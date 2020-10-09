10 отзывов оставили туристы

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Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии

Открыть историю, традиции и особенности буддизма и разобраться в его значении

4.7
10 отзывов
Анастасия
Анастасия – представитель из Улан-Удэ
Буддизм — это религия, утверждают одни.

Буддизм — это философия и образ жизни, уверены другие.

Что такое буддизм? Этот вопрос имеет свой ответ для каждого, кто хоть раз встречался с этой религией-философией и ее приверженцами.

Благодаря этой экскурсии 🧭 по главным дацанам Бурятии, вы откроете историю 📖, принципы и особенности буддизма и определитесь с его значением лично для вас.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 58505 265 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии

Что вас ожидает

Дацан «Хамбы́н Сумэ́»

  • В 40 километрах от города Улан-Удэ находится центр буддизма России — Иволгинский дацан «Хамбы́н Сумэ́». Этот дацан мы посетим в первую очередь: пройдем круг очищения, по возможности посетим молебны-хуралы, прикоснемся к священному камню исполнения желаний Белой Тары, полюбуемся изящными танка — творениями буддийского искусства, побеседуем с ламой или студентами-хувараками единственного в России буддийского университета.
  • Здесь я познакомлю вас с самым северным ответвлением буддизма Махаяны — школы желтошапочников Гелугпа, расскажу историю-легенду о появлении Будды, основы буддизма и то, что должен знать каждый буддист. Вы узнаете, как буддизм проник на территорию Бурятии и каким образом в XVIII веке стал официальной религией России. Мы также изучим главный закон буддизма на примере творчества буддийских художников.
  • По вашему желанию и с позволения лам мы зайдем на поклонение бессмертному ламе, Пандито-Хамбо Ламе XII, Даши-Доржо Этигэлову, покинувшему землю в 1927 году, но поныне восседающему на троне в позе лотоса в теле, которого не коснулось время. По нынешним данным ему уже 168 лет, он является великим учителем для буддистов России, Монголии и Китая.

Дацан «Ринпоче Багша»

  • Далее мы отправимся в красивейший храм Улан-Удэ, с обзорной площадки которого открывается вид на весь город 🏙️. Там мы позвоним в самый большой буддийский колокол страны — Колокол Четырёх Печатей, прогуляемся по красивейшей территории дацана, сделаем 1000 атмосферных фото!
  • В главном дугане вы увидите бронзовую, покрытую сусальным золотом, шестиметровую статую Будды Шакьямуни, самую большую в России, а также прикоснетесь к огромным буддийским четкам весом в 350 килограмм.
  • Я расскажу об истории 📖 дацана, объясню значения «коня ветра» («хий морин») в буддизме, о том, как с помощью флажков «хий морин» повысить удачу, а также о восточном лунном календаре, который поныне используют буддисты в повседневной жизни, который сообщает, в какой день лучше начать лечение или постричь волосы, когда стоит воздержаться от дальних поездок, покупки крупных вещей или купания, а какие дни являются самыми благими для начинания любых дел.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘, бутылка байкальской воды для каждого участника в подарок!
  • В стоимость входят сопровождение гида и транспорт для 1-3 человек. Если вас больше, стоимость транспорта рассчитывается по запросу.
  • При входе в Иволгинский дацан оплачивается билет-пожертвование дацану 50 рублей с человека
  • Дополнительно перед началом экскурсии 🧭 оплачивается транспортный сбор 2000 рублей
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов, у памятника В. И. Ленину
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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10 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Спасибо нашему чудесному гиду Анастасии: так интересно, так душевно, так здорово! Увозим с собой полный чемодан впечатлений и эмоций! Спасибо!
2 октября 2020
Спасибо Анастасии за отличную организацию экскурсии. Всё пожелания были учтены и экскурсия получилась содержательной и информативно. Огромное спасибо!
26 сентября 2020
У нас была гид Наталья. Очень доброжелательная, болеет свои делом. Экскурсия замечательная, про дацаны было очень интересно послушать, узнать про бурятский буддизм.
19 ноября 2017
Плюсы: Анастасия доброжелательна, пунктуальна, позитивна. Экскурсии были проведены в комфортном режиме, она старается учитывать пожелания гостей, в том числе, возникающие в процессе экскурсии. Очень помогло наличие транспорта (дополнительная опция, которую она предложила - она правда необходима, тем более, зимой!). Мы многое успели посмотреть за один день, и всегда лучше в незнакомом месте иметь проводника. Минусы: Мне немного не хватило глубины знания предмета. Тем, кто привык к профессиональным гидам старой закалки, такого приблизительного рассказа, как у Анастасии, будет мало. Но, боюсь, это знак времени и того образования, которое получают сегодняшние молодые люди... Жаль, что Анастасией совсем не был упомянут художественный музей, о котором я услышала от другого гида в музее истории города, и в который я, в результате, так и не успела попасть.
20 июня 2017
Мы провели с Анастасий два замечательных дня в Бурятии. В первый день у нас была Большая обзорная экскурсия, где мы познакомились с историей края, второй день мы посвятили более подробному знакомству с буддизмом. Благодаря Насте вопросов о данном направлении религии у нас не осталось. Мы услышали очень подробный и увлекательный рассказ, выяснили все тонкости и отличия этой ветви буддизма от остальных, послушали молитвы-хуралы (очень красиво), правильно покрутили хурдэ (барабаны заполненные текстами мантр), узнали, как правильно передвигаться по территории дацана и как надо вести себя в дуганах (храмах), послушали звуки поющей чаши, полюбовались красивейшими дуганами, запомнили самую известную мантру в буддизме. И самое главное - поняли зачем все это нужно. Если бы не Анастасия, так и бегали бы беспорядочно от дуганов к ступам. Если мои знакомые и друзья захотят посетить Улан-Удэ, я однозначно буду рекомендовать им Анастасию в качестве отличного гида.
7 марта 2017
Замечательная экскурсия! Ни секунды не пожалел. 8, 5 часов пролетели очень быстро. Анастасия - замечательный рассказчик и интересный человек. Прекрасно знает предмет. Может и, главное, хочет донести всю возможную информацию до слушателя. Даже после бессонной ночи в самолете информация хорошо усваивается и запоминается. Спасибо!
29 августа 2016
Замечательная экскурсия! А гид Анастасия - просто чудесный рассказчик! Мы были после бессонной ночи - и Анастасия смогла нас разбудить. И 5 часов мы слушали ее с огромным интересом. Спасибо ей большое - она настоящий профессионал. Успехов ей.
13 августа 2016
Экскурсия удивительная, хорошо выстроенная, гид Анастасия профессионал. Очень доступно рассказала об истории буддизма. Для группы, а у нас были подростки, действительно было все просто и понятно. Стоило посетить Бурятию, что бы услышать о ней из уст замечательного человека.
15 мая 2016
Потрясающе интересно! Всё было для меня новым. Если бы не Настя, моё путешествие напоминало бы фильм на чужом языке без перевода - захватывающе, но совершенно не понятно. Именно благодаря моему любезному гиду я смогла, хотя бы частично, увидеть другую, древнюю, культуру. Настя работает от всей души, помогая понять традиции и религии бурятского народа. Большое спасибо!
24 февраля 2016
Спасибо Анастасии за уникальную экскурсию. Посетили дацан в Улан-Удэ и Ивогинский дацан, было бы больше времени то побывали еще и в других. Гид знает культуру, историю и много интересного по теме экскурсии. С нами был ребенок 9 лет и ей все было понятно, Настя рассказывала чтобы дети слушали и понимали. Рекомендую гида!!! Иволгинский дацан занимает большую часть экскурсии и времени практически один день, так что планируйте время побольше. Увидели город Улан Уде, так как перемещались на общественном транспорте (так планировали экскурсию) можете ездить на такси если финансирование позволяет))) Еще раз спасибо за экскурсию!!!

Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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