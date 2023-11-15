фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аэропорт - Иволгинский дацан - Улан-Удэ
Встреча группы в 09:00 в аэропорту г. Улан-Удэ.
Приключение начинается!
Встретив всех участников группы, мы отправимся в духовную столицу Бурятии – Иволгинский дацан, который расположен в 36 км от города Улан-Удэ.
Это место – не только самый известный дацан Бурятии, но и значимое место для буддистов со всего мира.
Для большинства жителей нашей страны дацан выглядит экзотично: мы увидим пагоды и священные ступы, оценим яркость красок и многообразие деталей.
Во время экскурсии нам расскажут об истории Иволгинского дацана, о ритуалах, традициях и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
Пообедав недалеко от дацана, переедем в город Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и пойдем гулять по городу.
Начнем с площади Советов, прогуляемся по местному Арбату – пешеходной части улицы Ленина, посмотрим дома с резными наличниками и каменные купеческие усадьбы, а если повезет, проводим солнце со смотровой площадки с видом на город.
Автобус: 60 км. Пешком: до 3 км. Проживание: гостиница. Питание: не включено.
Улан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Турка
Сегодня нас ждет насыщенный день.
После раннего завтрака соберем вещи и отправимся в этнопарк “Степной кочевник”.
Здесь нас ждет полномасштабное знакомство с культурой Бурятии: рассказ о бурятских обычаях и об устройстве юрты, национальные танцы и игры и, конечно же, обед из национальных блюд.
Следующий пункт – маяк в поселке Турка.
Построенный недавно, он стал центром притяжения в Байкальской гавани и одной из самых фотографируемых достопримечательностей Забайкалья.
Ночуем в гостевом доме в Турке.
Автобус: 270 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак, обед.
Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-Баргузин
Покидаем Байкальскую гавань и держим путь в Чивыркуйский залив.
По дороге остановимся у каменной черепахи, в поселке Монахово поднимемся по 336 ступенькам на обзорную площадку, откуда открывается головокружительный вид.
Мы обязательно сделаем фотографии в самых лучших локациях Чивыркуйского залива, а возможно, и на уникальном голубом льду.
Ближе к вечеру заедем в бухту Змеиную – погреться в термальном источнике под открытым небом.
На пути в гостиницу на побережье баргузинского залива нас ждет чудесная панорама острова Ольхон и красивейший байкальский закат.
Автобус: 210 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.
Усть-Баргузин
После трех дней, насыщенных переездами, необходим отдых, поэтому сегодняшний день мы проведем в Усть-Баргузине.
Желающие смогут посетить музей “Радуга самоцветов” с его уникальной минералогической выставкой.
Но основная достопримечательность посёлка – это, конечно же, байкальский лёд.
В 1,5 км от гостиницы – Баргузинский залив, а в поселке работает спортивная школа, где можно взять напрокат коньки.
Пешком: до 10 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.
Усть-Баргузин - Хужир
Сразу после завтрака начинается самая захватывающая часть нашего путешествия – пересечение озера Байкал на автомобилях УАЗ по ледовой дороге.
Нас ждут великолепные виды на ледяной Байкал, в хорошую погоду видны и архипелаг Ушканьи Острова, и полуостров Святой Нос.
По дороге мы обязательно сделаем остановки в районе полуострова Святой Нос, в середине Байкала, где глубина моря составляет 1642 м, и около мыса Хобой.
Мы увидим уникальные природные пейзажи острова Ольхон: песчаные дюны, беломраморные скалы и обрывистые берега.
На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.
Если позволит время, вечером посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.
Внедорожный автотранспорт: 130 км. Пешком: до 10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом.
Хужир - остров Огой
Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.
После завтрака мы на УАЗах отправимся на остров Огой – самый большой из островов Малого моря, где стоит Белая ступа – ступа Просветления.
После экскурсии можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам.
Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы обязательно соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.
Велосипед или коньки: 6 - 10 км. Внедорожный транспорт: Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед (уха из омуля).
Хужир - Иркутск
После завтрака соберём вещи и отправимся в город Иркутск.
Нас ждёт долгая дорога, разнообразит которую общение с участниками группы, ставшими уже совсем родными.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.
Автобус: 300 км. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах (1 ночь в Улан-Удэ, 1 ночь в Турке, 2 ночи в Усть-Баргузине, 2 ночи в Хужире).
Более подробно о местах размещения уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница в г. Улан-Удэ
Размещение 2-х и 3-х местное, душ и туалет в номере.
Гостевой дом в Турке
Размещение в гостевых домах, размещение 2-х, 3-х и 4-х местное, душ и туалет в доме.
Гостевой дом в Усть-Баргузине
Размещение в гостевых домах, размещение 2-х, 3-х и 4-х местное, душ и туалет в доме.
База отдыха в п. Хужир
В Хужире база “Дом рыбака” или “У Дианы”, гостевой дом с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер аэропорт г. Улан-Удэ – Иволгинский дацан – г. Улан-Удэ – этнопарк “Степной кочевник” – пос. Турка – пос. Усть-Баргузин – Чивыркуйский залив – пос. Усть-Баргузин на микроавтобусе
- Трансфер пос. Хужир – г. Иркутск на микроавтобусе
- Трансфер пос. Усть-Баргузин – пос. Хужир (остров Ольхон) на автотранспорте повышенной проходимости
- Экскурсия на остров Огой на автотранспорте повышенной проходимости
- Экскурсия по Иволгинскому дацану
- Посещение этнопарка “Степной кочевник”
- Посещение маяка в пос. Турка
- Посещение термальных источников в бухте Змеиная
- Проживание в гостиницах и на турбазах (1 ночь в Улан-Удэ, 1 ночь в Турке, 2 ночи в Усть-Баргузине, 2 ночи в Хужире)
- Питание: завтраки, 2 горячих обеда, 1 обед перекусом
- Инструкторское сопровождение
- Разрешение на посещение заповедника
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно из г. Иркутск
- Питание, не указанное в программе: 4 обеда и ужины (400-600 рублей за прием пищи)
- Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
- Страховка от н/с
- Чаевые гиду
- Место начала и завершения?
- Республика Бурятия, Улан-Удэ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.
- Снаряжение:
- небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
- коньки (по желанию);
- хоба (подпопник);
- очки от солнца (маска горнолыжная);
- химические грелки для рук и ног;
- Одежда и обувь:
- ботинки теплые зимние;
- штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- балаклава (маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
- носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
- кофта утепленная (флисовая);
- комплект термобелья;
- одежда для дома;
- тапочки;
- Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- крем от загара;
- термос (пригодится на экскурсионных выездах);
- фотоаппарат (видеокамера);
- Документы:
- паспорт;
- полис страхования;
- деньги на дополнительные расходы.
- Снаряжение:
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России