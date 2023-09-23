Большое путешествие по весеннему Байкалу

Групповой тур в Улан-Удэ
5
3 отзыва
Погрузитесь в волшебный мир Байкала и Бурятии во время нашего весеннего большого тура! Исследуйте красоту самого глубокого озера в мире и окунитесь в уникальную культуру бурятского народа. Вас ждут незабываемые приключения и захватывающие экскурсии. Увидим Западный, Восточный и Южный берега Байкала и захватим маленький кусочек Саян. Проедем по просторам чистого Байкальского льда и по торосам. Полюбуемся бескрайними просторами Баргузинской долины.
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Большое путешествие по весеннему Байкалу
Ближайшие даты:
14
мар

Что вас ожидает:

Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Отправимся в Тальцы - архитектурно-этнографический музей под открытым небом на берегу Ангары и погрузимся в историю Прибайкалья
Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Нас ждет увлекательная поездка в центр буддизма в России
Забайкальский национальный парк
Забайкальский национальный парк
Посетим самый длинный песчаный пляж на Байкале – «Мягкая Карга» и побываем на полуострове «Святой нос»
Священный остров Ольхон
Священный остров Ольхон
Сможем сами убедиться в особой энергетике этого места
Места силы
Места силы
Отправимся в Сувинскую Саксонию и к дацану богини Янжимы
Очарование байкальского льда
Очарование байкальского льда
Поищем замёрзшие пузырьки воздуха и прикоснёмся ко льду руками

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой. Тальцы

Встреча в Иркутске или в аэропорту до 10.00.

Трансфер в Тальцы (47 км).

Тальцы - это архитектурно-этнографический музей под открытым небом на берегу Ангары. Экскурсия и погружение в историю Прибайкалья 17-20 века.

Обед.

Переезд в п. Листвянка.

Заселение.

Встречаем закат на озере, выходим на лед, смотрим, гуляем, любуемся, фотографируем, катаемся на коньках.

Ужин.

Встреча с группой. ТальцыВстреча с группой. ТальцыВстреча с группой. ТальцыВстреча с группой. Тальцы
2 день

Экскурсия в лимнологический Музей Байкала

Завтрак.

Экскурсия в лимнологический Музей Байкала.

Подъем на смотровую площадку горы Черского и прогулка на слияние Ангары и к Шаман камню.

Вид на Байкал. Спуск.

Обед.

Прогулка по льду. Катание на коньках.

Горячий ужин.

Экскурсия в лимнологический Музей БайкалаЭкскурсия в лимнологический Музей Байкала
3 день

На Ольхон по льду Байкала

Завтрак.

Переезд на судне с воздушной подушкой на Ольхон по льду Байкала.

Практически весь день мы будем в пути, ехать по льду, останавливаться на красивых огромных участках чистого льда, смотреть торосы и причудливые формы Байкальского льда.

Мы сделаем остановку в бухте Песчаной, где знаменитые ходульные деревья, в Бугульдейке, где много подледных «пузырьков», у петроглифов, торосов, на Ольхонских воротах и у острова Огой.

Обед в пути сухой паек.

По прибытии горячий ужин.

Размещение в Хужире.

На Ольхон по льду БайкалаНа Ольхон по льду БайкалаНа Ольхон по льду БайкалаНа Ольхон по льду Байкала
4 день

День на Ольхоне

Завтрак.

Едем встречать рассвет на хивусе к Ольхонским воротам.

Катаемся на коньках или просто гуляем.

Возвращаемся в Хужир.

Пешая Прогулка по Ольхону и окрестностям.

На гору Обзорная, к скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.

Обед и ужин на базе.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
5 день

Переезд через Большое море в Усть-Баргузин

Завтракаем.

Прощаемся с Ольхоном.

Сегодня у нас запланирован переезд на хивусе через Большое море в Усть-Баргузин.

Обед.

Размещение в Усть-Баргузине.

Прогулка по окрестностям. Вечером ужин.

Переезд через Большое море в Усть-БаргузинПереезд через Большое море в Усть-БаргузинПереезд через Большое море в Усть-Баргузин
6 день

Забайкальский национальный парк. Термальные источники

Завтрак.

Едем на полуостров Святой нос в Забайкальский национальный парк.

Знакомство с Баргузинским и Чивыркуйским заливами. Посетим самый длинный песчаный пляж на Байкале – «Мягкая Карга».

Побываем на полуострове «Святой нос», при возможности прогуляемся по участку «Большой Байкальской тропы».

Обед и купание в целебных термальных источниках.

Искупавшись и хорошо отобедав, отправляемся обратно.

Ужин. Баня.

Забайкальский национальный парк. Термальные источникиЗабайкальский национальный парк. Термальные источникиЗабайкальский национальный парк. Термальные источники
7 день

День в Баргузинской долине

Сегодня едем на весь день в Баргузинскую долину, окруженную горами.

Ранний завтрак. Выезд.

Сегодня мы посетим Баргузинский дацан, прогуляемся к месту проявления "Лика Богини Янжимы" (считается покровительницей всех женщин и творческих натур), люди приезжают сюда за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребенке и поиске своей половинки.

Дальше едем до Ининского сада камней. На территории около 10 квадратных километров по степи в хаотичном порядке разбросаны гранитные валуны.

Далее, нас ожидает "хозяин" Баргузинской долины камень-бык "Буха Шулуун". Он не только оберегает долину, но и исполняет желания.

Совсем неподалеку расположена наверное самая впечатляющая точка в Баргузинской долине, это Сувинская саксония.

В хорошую погоду отсюда можно разглядеть всю Баргузинскую долину, почувствовать мощь и силу гор, охватить взором всю бескрайнюю красоту. Забраться на самую высокую точку, вдохнуть поглубже чистого воздуха, присесть, расслабиться и почувствовать себя невероятно счастливым.

Возвращение в Усть-Баргузин.

День в Баргузинской долинеДень в Баргузинской долинеДень в Баргузинской долине
8 день

В путь по восточной стороне Байкала

Завтракаем и отправляемся в путь в сторону Улан-Удэ по восточной стороне Байкала.

Обязательно заедем в Иволгинский дацан на экскурсию и посмотрим все самое интересное по пути. Обед в дороге.

Завершение дня в красивом месте на берегу озера.

Размещение и ужин.

В путь по восточной стороне БайкалаВ путь по восточной стороне БайкалаВ путь по восточной стороне Байкала
9 день

Переезд в Аршан

Завтрак.

Переезд в Аршан: поселок у подножия Саян.

Обед.

Размещение на базе отдыха.

Прогулка по окрестностям.

Отдых в горячих источниках.

Ужин.

Переезд в Аршан
10 день

Пик Любви, водопад реки Кынгарга. Отъезд домой

Завтрак.

Прогулка на смотровую площадку пика Любви (2 км в одну сторону), к водопаду реки Кынгарга и буддийскому дацану Бодхидхарма.

Обед.

Трансфер в Иркутск 210 км (ориентировочно 3,5- 4 часа).

19:00 Прибытие в Иркутск.

Пик Любви, водопад реки Кынгарга. Отъезд домой

Проживание

Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом

9 ночей

Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере.

Возможно одноместное размещение по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере
  • Услуги гида
  • Горячее питание
  • Все трансферы по маршруту (хивусы, уазы, микроавтобусы)
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)
  • Одноместное размещение в гостевом доме по запросу
  • Питание в кафе по маршруту
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Безопасность: аптечка первой помощи находится у инструкторов, при необходимости можете взять свою аптечку.

Необходимые документы: паспорт, путевка.

Одежда и снаряжение:

  • теплые зимние ботинки и бахилы;
  • гамаши для защиты от снега;
  • теплая зимняя обувь или сапоги эва с теплым вкладышем;
  • треккинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • флиска;
  • зимнее термобелье;
  • головной убор;
  • теплые штаны;
  • личная посуда (кружка, ложка, тарелка, нож, термос);
  • фонарик;
  • очки от солнца;
  • предметы гигиены;
  • коньки для желающих.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой страны.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

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