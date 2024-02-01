Приглашаем вас в тур по местам силы и главным достопримечательностям Байкала.
Вы сможете покататься на коньках на кристально чистом льду, искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала. Мы посетим Чивыркуйский залив, Баргузинскую долину и остров Ольхон — каждое из этих мест уникально.
Вы сможете покататься на коньках на кристально чистом льду, искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала. Мы посетим Чивыркуйский залив, Баргузинскую долину и остров Ольхон — каждое из этих мест уникально.
Ближайшие даты:
1
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
10
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
17
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Иволгинский дацан
- Поселок Горячинск
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка в местности Монахово
- Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
- Бухта Змеевая
- Баргузинская долина
- Дворец богини Янжимы
- Сувинский Саксонский замок
- Ининский сад камней
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Скала Саган-Хушин
Описание
Что вас ждет
Потрясающие пейзажи, чудеса и места силы зимнего Байкала — все это за 5 дней! Мы разработали для вас уникальную, насыщенную программу. В ней будет возможность покататься на коньках на кристально чистом льду площадью в тысячи квадратных метров; сделать кадры на фоне фантастических пейзажей — ледяных пещер, гротов, трещин и огромных сосулек; искупаться в горячих источниках под открытым небом; узнать о сокровенных тайнах батюшки Байкала… И это — лишь малая часть путешествия, но уже невероятно вдохновляющая. Есть и другие места, которые определенно стоит посетить, будучи на Байкале — Чивыркуйский залив, Баргузинская долина и остров Ольхон. Каждая из этих точек по-своему уникальна. Есть также возможность поближе познакомиться с бурятской культурой: побывать в Иволгинском дацане — центре буддизма в России, увидеть Дворец богини Янжимы — место силы и потрясающей природной красоты. А после отведать знаменитые блюда национальной кухни, получить предсказание ламы-астролога и побывать на известном фестивале прямо на льду озера.
Важно знать:
Бронирование места по предоплате: 10 000 руб. сразу при бронировании, 50% за месяц до начала тура. В первый день путешествия — оставшаяся сумма.
Согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (2 ночи) и в отеле «Сосны» на Байкале (3 ночи)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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