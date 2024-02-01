Байкальский дзен

Групповой тур в Улан-Удэ
Приглашаем вас в тур по местам силы и главным достопримечательностям Байкала.

Вы сможете покататься на коньках на кристально чистом льду, искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала. Мы посетим Чивыркуйский залив, Баргузинскую долину и остров Ольхон — каждое из этих мест уникально.
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Байкальский дзен
Ближайшие даты:
1
фев
7
фев
8
фев
10
фев
14
фев
15
фев
17
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Иволгинский дацан
  • Поселок Горячинск
  • Чивыркуйский залив
  • Смотровая площадка в местности Монахово
  • Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
  • Бухта Змеевая
  • Баргузинская долина
  • Дворец богини Янжимы
  • Сувинский Саксонский замок
  • Ининский сад камней
  • Остров Ольхон
  • Мыс Хобой
  • Скала Шаманка
  • Скала Саган-Хушин

Описание

Что вас ждет

Потрясающие пейзажи, чудеса и места силы зимнего Байкала — все это за 5 дней! Мы разработали для вас уникальную, насыщенную программу. В ней будет возможность покататься на коньках на кристально чистом льду площадью в тысячи квадратных метров; сделать кадры на фоне фантастических пейзажей — ледяных пещер, гротов, трещин и огромных сосулек; искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала… И это — лишь малая часть путешествия, но уже невероятно вдохновляющая. Есть и другие места, которые определенно стоит посетить, будучи на Байкале — Чивыркуйский залив, Баргузинская долина и остров Ольхон. Каждая из этих точек по-своему уникальна. Есть также возможность поближе познакомиться с бурятской культурой: побывать в Иволгинском дацане — центре буддизма в России, увидеть Дворец богини Янжимы — место силы и потрясающей природной красоты. А после отведать знаменитые блюда национальной кухни, получить предсказание ламы-астролога и побывать на известном фестивале прямо на льду озера.

Важно знать:

Бронирование места по предоплате: 10 000 руб. сразу при бронировании, 50% за месяц до начала тура. В первый день путешествия — оставшаяся сумма.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (2 ночи) и в отеле «Сосны» на Байкале (3 ночи)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
  • Страховка
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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