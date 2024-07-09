Однодневные – экскурсии в Улан-Удэ

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Улан-Удэ, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
На машине
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 авг в 10:30
4 900 за человека
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
На машине
На катере
12 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 25 000 за всё до 3 чел.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
На машине
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от 18 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнара
    9 июля 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на Байкал. Бурятия это невероятная
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    смесь неповторимой уникальной красивейшей природы, силы, которую не обязательно видеть, но её чувствуешь, местных традиций, шаманизма, буддизма и гостеприимства. Тот случай, когда хочется через время вернуться ещё раз. Спасибо за экскурсии, за организацию, за хорошее отношение, за такое замечательное знакомство с этим краем🥰 Отдельно хочу поблагодарить гидов Жаргалму и Валерия за увлекательные путешествия и их любовь к родной земле. И Лилию, которая всегда была на связи и решала все форс мажорные ситуации. У нас задержали на несколько часов вылет и запланирована экскурсия могла бы и не состояться, но благодаря организатору все получилось. Очень хорошая команда, которая реагирует на ваши просьбы и пожелания)))

    Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск наЭто было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
  2. Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
  3. Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в августе 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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