Шикарные места, прекрасный гид! Если вы будете в Улан Удэ, советую к посещению данные места

П Полина

Всем советую посетить экскурсию. Самая интересная поездка после Иволгинского дацана. Организатор оперативно со мной связалась и даже заехала в отель. Приятная рассказчица, много структурированной и интересной информации. Получила больше впечатлений, чем ожидала.