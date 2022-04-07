Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша

Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии

Индивидуальная
Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии.

Мы посетим самые знаковые и интересные места в городе.

И начнем с этнографического музея.

Вы посетите один из самых почитаемых дацанов Ринпоче Багша, расположенный на самой красивой панорамной площадке в городе на Лысой горе.

Здесь, как на ладони весь Улан-Удэ и чарующий разлив реки Селенги.

И, конечно, мы погуляем по городу, вы узнаете самые интересные истории и места, которыми наполнены наши улицы.
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша

Что вас ожидает 🤩

  • Дацан «Ринпоче Багша»
  • Смотровая площадка на лысой горе
  • Площадь Советов
  • Памятник В. И. Ленину
  • Деревянные дома XIX века
  • Улица Соборная
  • Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века
  • Набережная реки Уды
  • Место основания города
  • «Арбат», пешеходная туристическая зона
  • Театр оперы и балета
  • Купеческие торговые павильоны
  • Старинная церковь с оригинальным фасадом

Об экскурсии

Программа экскурсии помогает более глубоко понять национальную культуру народов Бурятии. Мы посетим самые знаковые и интересные места в городе. И начнем с этнографического музея. Вы посетите один из самых почитаемых дацанов Ринпоче Багша, расположенный на самой красивой панорамной площадке в городе на Лысой горе. Здесь, как на ладони весь Улан-Удэ и чарующий разлив реки Селенги. И, конечно, мы погуляем по городу, вы узнаете самые интересные истории и места, которыми наполнены наши улицы.
Зимой особенно романтично гулять по заснеженным улочкам города Улан-Удэ. Вы посетите Площадь Советов с ледовым городком – любимым местом развлечения жителей города в зимнее время, где находится памятник В. И. Ленину в виде бюста, который является одним из крупнейших памятников Ленину в мире. Улан-Удэ славится и своими деревянными домами XIX века, где сохранился дух царской России. Улица Соборная, со старинными купеческими домами и резными кружевными наличниками, подарит Вам возможность окунуться в атмосферу настоящей пушистой деревенской зимы.
Мы пройдемся по самым знаковым местам силы нашего города, таким как Свято-Одигитриевский кафедральный собор XVIII века, набережная реки Уды, увидим воочию место основания нашего города.
Вы посетите «Арбат», пешеходную туристическую зону с новыми постройками и памятниками прошлых эпох. Мы заглянем в театр оперы и балета, прогуляемся мимо купеческих торговых павильонов и отыщем старинную церковь с оригинальным фасадом. Среди сибирских барочных особняков, советских построек и современной архитектуры вы ощутите, как живет и стремительно меняется город и народ, вбирая в себя лучшее от разных культур и эпох.
Улан-Удэ – это слияние мощнейших культур и народностей, каждая из которых по-своему интересна. Отражение вековых культур в облике нашего города никого не оставляет равнодушным.
Мы разберемся в особенностях сибирского зодчества, полюбуемся слиянием Уды и Селенги, крупнейшего притока Байкала. Выясним, почему именно Улан-Удэ стал столицей российского буддизма и как соседствуют друг с другом христианские, буддийские и языческие традиции. И конечно, обсудим, какие еще уголки города стоит исследовать и что в первую очередь попробовать в местных ресторанах и купить в местных магазинах.

Организационные детали

  • За время прогулки нам предстоит пройти около 6 километров, но при желании может быть организован трансфер.
  • Экскурсию для вас проведет историк по образованию, буддолог, заядлая путешественница
  • Программа может быть исполнена по вашему желанию с любой другой вариацией и днем, и вечером, и на целый день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Площадь Советов, Улан-Удэ
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
  • Предусмотрено предварительное бронирование по телефону и согласование деталей встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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