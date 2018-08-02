4 отзыва оставили туристы

Мы выбрали эту экскурсию, потому что отзывы об Анастасии были очень хорошими. Мы договорились с ней о программе и стали ждать встречи с Улан-Удэ и нашим гидом. В день экскурсии, за 5 минут до начала, Анастасия сообщила нам, что нас ждет гид Лариса. Если честно, нас это очень расстроило, потому что о Ларисе мы ничего не знали, и, в принципе, о ззмене нам сообщили очень поздно. Лариса, как нам сказали, тоже является аккредитованным гидом. Она начала общение с нами очень дружелюбно. Изначально мы договаривались на этнографический музей, обед, включающий традиционную кухню, мини-экскурсию по центру города и посещение дацана. Вместе с гидои мы доехали на общественном транспорте (мы сами выбрали именно этот способ передвижения) до этнографического музея. В музее Лариса постаралась рассказывать нам все быстро, потому что мы были все уставшие после ночного перелета, но даже в быстром темпе обзор занял около двух часов. Лариса старалась рассказывать истории, которые заинтересовали бы французов, потому что кроме русскоговорящей меня группа состояла из 9 французов. Мы были очень разочарованы организацией обеда, потому что думали, что нас накормят в проверенном месте, а это место оказалось закрытым. Мы были уже очень голодны, но пришлось возвращаться в центр, идти в другое кафе и еще очень долго ждать свой заказ, несмотря на то, что наш гид старалась поторопить персонал. Из-за этого мы потеряли очень много времени. Хотелось бы чтобы гиды проверяли информацию перед экскурсией. Но еда была вкусная, это факт. У нас уже не оставалось времени на центр и дацан, плюс Лариса сообщила, что дацан уже закрылся. Мы решили всё-таки чуть-чуть еще прогуляться по центру, Лариса рассказала нам много интересных историй. В целом, осталось впечатление, что экскурсия была плохо спланирована, плохо было рассчитано время с учетом передвижения на общественном транспорте. Гид старалась нас заинтересовать, но иногда мы задерживались на одном месте слишком долго. Никаких претензий к знаниям гида, но претензии к планированию и организации экскурсии.