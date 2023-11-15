1 день

Аэропорт - Иволгинский дацан - Улан-Удэ

Встреча группы в 09:00 в аэропорту г. Улан-Удэ.

Приключение начинается!

Встретив всех участников группы, мы отправимся в духовную столицу Бурятии – Иволгинский дацан, который расположен в 36 км от города Улан-Удэ.

Это место – не только самый известный дацан Бурятии, но и значимое место для буддистов со всего мира.

Для большинства жителей нашей страны дацан выглядит экзотично: мы увидим пагоды и священные ступы, оценим яркость красок и многообразие деталей.

Во время экскурсии нам расскажут об истории Иволгинского дацана, о ритуалах, традициях и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.

Пообедав недалеко от дацана, переедем в город Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и пойдем гулять по городу.

Начнем с площади Советов, прогуляемся по местному Арбату – пешеходной части улицы Ленина, посмотрим дома с резными наличниками и каменные купеческие усадьбы, а если повезет, проводим солнце со смотровой площадки с видом на город.

Автобус: 60 км. Пешком: до 3 км. Проживание: гостиница. Питание: не включено.