10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 авг в 10:30
4 900₽ за человека
13 часов
Водная прогулка
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от 18 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнара9 июля 2024Это было очень душевное путешествие. Брали 2 экскурсии: в Иволгинский дацан и ездили в Горячинск на Байкал. Бурятия это невероятная
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ООльга11 августа 2023Замечательный, эрудироыанный, внимательный гид Алдар! Очень интересная экскурсия, познавательно-полезная!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в августе 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Улан-Удэ на 2024 год по теме «Однодневные», 25 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь