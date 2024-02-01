Что вас ждет

Потрясающие пейзажи, чудеса и места силы зимнего Байкала — все это за 5 дней! Мы разработали для вас уникальную, насыщенную программу. В ней будет возможность покататься на коньках на кристально чистом льду площадью в тысячи квадратных метров; сделать кадры на фоне фантастических пейзажей — ледяных пещер, гротов, трещин и огромных сосулек; искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала… И это — лишь малая часть путешествия, но уже невероятно вдохновляющая. Есть и другие места, которые определенно стоит посетить, будучи на Байкале — Чивыркуйский залив, Баргузинская долина и остров Ольхон. Каждая из этих точек по-своему уникальна. Есть также возможность поближе познакомиться с бурятской культурой: побывать в Иволгинском дацане — центре буддизма в России, увидеть Дворец богини Янжимы — место силы и потрясающей природной красоты. А после отведать знаменитые блюда национальной кухни, получить предсказание ламы-астролога и побывать на известном фестивале прямо на льду озера.

Важно знать:

Бронирование места по предоплате: 10 000 руб. сразу при бронировании, 50% за месяц до начала тура. В первый день путешествия — оставшаяся сумма.