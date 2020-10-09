10 отзывов оставили туристы

Плюсы: Анастасия доброжелательна, пунктуальна, позитивна. Экскурсии были проведены в комфортном режиме, она старается учитывать пожелания гостей, в том числе, возникающие в процессе экскурсии. Очень помогло наличие транспорта (дополнительная опция, которую она предложила - она правда необходима, тем более, зимой!). Мы многое успели посмотреть за один день, и всегда лучше в незнакомом месте иметь проводника. Минусы: Мне немного не хватило глубины знания предмета. Тем, кто привык к профессиональным гидам старой закалки, такого приблизительного рассказа, как у Анастасии, будет мало. Но, боюсь, это знак времени и того образования, которое получают сегодняшние молодые люди... Жаль, что Анастасией совсем не был упомянут художественный музей, о котором я услышала от другого гида в музее истории города, и в который я, в результате, так и не успела попасть.