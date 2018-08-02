4 отзыва оставили туристы

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Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней

История, религия и культура Бурятской земли в туре по главным достопримечательностям ее столицы

4.5
4 отзыва
Анастасия
Анастасия – представитель из Улан-Удэ
Приглашаю вас на большую обзорную экскурсию ⛳ по Улан-Удэ, во время которой вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города, а также узнаете историю 📖, религию и культуру Бурятской земли, не отъезжая от ее столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней

Что вас ожидает

  • В Этнографическом музее — большом лесном парке 🌳 на окраине Улан-Удэ — я расскажу и покажу историю 📖 родной земли с бронзового по 20 век. Вы увидите, где и как жили разные народы, населяющие Бурятию, узнаете, как они появились и где сейчас (хунну, сойоты, эвенки, буряты, русские казаки и староверы Сибири). Вы погуляете по атмосферному этнопарку, посетите чумы, деревянные юрты и избы, загадаете желание у дерева-идола коренных народов Забайкалья, заглянете в чум шамана, сфотографируетесь 📸 у юрты Хана, просто подышите свежайшим лесным воздухом и узнаете массу интересных фактов о Бурятии и ее народах.
  • После мы отправимся на панорамную площадку с видом на весь Улан-Удэ и разделяющую город 🏙️ реку Селенгу (главный приток воды Байкала), на Лысой горе. Здесь же вы посетите дацан «Ринпоче Багша»: это самый красивый дацан города Улан-Удэ и место, которое просто необходимо посетить каждому гостю бурятской столицы! Вы познакомитесь с бурятским буддизмом, увидите крупнейший буддийский колокол и загадаете желание у самых больших молитвенных четок в России.
  • Затем мы проедем к центру города и посетим кафе бурятской кухни 🥧, где вы сможете попробовать основные блюда и деликатесы кочевников степи.
  • После обеда вас ждет прогулка 👣 по центру города, где мы обсудим историю лан-Удэ и по пути рассмотрим самые яркие достопримечательности 🏛️ столицы: это 42-тонная бронзовая голова Ленина, поющий фонтан ⛲ у Театра оперы и балета, скульптура купца, дарующая богатство, местный Арбат, вековые дома и главный православный Собор Бурятии.

Организационные детали

  • В стоимость входит транспорт для 1-3 человек в группе. Если вас больше, стоимость транспорта рассчитывается по запросу.
  • Отдельно оплачивается билет 🎫 в Этнографический музей: 250 руб. /чел. Музей 🖼 НЕ работает в понедельник и вторник, по запросу мы подкорректируем экскурсию ⛳ и заменим музей на другой (на ваш выбор).
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе (средний чек 300 рублей), а также топливный сбор (1000 рублей с группы) перед началом экскурсии 🧭.
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов, у памятника В. И. Ленину
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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4 отзыва оставили туристы

2 августа 2018
Мы выбрали эту экскурсию, потому что отзывы об Анастасии были очень хорошими. Мы договорились с ней о программе и стали ждать встречи с Улан-Удэ и нашим гидом. В день экскурсии, за 5 минут до начала, Анастасия сообщила нам, что нас ждет гид Лариса. Если честно, нас это очень расстроило, потому что о Ларисе мы ничего не знали, и, в принципе, о ззмене нам сообщили очень поздно. Лариса, как нам сказали, тоже является аккредитованным гидом. Она начала общение с нами очень дружелюбно. Изначально мы договаривались на этнографический музей, обед, включающий традиционную кухню, мини-экскурсию по центру города и посещение дацана. Вместе с гидои мы доехали на общественном транспорте (мы сами выбрали именно этот способ передвижения) до этнографического музея. В музее Лариса постаралась рассказывать нам все быстро, потому что мы были все уставшие после ночного перелета, но даже в быстром темпе обзор занял около двух часов. Лариса старалась рассказывать истории, которые заинтересовали бы французов, потому что кроме русскоговорящей меня группа состояла из 9 французов. Мы были очень разочарованы организацией обеда, потому что думали, что нас накормят в проверенном месте, а это место оказалось закрытым. Мы были уже очень голодны, но пришлось возвращаться в центр, идти в другое кафе и еще очень долго ждать свой заказ, несмотря на то, что наш гид старалась поторопить персонал. Из-за этого мы потеряли очень много времени. Хотелось бы чтобы гиды проверяли информацию перед экскурсией. Но еда была вкусная, это факт. У нас уже не оставалось времени на центр и дацан, плюс Лариса сообщила, что дацан уже закрылся. Мы решили всё-таки чуть-чуть еще прогуляться по центру, Лариса рассказала нам много интересных историй. В целом, осталось впечатление, что экскурсия была плохо спланирована, плохо было рассчитано время с учетом передвижения на общественном транспорте. Гид старалась нас заинтересовать, но иногда мы задерживались на одном месте слишком долго. Никаких претензий к знаниям гида, но претензии к планированию и организации экскурсии.
20 июня 2017
Когда я готовилась к поездке в Улан-Удэ и выбирала экскурсии, мне очень помогли отзывы туристов, уже посетивших этот замечательных город, за что огромное им спасибо. Отзыв про Анастасию был настолько хорош, что мы нисколько не сомневались в том, что нам все понравится и сразу же заказали большие экскурсии с ней два дня подряд. И нисколько не пожалели. Анастасия оказалась очень приятным человеком. сразу же расположила нас к себе и благодаря ей наше недолгое пребывание в Улан-Удэ оказалось очень насыщенным и интересным. Мы узнали многое об истории Бурятии, о самих бурятах и их обычая, традициях и верованиях, побывали в этнографическом музее и заглянули внутрь построек, от самых простеньких чумов эвенков до богатых бурятских юрт и домов старообрядцев, познакомились с настоящим шаманом, поверили в чудеса и силу природы, попробовали настоящие бурятские блюда, узнали историю их возникновения, увидели самые красивые места в городе Улан-Удэ, прошлись по Арбату, полюбовались фонтаном около красивейшего здания театра и увидели самую большую голову Ленина в мире. Благодаря Насте мы увидели город глазами его жительницы и стали гораздо лучше понимать Бурятию и ее жителей. Я несомненно буду рекомендовать эту экскурсию всем желающим посетить город Улан-Удэ.
Ирина
12 июня 2016
Сама Анастасия не смогла провести экскурсию в оговоренный день, но прислала своего коллегу. Поэтому данный отзыв относится скорее к общему маршруту и идее экскурсии, а не работе гида, поскольку гид был другим. И маршрут, и общая подача информации нам очень понравилась.
Татьяна
9 февраля 2016
Анастасия - большой знаток родного города. Доступно, объемно и очень вдумчиво даёт информацию, учитывает пожелания туристов при обсуждении программы. Логистика экскурсии обширна, будет возможность увидеть и сердце города и панораму. Замечательно провела свой единственный день в Улан Удэ благодаря профессионализму гида. Спасибо.

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