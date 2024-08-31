На Рождество – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Улан-Удэ, цены от 7 110 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Пешая
скидка
10%
74 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Душевная прогулка по Улан-Удэ: путешествие по буддийской столице
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
79007 110 за всё до 6 чел.
Иволгинский дацан и священные места древней долины
На машине
66 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
На машине
84 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
15 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Очень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятный человек!!! Маршрут составлен очень грамотно! Всем рекомендую Анастасию, как гида!!!
    Очень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятныйОчень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятныйОчень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятныйОчень понравилась экскурсия!!! 8 часов пролетели как один миг) Анастасия - интересный рассказчик и просто приятный
  • Н
    Никита
    29 августа 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Все было отлично,рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 августа 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Всё понравилось, спасибо Наталье!
  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Прогулка на 5+! Наталья- отличный рассказчик. Очень опытный гид. Знает всё о Бурятии и Улан-Удэ - традиции, историю, быт. Мы
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    путешествуем с ребёнком 6 лет, который всегда на экскурсии-"я устал". Наталье удавалось его отвлечь от нытья и заинтересовать несложными вопросами 😁. Наталья нас не торопила, отвечала на все вопросы (и не по теме экскурсии). Научила есть буузы 😁 Мы даже зашли на рынок местных овощей и фруктов - напробовались и закупились 😁😁😁 Наталья, благодарим Вас! 🙏❤️

  • Ж
    Жанна
    21 августа 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Отличная экскурсия для знакомства с Бурятией. Анастасия очень доступно рассказала об учении Будды, влиянии шаманизма и православия. То,что надо для "непосвящённых". Природа шикарная, вода в источниках вкусная.
  • С
    Светлана
    19 августа 2024
    Душевная прогулка по Улан-Удэ
    Экскурсию для нашей группы проводила Наталья. Очень интересно и содержательно, всем понравилось.
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Очень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошее время выезда - не
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    в 6/7 утра 🤗а в 10. Мне помогли организоваться меньше чем за сутки, тк другой тур перенесли, за что особое спасибо!!! Рекомендую!!!

    Очень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошееОчень хорошая экскурсия, прислушиваются к пожеланиям участников и точечным вопросам. Интересно, аутентично, из плюсов - хорошее
  • И
    Игорь
    5 августа 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Все хорошо органищовано
  • Е
    Елена
    3 июля 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Большое спасибо Валерию за интересную, колоритную, познавательную, очень душевную, комфортную экскурсию! Нам повезло с погодой и мы даже смогли по
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    колено зайти в воду на замечательном песчаном пляже, хотя вода еще была прохладная. Понравилось приветствие духа местности, легенды и особое спасибо Валерию за гимн Бурятии. Увезли с собой кучу впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевная прогулка по Улан-Удэ
  2. Иволгинский дацан и священные места древней долины
  3. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Иволгинский дацан Хамбын Хурээ
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в сентябре 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 7 110 до 15 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Улан-Удэ на 2024 год на рождество, 224 ⭐ отзыва, цены от 7110₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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