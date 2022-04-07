Об экскурсии

Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии. Мы посетим самые знаковые и интересные места в городе. И начнем с этнографического музея. Вы посетите один из самых почитаемых дацанов Ринпоче Багша, расположенный на самой красивой панорамной площадке в городе на Лысой горе. Здесь, как на ладони весь Улан-Удэ и чарующий разлив реки Селенги. И, конечно, мы погуляем по городу, вы узнаете самые интересные истории и места, которыми наполнены наши улицы.

Зимой особенно романтично гулять по заснеженным улочкам города Улан-Удэ. Вы посетите Площадь Советов с ледовым городком – любимым местом развлечения жителей города в зимнее время, где находится памятник В. И. Ленину в виде бюста, который является одним из крупнейших памятников Ленину в мире. Улан-Удэ славится и своими деревянными домами XIX века, где сохранился дух царской России. Улица Соборная, со старинными купеческими домами и резными кружевными наличниками, подарит Вам возможность окунуться в атмосферу настоящей пушистой деревенской зимы.

Мы пройдемся по самым знаковым местам силы нашего города, таким как Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, набережная реки Уды, увидим воочию место основания нашего города.

Вы посетите «Арбат», пешеходную туристическую зону с новыми постройками и памятниками прошлых эпох. Мы заглянем в театр оперы и балета, прогуляемся мимо купеческих торговых павильонов и отыщем старинную церковь с оригинальным фасадом. Среди сибирских барочных особняков, советских построек и современной архитектуры вы ощутите, как живет и стремительно меняется город и народ, вбирая в себя лучшее от разных культур и эпох.

Улан-Удэ – это слияние мощнейших культур и народностей, каждая из которых по-своему интересна. Отражение вековых культур в облике нашего города никого не оставляет равнодушным.

Мы разберемся в особенностях сибирского зодчества, полюбуемся слиянием Уды и Селенги, крупнейшего притока Байкала. Выясним, почему именно Улан-Удэ стал столицей российского буддизма и как соседствуют друг с другом христианские, буддийские и языческие традиции. И конечно, обсудим, какие еще уголки города стоит исследовать и что в первую очередь попробовать в местных ресторанах и купить в местных магазинах.

Организационные детали