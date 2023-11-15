Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала

Групповой тур в Улан-Удэ
4.7
3 отзыва
В этом путешествии мы предлагаем Вам прикоснуться к буддийской культуре на просторах Бурятии и прокатиться на коньках по самому большому катку в мире. Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен. Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед!
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
Ближайшие даты:
19
фев

Что вас ожидает:

Буддийские традиции
Буддийские традиции
Побываем в настоящем буддийском дацане
Лед
Лед
Прокатимся на коньках и на шипованных велосипедах по льду Байкала
Байкальский закат
Байкальский закат
Нас ждет чудесная панорама острова Ольхон и красивейший байкальский закат
Путешествие по ледовой дороге
Путешествие по ледовой дороге
Пересечем озеро Байкал на автомобилях УАЗ, наслаждаясь великолепными видами ледяных просторов
Бурятская культура
Бурятская культура
Нас ждет рассказ о бурятских обычаях, национальные танцы и обед из традиционных блюд

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт - Иволгинский дацан - Улан-Удэ

Встреча группы в 09:00 в аэропорту г. Улан-Удэ.

Приключение начинается!

Встретив всех участников группы, мы отправимся в духовную столицу Бурятии – Иволгинский дацан, который расположен в 36 км от города Улан-Удэ.

Это место – не только самый известный дацан Бурятии, но и значимое место для буддистов со всего мира.

Для большинства жителей нашей страны дацан выглядит экзотично: мы увидим пагоды и священные ступы, оценим яркость красок и многообразие деталей.

Во время экскурсии нам расскажут об истории Иволгинского дацана, о ритуалах, традициях и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.

Пообедав недалеко от дацана, переедем в город Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и пойдем гулять по городу.

Начнем с площади Советов, прогуляемся по местному Арбату – пешеходной части улицы Ленина, посмотрим дома с резными наличниками и каменные купеческие усадьбы, а если повезет, проводим солнце со смотровой площадки с видом на город.

Автобус: 60 км. Пешком: до 3 км. Проживание: гостиница. Питание: не включено.

Аэропорт - Иволгинский дацан - Улан-УдэАэропорт - Иволгинский дацан - Улан-УдэАэропорт - Иволгинский дацан - Улан-УдэАэропорт - Иволгинский дацан - Улан-УдэАэропорт - Иволгинский дацан - Улан-Удэ
2 день

Улан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Турка

Сегодня нас ждет насыщенный день.

После раннего завтрака соберем вещи и отправимся в этнопарк “Степной кочевник”.

Здесь нас ждет полномасштабное знакомство с культурой Бурятии: рассказ о бурятских обычаях и об устройстве юрты, национальные танцы и игры и, конечно же, обед из национальных блюд.

Следующий пункт – маяк в поселке Турка.

Построенный недавно, он стал центром притяжения в Байкальской гавани и одной из самых фотографируемых достопримечательностей Забайкалья.

Ночуем в гостевом доме в Турке.

Автобус: 270 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак, обед.

Улан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - ТуркаУлан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - ТуркаУлан-Удэ - этнопарк «Степной кочевник» - Турка
3 день

Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-Баргузин

Покидаем Байкальскую гавань и держим путь в Чивыркуйский залив.

По дороге остановимся у каменной черепахи, в поселке Монахово поднимемся по 336 ступенькам на обзорную площадку, откуда открывается головокружительный вид.

Мы обязательно сделаем фотографии в самых лучших локациях Чивыркуйского залива, а возможно, и на уникальном голубом льду.

Ближе к вечеру заедем в бухту Змеиную – погреться в термальном источнике под открытым небом.

На пути в гостиницу на побережье баргузинского залива нас ждет чудесная панорама острова Ольхон и красивейший байкальский закат.

Автобус: 210 км. Пешком: до 5 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.

Турка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-БаргузинТурка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-БаргузинТурка - Монахово - Змеиная бухта - Усть-Баргузин
4 день

Усть-Баргузин

После трех дней, насыщенных переездами, необходим отдых, поэтому сегодняшний день мы проведем в Усть-Баргузине.

Желающие смогут посетить музей “Радуга самоцветов” с его уникальной минералогической выставкой.

Но основная достопримечательность посёлка – это, конечно же, байкальский лёд.

В 1,5 км от гостиницы – Баргузинский залив, а в поселке работает спортивная школа, где можно взять напрокат коньки.

Пешком: до 10 км. Проживание: гостевой дом. Питание: завтрак.

Усть-БаргузинУсть-БаргузинУсть-Баргузин
5 день

Усть-Баргузин - Хужир

Сразу после завтрака начинается самая захватывающая часть нашего путешествия – пересечение озера Байкал на автомобилях УАЗ по ледовой дороге.

Нас ждут великолепные виды на ледяной Байкал, в хорошую погоду видны и архипелаг Ушканьи Острова, и полуостров Святой Нос.

По дороге мы обязательно сделаем остановки в районе полуострова Святой Нос, в середине Байкала, где глубина моря составляет 1642 м, и около мыса Хобой.

Мы увидим уникальные природные пейзажи острова Ольхон: песчаные дюны, беломраморные скалы и обрывистые берега.

На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.

Если позволит время, вечером посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.

Внедорожный автотранспорт: 130 км. Пешком: до 10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом.

Усть-Баргузин - ХужирУсть-Баргузин - ХужирУсть-Баргузин - Хужир
6 день

Хужир - остров Огой

Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.

После завтрака мы на УАЗах отправимся на остров Огой – самый большой из островов Малого моря, где стоит Белая ступа – ступа Просветления.

После экскурсии можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам.

Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы обязательно соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.

Велосипед или коньки: 6 - 10 км. Внедорожный транспорт: Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед (уха из омуля).

Хужир - остров ОгойХужир - остров ОгойХужир - остров Огой
7 день

Хужир - Иркутск

После завтрака соберём вещи и отправимся в город Иркутск.

Нас ждёт долгая дорога, разнообразит которую общение с участниками группы, ставшими уже совсем родными.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.

Автобус: 300 км. Питание: завтрак.

Хужир - ИркутскХужир - ИркутскХужир - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах (1 ночь в Улан-Удэ, 1 ночь в Турке, 2 ночи в Усть-Баргузине, 2 ночи в Хужире).

Более подробно о местах размещения уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница в г. Улан-Удэ

1 ночь

Размещение 2-х и 3-х местное, душ и туалет в номере.

Гостевой дом в Турке

1 ночь

Размещение в гостевых домах, размещение 2-х, 3-х и 4-х местное, душ и туалет в доме.

Гостевой дом в Усть-Баргузине

2 ночи

Размещение в гостевых домах, размещение 2-х, 3-х и 4-х местное, душ и туалет в доме.

База отдыха в п. Хужир

2 ночи

В Хужире база “Дом рыбака” или “У Дианы”, гостевой дом с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт г. Улан-Удэ – Иволгинский дацан – г. Улан-Удэ – этнопарк “Степной кочевник” – пос. Турка – пос. Усть-Баргузин – Чивыркуйский залив – пос. Усть-Баргузин на микроавтобусе
  • Трансфер пос. Хужир – г. Иркутск на микроавтобусе
  • Трансфер пос. Усть-Баргузин – пос. Хужир (остров Ольхон) на автотранспорте повышенной проходимости
  • Экскурсия на остров Огой на автотранспорте повышенной проходимости
  • Экскурсия по Иволгинскому дацану
  • Посещение этнопарка “Степной кочевник”
  • Посещение маяка в пос. Турка
  • Посещение термальных источников в бухте Змеиная
  • Проживание в гостиницах и на турбазах (1 ночь в Улан-Удэ, 1 ночь в Турке, 2 ночи в Усть-Баргузине, 2 ночи в Хужире)
  • Питание: завтраки, 2 горячих обеда, 1 обед перекусом
  • Инструкторское сопровождение
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно из г. Иркутск
  • Питание, не указанное в программе: 4 обеда и ужины (400-600 рублей за прием пищи)
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.

  • Снаряжение:
    • небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
    • коньки (по желанию);
    • хоба (подпопник);
    • очки от солнца (маска горнолыжная);
    • химические грелки для рук и ног;
  • Одежда и обувь:
    • ботинки теплые зимние;
    • штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
    • куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
    • шапка утепленная, теплый бафф;
    • балаклава (маска ветрозащитная);
    • варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
    • носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
    • кофта утепленная (флисовая);
    • комплект термобелья;
    • одежда для дома;
    • тапочки;
  • Что взять еще:
    • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
    • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
    • крем от загара;
    • термос (пригодится на экскурсионных выездах);
    • фотоаппарат (видеокамера);
  • Документы:
    • паспорт;
    • полис страхования;
    • деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Всё хорошо, спасибо.
Л
2 ноя 2023
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ

Можно с детьмиМногодневные туры7-дневные турыЛёд

Похожие туры из Улан-Удэ

Байкал. Места силы Бурятии
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
17 мар
72 600 за человека
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Авторский тур
6 дней
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
13 фев
27 фев
5 мар
68 500 за человека
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Авторский тур
7 дней
Байкал и Бурятия по максимуму с комфортом
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
5 мар
68 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ