всем рекомендую Анастасию, как гида!!!
- ННикита29 августа 2024Все было отлично,рекомендую!
- ННаталья27 августа 2024Всё понравилось, спасибо Наталье!
- ООльга25 августа 2024Прогулка на 5+! Наталья- отличный рассказчик. Очень опытный гид. Знает всё о Бурятии и Улан-Удэ - традиции, историю, быт. Мы
- ЖЖанна21 августа 2024Отличная экскурсия для знакомства с Бурятией. Анастасия очень доступно рассказала об учении Будды, влиянии шаманизма и православия. То,что надо для "непосвящённых". Природа шикарная, вода в источниках вкусная.
- ССветлана19 августа 2024Экскурсию для нашей группы проводила Наталья. Очень интересно и содержательно, всем понравилось.
- ООльга5 августа 2024Очень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошее время выезда - не
- ИИгорь5 августа 2024Все хорошо органищовано
- ЕЕлена3 июля 2024Большое спасибо Валерию за интересную, колоритную, познавательную, очень душевную, комфортную экскурсию! Нам повезло с погодой и мы даже смогли по
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в сентябре 2024
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