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путешествуем с ребёнком 6 лет, который всегда на экскурсии-"я устал". Наталье удавалось его отвлечь от нытья и заинтересовать несложными вопросами 😁. Наталья нас не торопила, отвечала на все вопросы (и не по теме экскурсии). Научила есть буузы 😁 Мы даже зашли на рынок местных овощей и фруктов - напробовались и закупились 😁😁😁 Наталья, благодарим Вас! 🙏❤️