10 отзывов оставили туристы

Мы провели с Анастасий два замечательных дня в Бурятии. В первый день у нас была Большая обзорная экскурсия, где мы познакомились с историей края, второй день мы посвятили более подробному знакомству с буддизмом. Благодаря Насте вопросов о данном направлении религии у нас не осталось. Мы услышали очень подробный и увлекательный рассказ, выяснили все тонкости и отличия этой ветви буддизма от остальных, послушали молитвы-хуралы (очень красиво), правильно покрутили хурдэ (барабаны заполненные текстами мантр), узнали, как правильно передвигаться по территории дацана и как надо вести себя в дуганах (храмах), послушали звуки поющей чаши, полюбовались красивейшими дуганами, запомнили самую известную мантру в буддизме. И самое главное - поняли зачем все это нужно. Если бы не Анастасия, так и бегали бы беспорядочно от дуганов к ступам. Если мои знакомые и друзья захотят посетить Улан-Удэ, я однозначно буду рекомендовать им Анастасию в качестве отличного гида.